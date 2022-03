Bundestagsabgeordneter Florian Hahn (CSU): „NATO-Mitgliedschaft der Ukraine hätte Krieg verhindert“

Von: Max Wochinger

Vom Anzug in die Uniform: Florian Hahn anlässlich einer Bundeswehr-Übung während der Pandemie. © CSU

Nach dem Angriff auf die Ukraine plädiert der Bundestagsabgeordnete Florian Hahn für einen Beitritt der Ukraine zur EU. Der Verteidigungsexperte im Interview.

Landkreis – Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine will die Bundesregierung 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr bereitstellen. Eine Ankündigung, die Florian Hahn (CSU) wohlwollend zur Kenntnis nahm. Der Abgeordnete aus dem Landkreis ist seit 2009 Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Im Interview spricht er über den Krieg in der Ukraine und erklärt, was mit dem Zusatz-Etat bei der Bundeswehr geschehen muss.

Herr Hahn, ist die Bundeswehr wehrhaft?

Selbstverständlich. Die Bundeswehr verfügt aktuell über mehr als 180 000 gut ausgebildete Soldatinnen und Soldaten, sie haben in Auslandseinsätzen ihre hohe Qualität unter Beweis gestellt. Trotzdem ist im Bereich der Ausrüstung viel zu tun, die Defizite müssen schnellstens behoben werden.

Was sollte Ihrer Meinung nach als erstes angepackt werden?

Es sollte in unsere bestehenden Waffensysteme investiert werden, um die Durchhaltefähigkeit und Verfügbarkeit deutlich zu erhöhen. Wir brauchen auch mehr Ersatzteile und Munition. Wir müssen uns stärker für neue Bedrohungssituationen wappnen, etwa gegen ein hochmodernes russisches Raketensystem in Königsberg. Es bedroht unseren Luftraum bis weit über Berlin.

Deutschland hat kein Abwehrsystem dagegen?

Nein, aktuell gibt es kein System, das uns vor einem solchen Angriff der Raketen schützt. Wir haben Technologie gegen solche Angriffe. Bisher haben wir aber keine Geräte beschafft, weil zu wenig Geld im System ist.

Warum?

Jahrelang habe ich mich dafür eingesetzt, dass die Bundeswehr besser ausgestattet wird. Finanzmittel wurden deutlich erhöht, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es brauchen. Es ist immer an der SPD gescheitert, der damalige Finanzminister Olaf Scholz hatte sich quergestellt. Mit der Ukraine-Krise scheint auch die SPD verstanden zu haben, dass wir mehr für die Sicherheit tun müssen – das begrüße ich.

Sind Sie für die Wiedereinführung der Wehrpflicht?

Die Debatte über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ist mehr reflexhaft als reflektiert. Neben verfassungsrechtlichen Bedenken würde dies einen kaum stemmbaren bürokratischen Aufwand darstellen. Die Bundeswehr braucht Spitzentechnologie und Ausrüstung und nicht noch mehr Köpfe.

Die Bundeswehr soll ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro bekommen. Fehlt das Geld nicht in anderen Bereichen, etwa für Sozialausgaben?

Die Bundesregierung hat sich jetzt entschieden, das Sondervermögen zur Verfügung zu stellen. Das heißt 100 Milliarden mehr Schulden. Das ist natürlich eine Belastung für zukünftige Generationen. Wie die Ausgaben mit der Schuldenbremse vereinbart werden können, ist noch offen. Mit Blick auf Corona und jetzt die Ukraine-Krise laufen wir Gefahr, zu viele Schulden zu machen. Das kann dauerhaft nicht gutgehen.

Aber Sie wollen doch die Aufrüstung der Bundeswehr.

Wir wollen natürlich die bestmögliche Ausrüstung für die Bundeswehr. Diese muss aber solide finanziert sein.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben Angst, dass jetzt ein Wettrüsten wie im Kalten Krieg beginnt. Teilen Sie die Sorgen?

Es geht nicht um Wettrüsten, sondern darum, verteidigungsfähig zu sein. Wer nicht verteidigungsfähig ist, dem kann es wie der Ukraine ergehen. Das ist die bittere Lehre aus dem Ukraine-Krieg.

Hätte Deutschland der ukrainischen Armee helfen müssen, um verteidigungsfähig zu sein?

Es war wichtig, den Ukrainern Waffen zu liefern. Die Hilfe kam aber viel zu spät. Ich habe das schon länger befürwortet. Es ist auch richtig, dass die Bundeswehr mehr Soldaten an die Ostflanke der NATO entsendet. Wir haben es hier mit einem offensichtlich zu allem bereiten Autokraten zu tun, der einen klaren Plan verfolgt. Wir können Putin nur Einhalt gebieten, wenn wir als NATO geschlossen und entschlossen die Bereitschaft zeigen, das NATO-Gebiet zu verteidigen.

Welchen Plan verfolgt Russland-Präsident Putin?

Die Veränderung der Sicherheitsarchitektur in Europa. Er will ein großrussisches Reich im Sinne der Sowjetzeit etablieren, das über eine Einflusssphäre wie im Warschauer Pakt verfügt.

Hätte Deutschland mit einem Baustopp der umstritten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 den russischen Präsidenten daran gehindert, die Ukraine anzugreifen?

Die Abkehr von Nord Stream 2 hätte nichts geändert. Wir hatten die Hoffnung, dass durch wirtschaftliche Kooperation mit der Russischen Föderation eine solche Eskalation unwahrscheinlicher wird. Das hat sich leider als Trugschluss herausgestellt.

Was hätte den Angriff auf die Ukraine Ihrer Meinung nach verhindert?

Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine hätte aller Wahrscheinlichkeit einen Krieg verhindert.

Sind Sie auch für einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union?

Grundsätzlich ja. Wir sollten jetzt aber nicht übereilt diesen Schritt machen. Die Aufnahme in die EU ist ein langwieriger Prozess. Entscheidend ist, dass wir der Ukraine die Aussicht auf einen Beitritt geben.