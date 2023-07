Powerbank löst Brand aus - zwei Unterhachingerinnen bei Löschversuch verletzt

Von: Günter Hiel

Die Feuerwehr schaffte die verschmorte Powerbank raus (Symbolbild). © Symbolfoto: Armin Forster

Eine Powerbank (Akku) hat in der Nacht auf Freitag in Unterhaching einen Brand ausgelöst. Mit Folgen.

Unterhaching - Am Freitag, 21.. Juli, gegen 01.15 Uhr, löste der Rauchmelder in einer Wohnung in der Schulstraße in Unterhaching einen Alarm aus, sodass die Bewohner auf ein Feuer aufmerksam wurden. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort ist der Brand durch einen technischen Defekt an einer Powerbank (Akku) ausgelöst worden, heißt es im Polizeibericht.

Bewohnerin erstickt die Flammen mit einer Decke

Die Bewohnerin konnte die Flammen mit einer Decke ersticken. Die Feuerwehr schaffte das defekte Gerät aus dem Haus. In der Wohnung war ebenfalls noch eine Angehörige der Bewohnerin anwesend. Beide Frauen wurden durch Rauchgase leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Polizei ermittelt

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.