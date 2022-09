Der Merkur sucht Ihr schönstes Wiesn-Foto

Leser-Aktion

„O’zapft is’“, heißt es wieder auf der Theresienwiese in München. Die Landkreis-Redaktion des Münchner Merkur sucht wieder Ihr schönstes Wiesn-Foto, das in unserer Zeitung und online gezeigt wird.

Landkreis - Zwei Wochen Oktoberfest, zwei Wochen Fahrgeschäfte, Festzelte und Bier. Jede Menge Motive also, die sich mit der Kamera einfangen lassen für ein stimmungsvolles Erinnerungsfoto. Der Münchner Merkur ist auch heuer wieder auf der Suche nach solchen aktuellen Schnappschüssen.

So wird‘s gemacht

Die besten Bilder, die bis 3. Oktober, per E-Mail in Originalgröße (mindestens 500 Kilobyte) an die Redaktionsadresse lk-nord@merkur.de geschickt werden, veröffentlichen wir zum Wiesn-Ende. Also, liebe Leser, seien Sie kreativ! Egal ob bunte Lebkuchenherzen mit zuckersüßer Aufschrift, der Nachwuchs beim Wasserbahnfahren oder Feierfotos aus dem Bierzelt mit der Kapelle im Hintergrund. Die Motive können frech, witzig, kurios, aber auch künstlerisch wertvoll sein. Oder eine zauberhafte Stimmung einfangen. Wie das Foto von Sonja Brunschlik aus Oberhaching, die im Jahr 2019 ein Foto vom Riesenrad gemacht und interessant bearbeitet hat. Es ist das Wahrzeichen, das man weithin erkennen kann und das symbolisch sehr gut passt. Aber auch die Bavaria oder Gasse mit den Wirtshäusern eignen sich hervorragend, ganz nach persönlichem Geschmack. Da muss nicht unbedingt die teure Kamera benutzt werden, ein Handy reicht.

mm