Vom Aussterben bedroht: Der Kiebitz braucht Hilfe

Der Kiebitz ist unter anderem an seiner markanten Färbung und den Schmuckfedern am Kopf zu erkennen. © A. Trepte

Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt München bittet die Bevölkerung um Meldungen von Kiebitz-Sichtungen. Der Vogel ist vom Aussterben bedroht.

Landkreis - War der Kiebitz einst ein häufig gesehener Brutvogel auf feuchten Wiesen, Weiden und Äckern in ganz Deutschland, ist der Vogel mit der markanten Färbung und den Schmuckfedern am Kopf heute stark gefährdet. Nur noch zwischen 6000 und 9500 Tiere brüten in Bayern, Tendenz laut Pressemitteilung stark abnehmend. Im teils dicht besiedelten und überwiegend intensiv ackerbaulich genutzten Landkreis München gibt es nur noch sehr wenige bekannte Brutgebiete der Art.

Hauptgrund für Rückgang ist Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung

Die Vögel brüten zwischen März und Juni auf offenem Feuchtgrünland, auf Äckern, Brachen oder Überschwemmungsflächen. Bis zu vier Eier legt das Weibchen in ein mit Gras ausgepolstertes Nest am Boden. Immer häufiger brüten die Tiere heute jedoch ohne Erfolg. Der Hauptgrund für den starken Rückgang des Kiebitzes liegt in der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung. Aber auch Spaziergänger mit frei laufenden Hunden können zum Problem werden. Um den Kiebitz vor dem Aussterben zu bewahren, wurde gemeinsam mit Landwirten in traditionellen Kiebitz-Brutgebieten Bayerns verstärkt nach Lösungen gesucht. Zur Bewahrung dieser Vogelart genügt die Erhaltung noch gut besiedelter Kerngebiete aber nicht.

Mehraufwand wird entschädigt

Bereits mit wenig aufwendigen Maßnahmen wie dem Belassen von vorübergehenden Brachflächen an nassen Stellen kann der Bruterfolg laut Naturschutzbehörde schon deutlich erhöht werden. Dort finden Kiebitze und ihre Küken nicht nur Brut- und Rückzugsmöglichkeiten, sondern auch Insekten. Zur Erhaltung von Gelegen können diese markiert und im Zuge der Bewirtschaftung umfahren werden. Der Mehraufwand werde durch die Naturschutzbehörde unbürokratisch entschädigt.

Hier kann man Sichtungen melden

Ab sofort können Kiebitz-Beobachtungen, idealerweise inklusive Anzahl der festgestellten Tiere und Ort der Sichtung, an die Untere Naturschutzbehörde gemeldet werden, am besten per E-Mail an die Adresse:

naturschutz@lra-m.bayern.de.

mm