Ausfälle, Verspätungen und immer mehr Fahrgäste: Das ist der Masterplan für die Pannen-S-Bahn

Von: Charlotte Borst

Unpünktlichkeit, Ausfälle, überfüllte Waggons: Die Kunden der S-Bahnen – hier in Taufkirchen – sind leid geprüft. © Robert Brouczek

Die S-Bahn-Pendler ärgern sich täglich über Störungen und Defizite. Die Pünktlichkeit der S-Bahnen ist unter den schlechtesten Wert seit zehn Jahren gefallen. Dabei gehen die Prognosen von massiv steigenden Fahrgastzahlen in den kommenden 20 Jahren aus. Wie soll das in Zukunft funktionieren?

Landkreis - Ausfälle, Verspätungen, überfüllte Waggons und keine Fahrgastinformationen: Die S-Bahn-Pendler ärgern sich täglich über Störungen und Defizite. Die Pünktlichkeit der S-Bahnen ist unter den schlechtesten Wert seit zehn Jahren gefallen. Die Unzufriedenheit ist groß. Trotzdem kalkuliert die S-Bahn München in 20 Jahren mit nochmals 60 Prozent mehr Fahrgästen.

Geschäftsführer räumt Versäumnisse ein

Wie soll das gehen? Auf Einladung von Landrat Christoph Göbel (CSU) stand jetzt der Geschäftsführer der S-Bahn München Rede und Antwort. „Ich ziehe mir jeden Schuh an, was Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Fahrgastinformation betrifft“, zeigte sich Heiko Büttner zerknirscht. Mit Blick auf die Infrastrukur sagte er: „Alles ist nichts ohne Kapazität und Qualität.“ Zu viel sei in der Vergangenheit versäumt worden, „nach 50 Jahren S-Bahn München ist das System im Wesentlichen unverändert.“ Landrat Göbel forderte „erhebliche Investitionen in die Infrastruktur.“

In seiner Präsentation kündigte Büttner konkrete Maßnahmen zur Stärkung an: „Wir werden die S-Bahn in den nächsten zehn Jahren komplett erneuern.“ Als wichtige Schritte zählte er auf: die zweite Stammstrecke, Digitalisierung und autonomes Fahren, zwei neue Reparaturwerke, die gerade entstehen, eines in Steinhausen, das andere in Pasing. „Bisher gibt es nur ein Werk, das für die Wartung und Reparatur von 100 Fahrzeugen gebaut wurde und in dem inzwischen gut 300 Fahrzeuge instand gehalten werden müssen.“

Weitere Maßnahmen: 30 Prozent mehr Mitarbeiter, ein neues Ausbildungszentrum und die neue Leitstelle, die in den nächsten Tagen in Betrieb geht. „Sie ist auf dem neuesten Sand der Technik, wir schaffen es dann, die Fahrgastinformation zu verbessern, weil wir mehr Arbeitsplätze unterbringen und Schichten besser besetzten können“, sagte Büttner.

Günther Heyland von den Freien Wählern war verwundert, dass bei den Maßnahmen nicht vom Ausbau der Außenäste die Rede war. 2018 habe die ehemalige Verkehrsministerin Kerstin Schreyer einen Ausbauplan festgelegt. Auch das Ziel von 60 Prozent mehr Fahrgästen bis 2040 hält Heyland „für nicht vorstellbar“.

SPD-Fraktionsvorsitzender spricht von „Sumpf der Trägheit“

SPD-Fraktionsvorsitzender Florian Schardt sieht die S-Bahn in einem „Sumpf der Trägheit“ versinken: „Wo sollen da noch 60 Prozent mehr Fahrgäste hin?“ Er pochte vehement auf den zweigleisigen Ausbau, wo bisher Abschnitte noch eingleisig sind, wie auf der S7-Strecke nach Ottobrunn und Höhenkirchen: „Wir brauchen dringend die zweiten Gleise. Ein Gleis ist ein Risiko, was Verspätungen und Sicherheit angeht.“

Heiko Büttner entgegnete: „Natürlich wollen wir die Zweigleisigkeit.“ Aber die Planungsprozesse beim Ausbau liefen viel zu zögerlich, auch die zu erwartenden Bürgerproteste erschwerten einen Ausbau. Verantwortlich für den Ausbau sei zudem die DB Netz. Büttner setzt mehr Hoffnung auf die Digitalisierung. Vorbild ist die digitale S-Bahn Hamburg, wo erste hochautomatisierte S-Bahnen fahren. Wenn Fahrzeug und Strecke digital kommunizieren und das autonome Fahren umgesetzt wird, werde das die S-Bahn stärken.

Kritik an Bund und Freistaat

CSU-Fraktionschef Stefan Schelle teilt den „Defätismus“ anderer Fraktionen nicht. Er begrüßte es, wenn man durch Digitalisierung und autonomes Fahren „die Strecken stabil kriegt“.

Markus Büchler (Grüne) kritisierte, dass ausgerechnet das Verkehrsministerium der Einladung ins Landratsamt nicht gefolgt war. Er prangerte an: „Bund und Freistaat haben Jahrzehnte zu wenig Geld in Instandhaltung und Ausbau investiert. Jetzt muss die Bahn improvisieren. Ich bin eher erstaunt, wie viel trotzdem noch fährt.“ Schließlich sei die Verkehrsleistung drastisch erhöht worden. Man sollte alles daran setzen, um die sechsfach erhöhten Bundesfördermittel abzugreifen.

„Wir brauchen eine angebotsorientierte Planung“, forderte Landrat Göbel und nannte pünktliche Züge und Taktverdichtungen. Zur Stärkung der Bahn seien unbürokratische und schnellere Verfahren nötig, hier seien die Vertreter auf Bundes- und Landesebene gefragt.