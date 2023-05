Chaos um Öffnungszeiten im Freibad Unterhaching: Ausschuss kippt Entscheidung der Gemeinde

Obwohl die Gemeinde bereits die neuen, verkürzten Öffnungszeiten festgelegt und die Öffentlichkeit informiert hatte, hat der Unterhachinger Finanzausschuss die Entscheidung jetzt gekippt und eine neue Lösung durchgesetzt.

Unterhaching – Die Verschiebung der Freibad-Eröffnung in Unterhaching und die von der Gemeinde festgelegten verkürzten Öffnungszeiten haben bei vielen Bürgern für Empörung gesorgt. „Es ist für uns schlichtweg nicht machbar, während der Woche das Freibad zu besuchen, da wir beide Elternteile in Vollzeit arbeiten und die Kinder in der Schule und im Kindergarten sind“, schreibt etwa ein Familienvater bei Facebook. Eine andere Unterhachingerin kommentiert: „Ich finde es ungerecht für die, die arbeiten.“

Flexible Öffnungszeiten

Nun hat sich der Finanzausschuss noch einmal mit dem Thema befasst und sich mit einer neuen Lösung durchgesetzt. Die Ausschussmitglieder einigten sich auf flexible Öffnungszeiten. Das Freibad hat diese Saison also von Montag bis Mittwoch, von 11 bis 18 Uhr und von Donnerstag bis Sonntag, von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Damit fällt vorerst das Frühschwimmen komplett weg. Bürger, die bereits eine Saisonkarte gekauft haben, können diese umtauschen.

Personal ist bereit, Überstunden zu leisten

Auslöser für die ganze Debatte ist der Personalmangel. Im Moment sind eine Stelle als Fachangestellter für Bäderbetriebe und drei Stellen als Rettungsschwimmer ausgeschrieben. Trotz aller Bemühungen konnte die Verwaltung niemanden finden.

Der Fachkräftemangel in Schwimmbädern betreffe nicht nur die Gemeinde Unterhaching, sagt Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD). Selbst eine Großstadt wie München kenne dieses Problem. Nach vielen Abwägungen einigte sich die Verwaltung auf eine tägliche Öffnungszeit von acht Stunden – 11 bis 18 Uhr. „Das ist knapp bemessen, aber das Personal ist bereit, Überstunden zu leisten, damit das Freibad läuft“, sagt Panzer. Doch damit waren die Gemeinderäte nicht einverstanden. „Bei Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr schließt die Gemeinde Bevölkerungsgruppen vom Freibad aus“, sagt Richard Raiser (CSU). Berufstätige, Familien und Jugendliche müssten zurückstecken.

Wasserwacht miteinbinden

Daher schlug Claudia Töpfer (NEO) flexible Öffnungszeiten vor. An ausgewählten Tagen könne das Freibad später schließen. Außerdem wünscht sich Töpfer von der Verwaltung, das Gespräch mit der Wasserwacht zu suchen. Einige Vereinsmitglieder seien bereit, im Freibad auszuhelfen. Michael Trautwein, Leiter der Ortsentwicklung, bestätigt, deren Hilfe bereits in Anspruch zu nehmen. „Wir sind aber am Ende auf verlässliche Mitarbeiter mit Vertragsbasis angewiesen“, erklärt Trautwein. Außerdem könnten Aushilfskräfte keine Fachkraft kompensieren.

Kritik an der Personalpolitik der Gemeinde

Armin Konetschny (Grüne) kritisiert die Personalpolitik der Gemeinde. Die Fluktuation in der Verwaltung sei enorm. „Es tut mir leid, Herr Panzer, aber ich schiebe schon auch Ihnen die Schuld beim Personalmangel zu“, sagt Konetschny. Es fehle der Gemeinde an Schulungen, Digitalisierung und Kreativität. „Ein Bademeister lässt sich schlecht digitalisieren“, erwidert Panzer und argumentiert: „Bei der aktuellen Außendarstellung durch Presse und Soziale Medien ist es schwer, gutes Personal zu finden“. Stattdessen wünsche er sich eine Unterstützung von allen bei der Präsentation in der Öffentlichkeit.