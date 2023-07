„Absolut sinnlos verbratene Steuergelder“ – Streit um umfunktionierten Parkplatz

Von: Martin Becker

Pause im Parklet: Merkur-Redakteur Martin Becker genießt die Mittagsruhe – allerdings ohne Gesellschaft. © Martin Becker.

Selbstversuch von Merkur-Redakteur Martin Becker: So wird das Unterhachinger Parklet an der Fasanenstraße angenommen

Unterhaching – Die Vokabel „dämlich“ kommt öfter vor, sogar in der Superlativ-Version. In der Facebookgruppe „Unterhachinger Dorfgeflüster“ ballt sich die Kritik am sogenannten „Parklet“, das die Gemeinde in der Bussardstraße/Ecke Fasanenstraße aufgestellt hat. Ist die öffentliche Sitzgelegenheit, als Ort zum Verweilen und für nachbarschaftliche Begegnung konzipiert, wirklich so schlimm und widersinnig, wie der Tenor der rund 90 Kommentare in dem sozialen Netzwerk lautet? Das haben wir getestet: Unser Reporter hat sich, mitsamt Brotzeit und Zeitungslektüre, zur Mittagszeit für genau eine Stunde an die Holzmöbel im Fasanenpark gesetzt – das „Parklet“ im Selbstversuch.

Parklet Unterhaching: Ein Bauarbeiter und ein Eichhörnchen

Für eine Fischsemmel von den drei Wochenmarktbuden gegenüber bin ich fünf Minuten zu spät dran. Feierabend, nix mehr da – gut, dass ich meine eigene Mahlzeit dabeihabe: Wurst-Käse-Brot, Radieschen, Tomaten und Oliven. Mein Fahrrad parke ich direkt an der Holzkonstruktion und suche mir einen der vier kleinen Tische aus. Freie Platzwahl: Außer mir ist erstmal keiner da. Beim Auspacken der Brotzeit stoße ich auf ein kleines Hindernis: Alle vier quadratische Tischchen, dazu je zwei Stühle, sind mit jeweils vier Schrauben fixiert. Also unverrückbar. Eine nachvollziehbare Maßnahme gegen Diebstahl oder Vandalismus – und immerhin sind die Abstände so gewählt, dass man pragmatisch sitzen kann.

Aber wo sind nun all die anderen, die Mit-mir-Sitzer? „Mahlzeit“, ruft mir ein junger Mann im Vorbeigehen zu, eine ältere Dame mit Rollator wünscht lächelnd „guten Appetit“. Ein paar Meter weiter rollt immer wieder der 220er Bus durch die Fasanenstraße, quetscht sich vorbei an der Geothermiebaustelle. Deren scheppernde Geräusche übertönen immer wieder das sanfte Säuseln des Windes in der großen Eiche direkt am „Parklet“. Von diesem Baum kommt ein Eichhörnchen hinuntergehoppelt, pausiert für ein paar Sekunden neben meinem Tisch. Der erste Besuch.

Parklet Unterhaching: Zu viele Autos außenrum

„Wir müssen Mobilität neu denken“, hatte Rathaus-Sprecher Simon Hötzl vorab den Sinn des „Parklets“ erklärt. Der erste Anlauf, 2022 direkt am Bahnhof, stieß allerdings auf ähnlich negative Resonanz wie jetzt beim zweiten Versuch im Fasanenpark. „Ich habe über 40 Jahre in dieser Straße gewohnt. Das ist ja nur noch lächerlich“, schreibt eine Dame in der Facebookgruppe. Ein anderer Kommentar lautet: „Absolut sinnlos verbratene Steuergelder! Wer sitzt schon gerne direkt neben der Straße, mal ganz abgesehen von den verschwendeten Parkplätzen, die ja ohnehin Mangelware sind.“

Natürlich sehen die Rathaus-Oberen das anders. „Wir haben nicht zu wenige Parkplätze, sondern zu viele Autos – da müssen wir ran“, sagt Simon Hötzl. Das „Parklet“ stehe „in engem Zusammenhang mit unseren Klimazielen“. Und was die Kosten angehe: Zwischen 3000 und 5000 Euro habe es gekostet, die Konstruktion zu zimmern. „Einmalig, vor einem Jahr“, betont der Rathaus-Sprecher. Für die Folgenutzung entstünden, bis auf den Aufbau, somit keine Kosten. Nach 20 Minuten meines Selbstversuchs schaut die Müllabfuhr vorbei, leert den Abfallkorb – der übrigens, als einziges Bauteil, nicht fest angeschraubt ist. Der blaue Müllsack ist halbvoll, woher kommt der Abfall? Der Mitarbeiter von der Müllabfuhr zuckt mit den Schultern: „Vielleicht sitzen hier nachts Jugendliche? Tagsüber sind Sie der Erste, den ich hier sehe.“

Parklet Unterhaching: Vergebliches Warten auf Gesellschaft

Sonnig sitzen lässt es sich an der Ecke Bussardstraße/ Fasanenstraße. © Martin Becker.

Das sei 2022 am Bahnhof nicht anders gewesen. Dann, nach um 12.28 Uhr, gesellt sich tatsächlich jemand zu mir: ein Arbeiter von der Geothermiebaustelle in der Fasanenstraße. Er trinkt eine Literpackung Kakao leer, zerknüllt die Milchtüte sorgfältig und wirft sie in den Abfalleimer. Ob er öfters herkomme, frage ich. „Nein, ich bin das erste und wohl einzige Mal hier. Nächste Woche bin ich auf einer anderen Baustelle.“ Genau zwei Minuten dauert seine Mittagspause im „Parklet“, dann geht’s wieder hinüber zu den Geothermierohren. Ich lese meine Zeitung, esse die letzten Krümel meiner Brotzeit auf. Warte auf Gesellschaft, vergeblich. Ein Eichhörnchen, ein Bauarbeiter – die Kontaktbilanz einer Stunde.

Als ich um 13 Uhr meine Sachen packe, bleibt eine Seniorin mit zwei Pudeln an der Leine stehen, spricht mich an: „Ein Witz ist das hier, rausgeschmissenes Geld! Kein Mensch setzt sich hier direkt an die Straße, Sie sind der Erste. Und bei Regen ist alles nass, die Holztische verrotten doch. Das Geld hätte die Gemeinde besser investieren können.“

Parklet Unterhaching: An sich ganz nett

Mehr Infos zum Parklet Vorbild für Unterhaching ist der Ansatz des Münchner Vereins Greencity: www.greencity.de/projekt/parklets/.

Als ich mich aufs Fahrrad schwinge und zurückschaue auf das Holzkarree, mit abgrenzender Blumenbepflanzung zur Straßenseite hin, denke ich mir: An sich ganz nett gemacht, fast lauschig unter der Eiche – aber irgendwie verwaist wirkend. Mehr Akzeptanz, mehr Belebung, weniger Nörgelei: Mit einer Aufklärungsaktion vor Ort will die Gemeinde am Freitag, 17. Juli, ab 10 Uhr den Unterhachingern das „Parklet“ erklären. Rathaus-Sprecher Simon Hötzl und Charlotte Schmidt vom Mobilitätsreferat werden Platz nehmen und „reichlich Info-Material mitbringen, um Vorurteile abzubauen“. Sofern sich, anders als in meiner einsamen Sonnenstunde, mehr Leute dazusetzen.

