Bahn-Mitarbeiter hält Rucksack von Schwarzfahrer fest, dann eskaliert Fahrschein-Kontrolle

In einer S-Bahn Richtung München Hauptbahnhof ist am Donnerstag eine Fahrscheinkontrolle eskaliert. Ein 18-Jähriger rastete aus und griff den DB-Mitarbeiter an.

Eine Fahrscheinkontrolle kurz vor Unterhaching eskalierte.

kurz vor eskalierte. Der schwarzfahrende Jugendliche wollte flüchten, wurde aber von den Kontrolleure festgehalten.

Daraufhin wehrte sich der 18-Jährige und griff einen Mitarbeiter an.

Unterhaching - Eine alltägliche Fahrkartenkontrolle in einer S-Bahn der Linie S3 Richtung München Hauptbahnhof hat sich am Donnerstagmittag, 23. Januar, zu einem Einsatz der Bundespolizei entwickelt. Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollierten gegen 13.30 Uhr die Tickets der Fahrgäste der S3. Ein 18-jähriger Deutscher konnte den Kontrolleuren kein gültiges S-Bahn Ticket vorzeigen, meldet die Polizei. Auch seinen Personalausweis wollte der Jugendliche den Kontrolleuren nicht geben.

Ticketkontrolle in S-Bahn nach München eskaliert kurz vor Unterhaching

Daraufhin baten die zwei Mitarbeiter den 18-Jährigen sie bis zum Ostbahnhof zu begleiten, damit die Beamten der Bundespolizei die Identität des Jugendlichen feststellen können. Das passte dem Schwarzfahrer aus Trudering jedoch überhaupt nicht, da er einen privaten Termin in Unterhaching hatte. Deshalb erklärte er den Kontrolleuren die S-Bahn beim nächsten Halt, Unterhaching, zu verlassen und zu seinem Treffen zu gegen, berichtet die Bundespolizei.

S-Bahn München: Jugendlicher greift Kontrolleur in S3 an

Bevor der 18-Jährige in Unterhaching aus der S-Bahn flüchten konnte, hielt ihn einer der Mitarbeiter der DB an seinem Rucksack fest. Dadurch beschädigte er jedoch den Rucksack des Jugendlichen. Daraufhin kam es zu einer Handgreiflichkeit zwischen dem Schwarzfahrer und dem Kontrolleur, meldet die Polizei. Im Gefecht stieß der 18-Jährige den Mitarbeiter, sodass der zu Boden stürzte und sich am Finger verletzte.

Die Bundespolizei nahm sich dem Fall an und ermittelt nun wegen Leistungserschleichung, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

