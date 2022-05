Raubüberfall auf Wettbüro in Unterhaching

Von: Martin Becker

Das Tipico-Wettbüro in Unterhaching ist am Montagabend überfallen worden. © Martin Becker

Bewaffneter Raubüberfall auf das Tipico-Wettbüro in Unterhaching: Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet.

Unterhaching – Auf das Tipico-Wettbüro in Unterhaching gab es am Montagabend einen bewaffneten Raubüberfall. Wie die Polizei berichtet, betrat ein maskierter Mann gegen 21 Uhr das Wettbüro in der Münchner Straße 3. In seiner rechten Hand hielt er eine schwarze Pistole, bedrohte damit einen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von mehreren hundert Euro flüchtete der Räuber. Trotz umfangreicher und sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bisher nicht festgenommen werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) des Polizeipräsidiums München hat die weiteren Ermittlungen übernommen und startet einen Zeugenaufruf. Der Deutsch sprechende Täter wird so beschrieben: männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt (auch jünger möglich), circa 1,70 Meter groß und schlank, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzem Anorak, weißer Kappe, weißen Schuhen, schwarzem Rucksack und schwarzen Handschuhe, im Gesicht und am Hals maskiert mit schwarzem Schal. Wer am Montagabend gegen 21 Uhr im Bereich Münchner Straße und Rathausplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Überfall stehen könnten, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium München (Tel. 089/29100) oder jeder anderen Polizeidienststelle.