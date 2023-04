Was ist da los? Urgestein der Seniorenarbeit hat gekündigt

Leuchtturmprojekt verliert Strahlkraft

Es ist ein Knall, und zwar ein riesengroßer: Erdmute Albat (59) hat ihren Vertrag mit der Gemeinde Unterhaching als Leiterin der Seniorenbegegnungs- und Bildungszentrums im Kubiz gekündigt. Fristgemäß, zum 30. September 2023. Eine persönliche Entscheidung, bei der ihr das Herz blutet:

Unterhaching - Fristgemäß, zum 30. September 2023. Eine persönliche Entscheidung, bei der ihr das Herz blutet: „Ja, ich bedauere das sehr. Aber jeder ist ersetzbar.“ Einen neuen Job habe sie noch nicht, verrät Erdmute Albat, und das „als jemand, der sich noch nie irgendwo anders beworben hat“.

Drei Jahrzehnte der Seniorenarbeit gewidmet

Allein dieser Nebensatz zeigt die Dimension, um die es geht: Da widmet jemand drei Jahrzehnte lang quasi sein ganzes Berufsleben der Seniorenarbeit in Unterhaching. Und hört dann auf.

Eine weitere Zahl veranschaulicht die Tragweite dieser Personalie. Aktuell zählen über 7000 Menschen in Unterhaching zur Altersklasse 60 Plus – und die geburtenstarken Jahrgänge folgen erst in den nächsten Jahren. „Hier wird eine phantastische Seniorenarbeit geleistet. Unterhaching sitzt auf einem unglaublich wertvollen Schatz, wie es ihn sonst nirgendwo im Umkreis gibt“, blickt Erdmute Albat zurück auf „einen Riesenbetrieb, der hervorragend läuft, wenn die richtige Unterstützung da ist“.

Formulierungen lassen aufhorchen

Es sind Formulierungen, die aufhorchen lassen. Direkte Kritik an der Gemeinde übt die scheidende Führungskraft explizit nicht. „Ich war 30 Jahre lang immer loyal gegenüber meinem Arbeitgeber und werde auch in den kommenden fünf Monaten nicht über die Gründe meiner Kündigung reden“, sagt Erdmute Albat. Nur soviel deutet sie an: „Ich habe keine neue Stelle, es handelt sich nicht um eine berufliche Umorientierung.“

Was bleibt, wenn sie geht? „Ein super Team, das super funktioniert“, sagt sie. „Mit acht Festangestellten, etwa 40 freiberuflichen Dozenten und über 80 ehrenamtlichen Helfern.“ Für die Unterhachinger Senioren wünsche sie sich „nur das Beste“.

Seniorenarbeit als Auffangbecken

Diesen Superlativ haben nicht nur ältere Unterhachinger genossen. Der hervorragende Ruf der sozialen Vernetzung führte sogar zu Zuzug, aber auch zu neuen und ungeahnten Bindungen. „Was wir hier machen“, schildert Erdmute Albat, „ist großes Wohnen im Alter, reine Sozialarbeit – wir sind ein absolutes Auffangbecken.“ Die Vernetzung aus offener Seniorenarbeit, Betreuung, Mittagstisch, Begleitung zu Terminen, Dienstleistungen, Exkursionen, Reisen und Veranstaltungen werde zigtausendfach genutzt: „Wir sind nicht für die fitten oder reichen Senioren da, sondern für die, die nicht mehr können. Denn ohne uns können sie nicht mehr. Das, was wir hier in Unterhaching in 30 Jahren auf die Beine gestellt haben, ist ein Leuchtturmprojekt.“

Eins, bei dem die Lichter nicht ganz ausgehen, aber bei dem ohne Erdmute Albat in wenigen Monaten das große Feuer nicht mehr brennen könnte. „Die Arbeit geht weiter“, sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) im Gemeinderat kurz und knapp. „Die Nachbesetzung dieser sehr kreativen Position ist nicht einfach.“

Mehrere wichtige Mitarbeiter haben Gemeinde verlassen

Offiziell heißt es aus dem Rathaus, wie immer bei solchen Dingen, dass man sich „zu Vertrags- und Personalangelegenheiten“ nicht äußere. Was auffällt: In der jüngeren Vergangenheit haben mehrere prägende Köpfe das Rathaus verlassen. Beispielsweise Götz Mahdi (Verkehr), Philipp Dürr (Klimaschutz), Gabriele Mühl (Bauabteilung) oder zuletzt der langjährige Kämmerer Udo Grafe. Und jetzt eben Erdmute Albat, deren Kündigung nur durch Nachfragen im Gemeinderat, von Evi Karbaumer (Grüne) und Julia Stifter (parteilos), bekannt wurde.

„Erdmute Albat ist eine Institution – ich bin entsetzt, dass sie aufhört, das ist ein riesengroßer Verlust für Unterhaching“, sagte Julia Stifter. Evi Karbaumer forderte: „Die seit 30 Jahren existierende, generationenübergreifende Seniorenarbeit in Unterhaching ist lebensnah und lebenserhaltend, mit der demografischen Entwicklung ist eine steigende Nachfrage zu erwarten. Diese hervorragende Arbeit darf nicht enden.“

Erdmute Albat weiß das alles. „Für viele Menschen sind wir Heimat, Anker und Rettung geworden“, sagt die 59-Jährige. „Mit 70, 80 Jahren entstehen hier neue Freundschaften – wo passiert so etwas noch? Hier, weil wir die Interessen der Senioren bündeln und vernetzen.“ Dies alles sei möglich geworden „durch die damalige Weitsicht“, sagt die scheidende Leiterin und rät den Verantwortlichen im Rathaus: „Weitsicht ist, im Hinblick auf die Demografie, wichtiger denn je.“

