Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching: Schüler protestieren gegen „Elterntaxis“

Von: Martin Becker

Hier trennt sich die Spreu vom Weizen: Links die „Hol-und-Bring-Schleife“, rechts der Utzweg zum Gymnasium. © LMG

Autofahrer sorgen am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching für Ärger. Sie bringen ihre Kinder direkt vor den Eingang der Schule.

Unterhaching – Vielleicht geht es noch ein bisschen näher, ein paar Zentimeter noch? Eine Reihe von Eltern würden ihre Kinder am liebsten bis ins Klassenzimmer vom Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching (LMGU) kutschieren, doch architektonische Hürden verhindern dies. Also werden Schüler mit dem Auto bis zum Eingang gefahren – was seit Jahren zu einem viel diskutierten Verkehrschaos durch diese „Elterntaxis“ führt. Jetzt hat die Schülermitverantwortung (SMV) des Gymnasiums versucht, dauerhaft uneinsichtige Eltern in einer Aktionswoche für das Fehlverhalten zu sensibilisieren. Denn es gäbe eine sinnvolle Alternative.

Eigentlich wäre alles so einfach

Eigentlich wäre alles so einfach. Gleich zu Beginn des Utzwegs, an der Bayernwerk-Sportarena, befindet sich eine Wendeschleife mit Parkplätzen. Dort hineinfahren, Schulkind aussteigen lassen und wieder wegfahren – so ist der Hol-und-Bring-Verkehr konzipiert. Doch was machen einige Eltern? Sie fahren auf dem engen Utzweg exakt 110 Meter weiter bis zum Wendekreis der LMGU-Tiefgarage, verstopfen deren Lehrer-Zufahrt und verursachen dadurch täglich Staus plus gefährliche Situationen im Verkehr.

Warum? Fettgedruckt steht diese Kernfrage auf einem Infozettel mit dem Titel „Der Utzweg als Taxistand?“, den die Schüler tagelang jeden Morgen an die „Elterntaxis“ verteilten. „Hier nennen wir Ihnen die Gründe, warum Sie auf keinen Fall in den Utzweg fahren sollten“, heißt es auf dem Flyer.

Gründe gegen die Taxis

• Der Utzweg ist morgens dicht befahren, da ein Großteil der Schüler der Schulen in der Jahnstraße frühmorgens mit dem Fahrrad zur Schule kommt.

• Außerdem kommen auch einige Schüler zu Fuß.

• Bei einem Wendemanöver laufen Sie deshalb Gefahr, Schüler zu überfahren oder anderweitig an Unfällen beteiligt zu werden.

• Weil das Ende des Utzwegs direkt vor der Garageneinfahrt des LMGU liegt, stauen sich die Autos von Lehrern hinter denen der Eltern, wenn letztere ein Wendemanöver machen.

Zur Schule laufen

Auch auf den kurzen Fußmarsch, vom Abliefer-Wendekreis bis zum Gymnasium, gingen die Zettelverteiler der SMV ein. „Ihr Kind muss anschließend circa 100 Meter an der Bayernwerk-Arena vorbei zur Schule laufen. Das ist nicht viel und ist der Gesundheit auch nicht abträglich, gerade wenn Ihr Kind den restlichen Tag auf der Schulbank verbringt“, heißt es in dem Flyer. Selbst in Ausnahmesituationen wie einer Verletzung, beispielsweise einem Gipsarm, sei diese Distanz „keine große Herausforderung“.

Lena Kornherr, die als eine von fünf Lehrerinnen die Schüler bei der Aktion begleitete, zog auf Nachfrage des Münchner Merkur ein erstes Fazit: „Insgesamt war die Resonanz zu 99 Prozent positiv. Dadurch, dass in der Anfangsphase auch die Polizei die Aktion unserer SMV unterstützte, erhielten wir viel Aufmerksamkeit.“ Die Lehrerin betonte, „dass die Initiative von den Schülern ausging, das war eine tolle Aktion“. Ziel sei es, „ein Zeichen zu setzen, ohne die Eltern anzugreifen“.

Viele hätten gar nicht gewusst, dass und warum es die Wendeschleife zu Beginn des Utzwegs gibt. „Vielleicht fühlte sich der ein oder andere ertappt“, resümiert Lena Kornherr. „Steter Tropfen höhlt den Stein – wenn wir ein paar Eltern zum Umdenken und zu mehr Rücksichtnahme statt waghalsiger Wendemanöver bewegen konnten, wäre schon viel gewonnen.“

„Es kam auch zu einigen unschönen Situationen“

Es müsse ja, gerade im Hinblick auf jüngere Schüler zu Fuß und per Fahrrad, „nicht erst etwas passieren“. Allerdings, das mochte die Lehrerin nicht verschweigen: „Es kam auch zu einigen unschönen Situationen, da sich einige Autofahrer uneinsichtig zeigten und ihrem Ärger über die Aktion Luft machten.“

Die Direktorin des Lise-Meitner-Gymnasiums, Michaela Trinder, machte sich selbst an drei Tagen ein Bild von der Lage im Utzweg. „Sehr viele Eltern unterstützen die Aktion, und es ergaben sich sehr viele nette Gespräche, die wir – via runtergefahrener Fensterscheiben – miteinander geführt haben“, beschreibt sie ihre Eindrücke.

„Nach dem ersten Tag haben die allermeisten uns freundlich vom Auto aus gegrüßt und sind, wie selbstverständlich, zum Parkplatz der Bayernwerk-Sportarena abgebogen, um ihr Kind dort aussteigen zu lassen.“ Aber es seien auch „ganz wenige Fahrer dabei gewesen, die mit Unverständnis reagierten“. Und das, obwohl der Utzweg zugleich als Schulweg für die noch viel jüngeren Erst- bis Viertklässler der benachbarten Jahnschule dient.

Kommunalpolitik hatte sich 2018 ausgiebig mit „Elterntaxis“ beschäftigt

Auch die Kommunalpolitik hatte sich 2018 schon ausgiebig mit den „Elterntaxis“ beschäftigt und damals einen 800 000 Euro teuren Umbau des Utzwegs angeregt, um den Schulweg-Autoverkehr zu lenken. Eine höchst kostspielige Maßnahme, die mit Blick darauf, Steuermittel sparsam einzusetzen, bis heute nicht umgesetzt wurde. „Es ist irre, dieses Chaos anzusehen“, sagt Rathaussprecher Simon Hötzl. „Aber kein einziger Elternteil müsste über die Wendeschleife hinaus in den Utzweg hineinfahren, würde man seine Kinder gute 100 Meter unter freiem Himmel zu Fuß gehen lassen wollen.“ Auf diese Erkenntnis hoffen jetzt alle: genervte Anwohner, Lehrer und die Schüler selbst.