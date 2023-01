Landrat Christoph Göbel will mehr Bundesverantwortung bei Flüchtlingsunterbringung

432 Plätze bietet das Containerdorf im Landschaftspark bei Neubiberg. © Harald Hettich

Ohne zivilgesellschaftliche Hilfsbereitschaft gäbe es ein ernstes Platzproblem bei der Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis München. Aktuelle Zahlen:

Landkreis – Knapp 4600 geflüchtete Ukrainerinnen leben aktuell im Landkreis München – mehr als 3000 davon sind immer noch privat untergebracht. Hinzu kommen knapp 3000 Flüchtlinge aus anderen Herkunftsländern, die in staatlichen Unterkünften leben. Laut Landrat Christoph Göbel (CSU) steigt nach den neuesten Angriffen auf die Ukraine die Zahl der Schutzsuchenden wieder an. „Gleichzeitig kommen seit den Sommermonaten nun wieder vermehrt auch Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland und durch Zuweisungen der Regierung von Oberbayern auch in den Landkreis.“

Landrat will keine Turnhallen als Unterkünfte nutzen

Etwa aus Syrien, wo rund die Hälfte der Bevölkerung aktuell keinen gesicherten Zugang zu Nahrung, Medizin und Energie hat oder Afghanistan, wo ebenfalls die Grundversorgung zusammenzubrechen droht. Landkreis und Kommunen arbeiten deshalb intensiv daran, „ausreichend Wohnraum für die Geflüchteten zu schaffen und auslaufende Unterbringungsmöglichkeiten zu ersetzen“, sagt Göbel gegenüber dem Münchner Merkur. Bilder von überfüllten Traglufthallen und zweckentfremdeten Turnhallen wie 2015 will Göbel vermeiden und arbeitet deshalb bereits seit Monaten gemeinsam mit geeigneten Kommunen an neuen Containerunterkünften.

Containerdorf für 432 Flüchtlinge in Neubiberg

Konstant arbeiten die Behörden deshalb an neuen Anlagen. Die Pressestelle des Landratsamts informiert: „In Neubiberg wurde in der Woche vor Weihnachten eine Unterkunft für 432 Personen fertiggestellt, in Unterföhring entsteht eine Unterkunft mit Platz für 330 Personen, in Unterhaching haben wir eine Kapazität von 260 geschaffen, in Unterschleißheim 116 Plätze, in Haar 44, in Kirchheim sollen 200 Plätze entstehen, in Ottobrunn sind 210 Plätze geplant und in Grünwald entstehen 116 Plätze.“

Containerwohnanlage an der Rosenheimer Landstraße/ Ecke Robert-Koch-Straße in Ottobrunn

Teilweise stockt die Realisierung allerdings, auch wenn alle Weichen gestellt sind. So sagte Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) in einem Interview mit dem Münchner Merkur: „An der Rosenheimer Landstraße/ Ecke Robert-Koch-Straße wird eine Containerwohnanlage gebaut. Das Landratsamt ist Bauherr und bestimmt, wann angefangen wird. Es gibt eine Baugenehmigung.“

Lieferengpässe, beispielsweise bei Wohncontainern, erschweren die Aufgabe

Landrat Göbel bestätigt, dass es teilweise Probleme in der Realisierung gibt: „Lieferengpässe, beispielsweise bei Wohncontainern, erschweren diese Aufgabe ebenso wie der in unserer Region extrem angespannte Wohnungsmarkt.“ Wenn allerdings alle Unterkünfte wie geplant in Betrieb genommen werden können, „sind wir für die kommenden Monate gut gewappnet“, so die Pressestelle. „Mit der Belegung der Unterkunft in Neubiberg wurde zwischen Weihnachten und Silvester begonnen, hier sind bislang etwas mehr als 50 Geflüchtete untergekommen. Die Unterkünfte in Haar, Unterhaching und Unterschleißheim sind bereits bezogen und zu großen Teilen belegt.“

Landrat Christoph Göbel fordert mehr Unterstützung vom Bund

Göbel kritisiert insgesamt die Rolle des Bundes bei der großen Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung. Zum einen solle sich die Bundespolitik stärker für eine europaweit gerechte Verteilung einsetzen. Außerdem sollte der Bund „die Landkreise nicht alleine lassen und bei der Unterbringung unterstützen – sowohl finanziell als auch praktisch, beispielsweise mit der Einbringung von Grundstücken oder Immobilien des Bundes“.

Private Hilfsbereitschaft weiter groß

Bis Bund, Land, Landkreis und Kommunen gemeinsam ausreichend Platz für Flüchtlinge geschaffen haben, ist Göbel bei der Unterbringung von Ukrainerinnen auf private Hilfsbereitschaft angewiesen. „Dafür bin ich jedem Einzelnen zutiefst dankbar“, sagt der Landrat. Selbstverständlich sei aber auch, dass nicht jeder die Gäste auf Dauer aufnehmen könne, vor allem, „wenn es sich nicht um separaten Wohnraum, sondern um Zimmer oder Schlafgelegenheiten in der eigenen Wohnung handelt“. Wenn Flüchtlinge aus den privaten Wohnverhältnissen raus müssen, klärt die aktuelle Wohnsitzkommune gemeinsam mit dem Landratsamt, wo eine Unterbringung im Landkreis möglich ist.