Nächster Halt: Jobberatung

Jobmobil macht noch drei Mal Halt im Landkreis

Landkreis – Um junge Erwachsene zu unterstützen, ist das Job-Moil im Landkreis unterwegs. Noch bis Freitag, 21. Mai, können sich Jugendliche bei den Themen Berufswahl, Jobsuche und Bewerbung beraten lassen.

Wer gerade auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, einem Praktikum oder einem Werkstudierendenjob ist, findet im Job-Mobil Information und Orientierung bei der Berufsfindung. Denn die ist gerade in Pandemiezeiten erschwert möglich. Dafür touren Berufsberater der Agentur für Arbeit in einem zum Job-Mobil umfunktionierten Bus quer durch den Landkreis. Halt machen sie von 11 bis 15 Uhr, noch morgen, 19. Mai, in Haar vor der Mittelschule an der St. Konrad-Straße, am Donnerstag, 20. Mai, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn vor der Erich-Kästner-Schule, und am Freitag, 21. Mai, auf der Landebahn in Unterhaching. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, steht an allen Haltestellen eine kostenlose Schnelltestmöglichkeit zur Verfügung.

Schnell noch einen Termin buchen

Termine für die Berufsberatung vor Ort können auf der Berufswelten-Plattform (www.berufswelten.landkreis-muenchen.de) gebucht werden. Dort gibt es auch viele weitere Informationen zur Aktionswoche. Außerdem können die Jugendlichen hier online mit Unternehmen aus dem Landkreis in Kontakt treten und regionale Stellenangebote einsehen. mm