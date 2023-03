Söder-Double vom Nockherberg ist ein echtes Kind des Landkreises München

Von: Stefan Weinzierl

„Die Hoppla-jetzt-komm-ich-Mentalität hat etwas für sich“, sagt Schauspieler Thomas Unger über Markus Söder. Er parodiert heuer im Singspiel auf dem Nockherberg erstmals den Ministerpräsidenten. © Max Motel/Paulaner Brauerei

Thomas Unger schlüpft heute Abend beim Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg erstmals in die Rolle des Ministerpräsidenten Markus Söder. Was viele nicht wissen: Der 52-jährige Schauspieler ist ein echtes Kind des Landkreises München.

Landkreis – Aufgewachsen in Unterhaching, hat Unger mehrere Jahre in Berlin und München gewohnt, ehe er mit seiner Familie zurück in den Landkreis München gezogen ist. Bekannt ist Unger unter anderem durch seine Rollen in der Heimatkomödie „Das große Hobeditzn“, dem Drama „Baching“ und der Serie „Die Garmisch-Cops“. Im Interview verrät er, was für ihn die größte Herausforderung bei der Söder-Parodie ist und wie er die Rolle ergattert hat. Die Starkbierprobe auf dem Nockherberg samt Singspiel wird heute ab 19 Uhr live vom BR Fernsehen übertragen.

Wie fühlt man sich als Markus Söder?

(lacht) Als Schauspieler, der den Markus Söder spielt, fühle ich mich ganz wunderbar. Das ist eine wirklich schöne Rolle für mich.

Wie sind Sie eigentlich zu der Rolle gekommen?

Die Verantwortlichen wussten schon vor zwei Jahren, dass der langjährige Söder-Darsteller Stephan Zinner aufhört. Zur Neubesetzung gab es ein Castingverfahren. Diejenigen, die sich für die Rolle beworben haben, haben einen Söder-Text und ein Lied bekommen und dann ein entsprechendes Video mit ihren Aufnahmen zurückgeschickt.

Da ist Ihr Beitrag wohl gut angekommen.

Die Singspiel-Autoren Richard Oehmann und Stefan Betz haben sich ganz angetan gezeigt. Obwohl ich selbst etwas skeptisch war, weil ich – im Gegensatz zu Live-Castings – über ein E-Casting bisher noch nie eine Rolle bekommen habe.

Wie hat ihr persönliches Umfeld darauf reagiert, dass Sie nun in die Rolle des Ministerpräsidenten schlüpfen?

Ich habe das ganz lang geheim gehalten. Weil das Singspiel ja eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollte, aber dann erst verschoben und schließlich ganz abgesagt worden ist. Erst vor ein paar Wochen, als die zeitintensiven Proben losgingen und ich bei meiner Mutter vorgefühlt habe, ob sie gelegentlich Babysitten könnte, habe ich es meinen Eltern erzählt. Das hat sie wirklich gefreut und sie sind auch durchaus ein wenig stolz auf mich.

Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?

Ich habe zahlreiche Videos angeschaut. YouTube ist voll von Filmchen mit Söder – wie er sich in Talkshows, am Stammtisch oder bei anderen Veranstaltungen gibt. Da kann man sich ein schönes Potpourri an Eindrücken zusammenstellen, wie er spricht, wie er sich bewegt, was für Gesten er macht und wie er mit den Leuten um sich herum umgeht.

Was ist die größte Herausforderung beim Söder-Spielen?

Söder ist ja ein Machtmensch. Das heißt, er tritt sehr selbstbewusst und raumeinnehmend, man kann auch sagen mitunter eitel auf. Und ich bin als Mensch einfach das komplette Gegenteil von ihm. Auch wenn mir als Schauspieler dieses Repertoire an Charaktereigenschaften natürlich zur Verfügung steht, musste ich mich an dieses spezielle Auftreten Söders erst ranarbeiten.

Wie weit geht das Hineinversetzen? Haben Ihre Kinder Sie zuhause auch als Markus Söder erleben müssen?

Nein. Aber es ist durchaus vorgekommen, dass ich Alltagsanweisungen wie „Räumt einmal den Tisch auf“ auf Fränkisch kommuniziert habe.

Kabarett ist Neuland für Sie. Was macht den besonderen Reiz aus?

Absolut. Ich habe noch nie Kabarett gemacht. Ich war bisher immer sehr dankbar, wenn ich Rollen in Stücken hatte, wo ich auch einmal übertreiben und lustig sein konnte. Bisher waren meine Rollen, besonders auch im Fernsehen, immer sehr ernsthaft bzw. seriös. Unser Singspiel ist dagegen – und das meine ich im absolut positiven Sinn – ein richtiges Kasperltheater. Beim Parodieren kann mein komödiantischer Gaul mit mir durchgehen.

Sie haben sich jetzt ja ein genaues Bild von Söder gemacht. Hand aufs Herz: Welche Eigenschaft von ihm hätten Sie gerne?

Dieses selbstbewusste, etwas breitbeinige Auftreten, diese Hoppla-jetzt-komme-ich-Mentalität hat sicher in manchen Situationen etwas für sich und kann ganz nützlich sein. Aber nur, solange man es nicht übertreibt.

Und welche Eigenschaft von Ihnen würde dem Ministerpräsidenten nicht schaden?

(lacht) Auf dieses Glatteis werde ich mich nicht begeben. Ich möchte dem Ministerpräsidenten auch keinen Rat geben, wie er zu sein hat. Er ist er und ich bin ich.