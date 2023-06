Neuer Standort für „Parklet“ soll die Akzeptanz steigern

Von: Martin Becker

Teilen

Der erste Anlauf mit dem Parklet-Standort am Bahnhof Unterhaching. © mbe

Letztlich ist ein „Parklet“ eine Art Holzkabuff ohne Dach, in jeder, der mag, sitzen kann. In Unterhaching wagen sie nun einen zweiten Anlauf damit.

Unterhaching – Der erste Versuch, ein sogenanntes Parklet zu etablieren, war in Unterhaching von mäßigem Erfolg gekrönt. Die Grundidee, öffentliche Parkplätze umzuwandeln in eine öffentliche Begegnungsstätte, stieß in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs auf wenig positive Resonanz. „Der Platz war wohl zu provokant. Viele Leute haben sich gestört gefühlt“, sagt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl über die unüberdachte Holzkonstruktion mit Sitzgelegenheiten auf 2x6 Metern Fläche.

Den Ansatz, Mobilität neu zu denken und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass öffentlicher Parkraum zumindest temporär auch anders genutzt werden kann als fürs Abstellen von Autos, hätten viele nicht verstanden: „Die Akzeptanz ist steigerbar. Die Leute müssen das Konzept erklärt bekommen.“

Das wird, nach der Unterhachinger Parklet-Premiere im September 2022 in der Hauptstraße, heuer an einem neuen Standort passieren: nämlich in der Bussardstraße, gegenüber vom Wochenmarkt und nahe des Einkaufszentrums Fasanenpark. „Dort soll das Parklet in diesem Sommer zum Verweilen einladen“, teilte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) im Gemeinderat mit. Zwischen 3000 und 4000 Euro lässt die Gemeinde sich den öffentlichen Holzkabuff kosten.

Der neue Standort im Fasanenpark sei, so Panzer, „eine Attraktivitätssteigerung für den dortigen Wochenmarkt“ (immer freitags von 8 bis 12 Uhr). Ob auf einen Kaffee vom Bäcker nebenan, einer gemütlichen Brotzeit vom Markt oder auf einen Ratsch unter Nachbarn: Im Fasanenpark hofft die Gemeinde auf mehr Wertschätzung für das Parklet-Angebot.