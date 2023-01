Reaktionen auf den Tod Benedikts XVI.

1977: Kardinal Joseph Ratzinger (Mitte), der spätere Papst, weiht die St-Bonifatius-Kirche in Haar. © Archiv

„Ich schätze ihn mit allen seinen Stärken und Schwächen, er war ein Mann für die Kirche und ein Mensch für die Menschen.“ So reagiert eine Franziskanerschwester aus Pullach auf den Tod des emeritierten Papstes.

Landkreis – Die einen haben bei ihm ministriert, als er noch Bischof von München und Freising gewesen ist. Andere wiederum assistierten ihm bei der Messe, die er als Papst hielt, 2006 in Riem. Wenn man sich umhört im Landkreis unter Gläubigen und Geistlichen, dann bekommt man von erstaunlich vielen erzählt, sie hätten Joseph Ratzinger beziehungsweise Benedikt XVI. noch persönlich getroffen. Einige haben ihn auch bei öffentlichen Auftritten in Rom erlebt.

Größter Respekt für die Entscheidung zum Rückzug vom Amt

Und alle, mit denen man in den letzten Tagen gesprochen hat, betonten, sie hätten größten Respekt für die Entscheidung des Würdenträgers, sein Amt zurückzugeben. 2013 ist das gewesen. Damit habe er Mut bewiesen, meinen die meisten, auch dem Amt den nötigen Respekt gezollt. „Das ist etwas, was wir heute brauchen: dass Menschen nicht an Posten kleben, denen sie nicht mehr gewachsen sind“, sagt Johannes Rohleder, Grünen-Kreisrat seit 2020 und seit 2016 Pfarrgemeinderat in Unterschleißheim.

Umgang mit Missbrauch nicht ausklammern

Zu den Missbrauchsskandalen wollte sich nicht jeder, mit dem man über den Papst sprach, äußern. Wenn jemand etwas dazu sagte, dann aber freilich, dass fatal war, wie Benedikt reagiert hat auf die Erkenntnis, dass auch in seiner Diözese zu seiner Zeit als Bischof Missbrauch stattgefunden hat. „Sein Umgang mit den Opfern ließ sehr zu wünschen übrig“, meint nicht nur Sonja Dirl, Kreisbäuerin aus Heimstetten.

Kreisbäuerin Sonja Dirl wurde vom späteren Papst gefirmt

Sie wiederum gehört zu denen, die den späteren Papst noch als Bischof erlebt haben, sie wurde von ihm nämlich gefirmt. In St. Konrad in Haar, was er gepredigt hat, weiß sie allerdings nicht mehr. In Erinnerung geblieben ist ihr: „Es war einfach ein schöner Tag.“ Später sah sie das Oberhaupt der katholischen Kirche noch einmal aus der Nähe, sie war mit Ministranten aus Heimstetten nach Rom gefahren. Man hatte sich auf dem Petersplatz eingefunden, der Papst fuhr an Besuchergruppen mit dem Papamobil vorbei und erwähnte die Heimstettener, die sich angemeldet hatten, auch in einer Begrüßung. Sonja Dirl: „Ich hatte das Gefühl, dass ihn so schnell nichts erschüttern kann.“

Weihe von St. Bonifatius Haar im September 1977

Erinnerungen an die Zeit, als Ratzinger noch Ratzinger war, haben auch Heinz Michl, Pfarrgemeinderat aus Haar, und Caritas-Kreisgeschäftsführer Matthias Hilzensauer aus Unterschleißheim. Heinz Michl war bei der ersten Amtshandlung des frischgeweihten Bischofs überhaupt dabei – der Weihe nämlich von St. Bonifatius Haar im September 1977. Ratzinger habe sich manches noch vom Sekretär einflüstern lassen müssen und lange gepredigt. „Leutselig war er nicht.“

Ministrant Hilzensauer fand den Bischof „sehr zugewandt“

Matthias Hilzensauer wiederum war Ministrant und bei einer anderen Firmung in München im Einsatz, die der Kardinal zelebrierte. Nach der Kirche habe sich mit ihm in der Sakristei ein kurzes Gespräch ergeben, Ratzinger wollte wissen, welche Aktivitäten die Pfarrei so biete. „Ich fand ihn sehr zugewandt.“

Predigten „diffferenziert und wortmächtig“

Die Predigten, die der Kirchenmann aus Marktl am Inn dann als Papst hielt, fand Hilzensauer „differenziert und wortmächtig“, besonders berührte ihn die dritte Enzyklika „Caritas in Veritate“, die sich auch um Umweltschutz dreht und darum, dass, wenn sich was ändern soll, wir unseren Lebensstil ändern müssen. „Die habe ich aufgehoben, ich fand das richtig gut.“ Andererseits habe Papst Benedikt, auch wenn er es schaffte, die „verschiedenen Strömungen der Weltkirche unter einen Hut zu bringen“, es versäumt, die Kirche zu öffnen für alle Teile der Gesellschaft, also auch für Geschiedene, wieder Verheiratete, für nicht heterosexuell orientierte Menschen. „Seinen Umgang mit den Missbrauchsfällen fand ich ein Desaster.“

Bescheiden, freundlich, gütig und sehr konservativ

Mit wem man auch spricht: Wer den obersten Glaubenshüter, der der zweite Bayer überhaupt auf dem Heiligen Stuhl war, mal persönlich erlebt hat, berichtet, dass er bescheiden gewesen sei, freundlich, gütig. Aber freilich eben auch sehr konservativ. Der Unterhachinger Pfarrer Axel Windecker, dessen Wege sich dreimal mit dem Papst kreuzten, hatte schon als Priesterkandidat mitbekommen, dass der Kirchenmann, erst sehr beliebt bei den Studenten, bald als rückwärtsgewandt und teils reaktionär galt. Windecker hörte ihn erstmals live bei einem Gottesdienst auf dem Campo Santo in Rom. Ratzinger war zu der Zeit Präfekt der Glaubenskongregation: „Ich fand ihn charismatisch.“

Große Freude, als ein Bayer Papst wurde

Am 19. April 2005 ist Ratzinger, inzwischen Kardinalbischof, zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt worden – ein Ereignis, das kaum jemanden im Umfeld der Kirche kalt ließ. Sonja Dirl sagt, sie habe sich darüber gefreut, „dass einer aus Bayern Papst geworden ist“, und auch Luise Stangl, altgediente SPD-lerin aus Ismaning, engagiert bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung, empfand die Entscheidung als ein „Highlight. Es hatte ja seit mehreren 100 Jahren keinen deutschen Papst mehr gegeben“. Zur SPD-Fraktionssitzung am selben Abend nahm sie einen Sekt mit. Auch Luise Stangl hat Benedikt XVI. einmal live erlebt – in der Messestadt Riem nämlich, wo er am 10. September 2006 einen Open-Air-Gottesdienst hielt: „Wir waren alle ergriffen von der Aura, die er ausstrahlte.“

Ottobrunner Pfarrer Martin Ringhof assisitierte dem Papst bei Open-Air-Gottesdienst in Riem

Auch der Ottobrunner Diakon Karl Stocker war damals dabei in Riem, er hat das Ereignis abgespeichert als „Festtag für München“. Die Predigt habe eine „glaubensbestärkende“ Wirkung gehabt. Hautnah erlebte die Eucharistiefeier der Ottobrunner Pfarrer Martin Ringhof mit, damals noch Diakon. Zusammen mit einem anderen Kollegen durfte er auf der Altarinsel dem Papst assistieren, ihm den Kelch reichen und die Hostienschale. Ringhof sagt, Benedikt habe erst müde gewirkt, aber man habe richtig sehen können an seinen Augen, wie er auflebte, als ihm bei der Gabenprozession Geschenke aus bayerischen Orten überreicht wurden. Eingeschlafen sei während der Predigt übrigens auch jemand: Kardinal Karl Lehmann.

Liebe zur bayrischen Heimat

Dass das Kirchenoberhaupt aus der bayerischen Provinz seine Herkunft nie vergaß, dass Benedikt auch immer interessiert war an allem, was sich so tat im ehemaligen Bistum: Das wird einem von allen, die irgendwie mit ihm zu tun hatten, erzählt. Luise Stangl: „Er hatte eine Mordsfreude, wenn irgendwo Bayern aufschlugen.“ Er empfing bayerische Sternsinger, und als er 85 wurde, lud er auch Kirchenleute aus der alten Heimat ein, um mit ihm in der päpstlichen Sommerresidenz, im Castel Gandolfo, zu feiern. Der Delegation gehörte damals eben auch der Unterhachinger Pfarrer an, seine Erinnerung: „Er war eine Erscheinung, die mich berührt hat.“

Hochgebildet und wissenschaftlich - aber auch empathisch

Ansonsten? War Benedikt XVI. freilich ein Mann des Wissens, hochgebildet, fast schon „zu wissenschaftlich“ (Heinz Michl), „nie gefühlsbetont“ (Stangl). Diakon Stocker machte aber an ihm auch eine „gute empathische Ader“ aus, „er konnte Leute stärken“.

Durchdrungen vom Geist Gottes

Nicht immer, meinte dieser Tage eine der vier franziskanischen Schwestern von der Schmerzhaften Mutter, die in Pullach im Isartal zuhause sind, habe man ihn, „durchdrungen vom Geist Gottes“, wie er nun mal war, verstehen können. Maurilla Renner sagte auch: „Ich schätze ihn mit allen seinen Stärken und Schwächen, er war ein Mann für die Kirche und ein Mensch für die Menschen.“