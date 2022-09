Deutlich mehr Flüchtlinge im Landkreis München: Kommunen sollen schnelle Hilfe bekommen

Von: Charlotte Borst

Teilen

Schnelle Hilfe für Kommunen: Landrat Göbel sichert Gemeinden Unterstützung bei der Unterbringung von Flüchtlingen zu. Hier die Unterkunft in Unterhaching. archi © mb

Landrat Göbel sichert Unterstützung bei der Aufnahme von geflüchteten Frauen und Männern zu. Bürgermeister indes fordern einen gerechten Ausgleich.

Landkreis – In den vergangenen Monaten sind wieder deutlich mehr Geflüchtete in den Landkreis München gekommen. „Wir haben – unabhängig von den Menschen aus der Ukraine – wieder deutlich stärkere Flüchtlingszahlen“, informierte Landrat Christoph Göbel (CSU) den Kreisausschuss: „Wir haben wieder deutlich mehr Zuteilungen, zum Beispiel aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Das Thema Flucht ist nicht vorbei.“ Er kündigte den Kreisräten an: „Ich bin sicher, dass wir wieder verstärkt Zuteilungen bekommen und Unterkünfte belegen.“

In Unterschleißheim, Unterhaching, Kirchheim, Neubiberg, Unterföhring, Ottobrunn und Grünwald hat der Landkreis Containerunterkünfte in Auftrag gegeben oder bereits gebaut. Auch in Oberhaching und Garching sind Containeranlagen geplant. Ob das reicht, bleibt abzuwarten: „Weitere Containeranlagen sind nicht ausgeschlossen“, sagte Göbel.

„Erfreulich ist, dass die Kooperation zwischen Bürgern und Geflüchteten anhält“

Er betonte bei der Gelegenheit, dass die meisten ukrainischen Geflüchteten noch immer privat untergekommen seien: „Erfreulich ist, dass die Kooperation zwischen Bürgern und Geflüchteten anhält und in den meisten Fällen der Wohnraum viel länger, als zunächst für nötig gehalten, zur Verfügung gestellt wird.“ Der Landkreis zahlt inzwischen finanzielle Leistungen an die Vermieter, sodass sich normale Mietverhältnisse ausprägen können.

Weil manche Kommunen sich bei Unterbringung und Kinderbetreuung stärker einbringen, hält Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) einen „solidarischen Ausgleich“ für gerechtfertigt: „Man sollte sich die Leistungen mal anschauen, die in den Gemeinden sehr unterschiedlich anfallen.“

Einige Kommunen hätten in der Vergangenheit „schon unheimlich viel erbracht, und wir werden auch in Zukunft gefordert sein“, so Greulich. In einer früheren Sitzung hatte auch der Garchinger Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) eine möglichst gerechte Vorgehensweise bei der Aufgabenverteilung gefordert.

26 Prozent sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Die Flüchtlinge aus der Ukraine kommen zumeist in Familienverbänden in den Landkreis. 26 Prozent sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche, informiert die Kreisverwaltung, weitere neun Prozent sind Kinder unter sechs Jahren.

Für Städte und Gemeinden ist es angesichts der knappen Kapazitäten in den Krippen, Kindergärten und Horten schwierig, die ukrainischen Kinder, die in die Containeranlagen einziehen, aufzunehmen. „Das ist räumlich und personell eine Herausforderung“, sagte Göbel: „Daher wird der Wunsch an uns herangetragen, Lösungen zu finden.“ Denkbar sei zum Beispiel, so Göbel, dass Gemeinden Räume anmieten, in denen die Bewohner selbst eine Kinderbetreuung gestalten könnten. Das könne auch den sozialen Frieden vor Ort wahren, heißt es aus dem Landratsamt.

In den Containeranlagen selbst gibt es keine Sozialräume. Die Containerdörfer werden vom Landkreis errichtet, aber vom Freistaat finanziert. Allerdings sind Sozialräume in der Finanzierung nicht vorgesehen. Die Gemeinden könnten aber ein anderes Grundstück benennen, auf das der Landkreis dann Container mitbestellt und sich finanziell beteiligt.

Landrat Göbel sicherte zu, die Gemeinden und Städte bei der Kinderbetreuung zu unterstützen, die ihre Bereitschaft für den Bau von Unterkünften erklärt haben. „Das Wichtigste ist, dass wir die Kommunen freistellen“, sagte Göbel. Einstimmig ermächtigte der Kreisausschuss die Kreisverwaltung, individuelle Lösungen mit den einzelnen Kommunen zu erarbeiten, wo und wie Räume für Hausaufgaben- und Kinderbetreuung geschaffen werden. Die Konzepte werden dann dem Bauausschuss vorgelegt.

Landratsamt dankt Flüchtlingshelfern Landrat Christoph Göbel (CSU) hat im Festsaal des Landratsamtes den Helferinnen und Helfern für ihre Unterstützung der im Landkreis untergekommenen Geflüchteten gedankt. Mehr als sieben Jahre ist es her, als sich aus „großer Hilfsbereitschaft“ heraus nach dem Beginn des großen Flüchtlingszustroms 2015 zahlreiche Helferkreise gegründet haben, teilte die Kreisverwaltung mit. „Rund 900 Ehrenamtliche sind auch heute noch in der Unterstützung Geflüchteter aktiv.“ Etwa 50 Helfer seien der Einladung aus dem Landratsamt gefolgt und kamen am vergangenen Mittwoch an den Mariahilfplatz. „Es ist keineswegs selbstverständlich, was die zahlreichen Mitglieder der Helferkreise leisten“, sagte Landrat Göbel. Die Herausforderungen könne man nur gemeinsam meistern. Als Zeichen des Danks erhielten alle Teilnehmer Blumen, Marmelade sowie einen Kompass. Dieser steht symbolisch für die Wegweiserrolle, die die Helferkreise übernehmen.