Pfarrerin Christiane Ballhorn verlässt Unterhaching - „Es war eine gute Zeit“

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Im Rahmen eines Gottesdienstes: Dekan Mathis Steinbauer verabschiedet Pfarrerin Christiane Ballhorn. Foto: sw © sw

Nach 14 Jahren verlässt Pfarrerin Christiane Ballhorn die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Unterhaching.

Unterhaching – Die 65-jährige Pfarrerin Christiane Ballhorn, die jetzt im Rahmen eines Gottesdienstes in der Heilandskirche verabschiedet worden ist, geht Ende August in den Ruhestand. Im Merkur-Interview verrät sie, was sie an der Kirchengemeinde vermissen wird, wie viel Arbeit in dem 2019 eingeweihten Gemeindezentrum steckt und worauf sie sich nach ihrem Abschied aus Unterhaching freut.

Mit welchem Wort würden Sie ihre 14 Jahre in der Unterhachinger Kirchengemeinde beschreiben?

Erfüllend. Es war einfach eine gute Zeit.

Können Sie das näher erläutern?

In diesen Jahren hatte ich viele sehr interessante Begegnungen. Ich konnte mit der Gemeinde theologisch arbeiten und hatte auch immer wieder die Möglichkeit, selbst nachdenken zu dürfen.

Beschreiben Sie einmal die Gläubigen der Heilandskirche?

Es ist eine sehr aufgeschlossene Gemeinde, deren Mitglieder bereit sind, auch neue Wege zu gehen. Mir war immer wichtig, dass auch Theologie bei der Arbeit ihren Stellenwert hat, dass man auch gedanklich etwas rüberbringt. Daran war die Gemeinde auch wirklich interessiert und hat sich darauf eingelassen. Eigentlich hat diese Gemeinde alles, was sich ein Pfarrer wünschen kann.

Was werden Sie besonders vermissen?

Die Menschen, die Begegnungen und gewachsenen Beziehungen.

Wenn man sich das neue Gemeindezentrum ansieht, kann man durchaus sagen, dass Sie ein gut bestelltes Haus hinterlassen. Wie viel Kraft hat Sie das Projekt gekostet?

Das hat wirklich sehr viel Kraft gekostet. Vor allem die Zeit des Planens war mühsam. Das war viel stressiger und aufregender als die eigentliche Bauphase. Wir haben um jeden Baum gekämpft, dass er stehen bleiben kann, und um jede Bodenplatte gerungen. Aber letztlich haben wir das gemeinsame Ziel erreicht.

Mit dem Ergebnis sind Sie zufrieden?

Ich finde, es ist sehr schön geworden. Für uns war wichtig, dass die Heilandskirche, die für Unterhaching eine sehr große Bedeutung hat, als Gebäude von dem neuen Gemeindezentrum nicht erschlagen wird. Und das ist tatsächlich gut gelungen.

Was hat mehr Kraft gekostet: über die Jahre immer wieder Personal für den evangelischen Kindergarten zu finden, der Bau des Gemeindezentrums oder die Pandemie?

Ich empfinde die Pandemie schon als die anstrengendste Zeit. Nichts ging mehr selbstverständlich. Alle Beziehungen, die gewachsen waren, brachen plötzlich ab. Alles, was man über Jahre so nebenbei gemacht hat, musste man neu überdenken.

Zum Beispiel?

Man musste sich von einem auf den anderen Tag fragen: Wie erreiche ich meine Gemeinde noch? Gerade die alten Menschen, die völlig zu vereinsamen drohten. Wie kann ich das, was gewachsen ist, aufrecht erhalten? Wie gehe ich mit Menschen um, die ihre Angehörigen nicht beim Sterben begleiten dürfen? An Heiligabend haben wir sechs Gottesdienste gefeiert, damit wir alle Menschen versorgen konnten. Das war eine besondere Herausforderung, und es waren sicher die zwei anstrengendsten Jahre meiner Berufstätigkeit.

Hat sich denn grundsätzlich Ihre Arbeit als Pfarrerin in den vergangenen 14 Jahren verändert?

Die Bedürfnisse der Gemeindemitglieder sind zum großen Teil immer noch die gleichen: Die Menschen haben den Wunsch, dass sie hier eine Heimat finden beziehungsweise schaffen können, dass sie angenommen werden. Dieses Bedürfnis ist vielleicht noch größer geworden, je schwieriger und unüberschaubarer unsere Welt geworden ist. Verändert hat sich allerdings die Situation in der Kirche.

Inwiefern?

Zum einen haben auch wir mit immer mehr Bürokratismus zu kämpfen, zum anderen haben wir eine schwierige personelle Situation. Auch wir haben zu wenig Pfarrer. Die Arbeit wird nicht weniger, und sie verteilt sich auf immer weniger Menschen. Deshalb müssen wir neue Strukturen finden, damit man auch in Zukunft die Gemeinden gut versorgen kann.

Wie sieht Ihre Zukunft denn aus?

Ich werde jetzt erst einmal umziehen und mache dann Urlaub.

Sie verlassen also Unterhaching?

Ja. Es ist guter Stil, dass man aus dem Gemeindegebiet rausgeht, damit es der Nachfolger leichter hat. Denn jeder Pfarrer ist anders, setzt andere Prioritäten und erreicht vielleicht auch andere Menschen.

Wie schwer fällt der Abschied?

Die Gemeinde hat mir einen fulminanten Abschied organisiert. Das hat es mir noch ein bisschen schwerer gemacht zu gehen. Aber ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Sie werden aber an anderer Stelle weiterhin seelsorgerisch tätig sein.

Ich werde Vertretungen machen und die eine oder andere Beerdigung.

Worauf freuen Sie sich besonders im neuen Lebensabschnitt?

Dass ich künftig eine gewisse Unabhängigkeit und Freiheit habe. Ich muss jetzt nicht mehr erst überlegen, ob ich etwas machen kann, sondern mache es einfach. Ich werde auch ein bisschen reisen. Ansonsten warte ich gelassen, was auf mich zukommt. Ich bin nicht so der Planungstyp. Mir ist im Leben immer alles begegnet – und ich war offen genug, dies dann wahr- und anzunehmen.