Parklets: Solche Auszeit-Zonen auf dem Parkplatz gibt es bald in Unterhaching

Von: Martin Becker

Bereits in Planegg hat die Studentin Paula Giauque (l.) eine Parklet-Aktion umgesetzt. Solch eine Holzkonstruktion auf Parkplätzen als Ort der Begegnung soll nun auch in Unterhaching entstehen. © Dagmar Rutt

Wenn Parkplätze zu öffentlichen Begegnungsstätten werden, dann nennt man das „Parklets“. Bald gibt es das auch in Unterhaching.

Unterhaching – Was ist bloß ein „Parklet“? So was soll es jedenfalls ab September in Unterhaching geben. Doch was verbirgt sich dahinter? Die Auflösung wird es in der ersten Septemberwoche geben – in der Hauptstraße, in Sichtweite des Bahnhofs. Kurz gesagt: Auf sechs mal zwei Metern Fläche werden Pkw-Parkplätze zur öffentlichen Begegnungsstätte in Form einer Holzkonstruktion, an der aktuell der Baubetriebshof werkelt.

Idee kommt von einer TU-Studentin

Im Gemeinderat hatte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) das Projekt vorgestellt. Initiatorin war eine Studentin – Paula Giauque aus dem Würmtal, die an der TU München am Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung ressourceneffizientes und nachhaltiges Bauen studiert, wollte ihre Masterarbeit mit einem praktischen Beispiel füllen. In der Würmtal-Gemeinde Planegg wurde ihre Idee schon ungesetzt, Unterhaching soll nun folgen.

„Es ist ein erster Denkanstoß“, sagt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl. „Wir haben uns als Ziel gesetzt, Mobilität neu zu denken – nun sind wir auf die Reaktionen gespannt.“ Das „Parklet“ ist im Prinzip eine professionell gestaltete Holzkonstruktion, in der sich jedermann aufhalten kann – zum Entspannen, zum Karteln, zum Verweilen, zum Zeitunglesen. Sitz-Zone statt Parkplatz eben. „Auch Yoga-Kurse“, berichtet Simon Hötzl, „haben schon Interesse bekundet.“

Weitere Standorte denkbar

Noch muss das „Parklet“ erst gebaut werden, quasi ein kommerzfreier Schanigarten für die Allgemeinheit. Aber ohne Überdachung. Ein barrierefreier Zugang sei garantiert, heißt es, und Richtung Straße will die Gemeinde sogar Bepflanzung ermöglichen.

Im Gemeinderat hieß es, es sollen „Sponsoringlösungen und Kooperationsprojekte mit Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen zur Errichtung weiterer Parklets angestoßen werden“. Sollte sich die Auszeit-Zone, für die übrigens die Unterhachinger Grünen mit ihrem „Parking Day“ im September 2021 an gleicher Stelle die ´Grundidee reklamieren, als allgemein relevant durchsetzen, so denkt die Gemeinde auch über weitere Standorte für „Parklets“ nach: Denkbar wären laut Rathaus-Sprecher Simon Hötzl etwa die neue Freifläche in der „grünen Mitte“ oder der Rathausplatz.