Betreuungslücke: Landkreis bildet Seniorenhelfer aus

Teilen

Eine helfende Hand im Alltag kann eine wichtige Stütze für Senioren und Angehörige sein. (Symbolfoto) © Hartmut Schwarzbach_argus

Der Landkreis München bietet neuerdings eine Qualifikation zum Seniorenhelfer an. Sie sollen unter anderem Pflegedienste unterstützen und eine Betreuungslücke schließen.

Landkreis – Auch wenn im Alter die Kräfte nachlassen, versuchen Senioren oft weiterhin so gut es geht, ihren Alltag zu bewältigen und ihr Leben selbst zu gestalten. Doch sie und ihre Angehörigen stoßen dabei auch mal an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Gerade, wenn es um altersbedingten Einschränkungen und Pflegebedürftigkeit geht. Hier will der Landkreis gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern, durch qualifizierte Seniorenhelfer eine Lücke in der derzeitigen Betreuungssituation schließen. Vor wenigen Tagen haben zwölf Teilnehmer ihre Qualifikation zum Seniorenhelfer nach einer 40-stündigen Schulung erfolgreich abgeschlossen.

Betreuung, Begleitung und Hilfe im Haushalt

Die Schulung ist laut Landratsamt entsprechend den Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege im Rahmen von Paragraf 45 der Pflegeversicherung ausgerichtet. Sie gliedert sich in drei Module mit den Themenschwerpunkten Betreuung Pflegebedürftiger, Kommunikation und Begleitung sowie Unterstützung bei der Haushaltsführung.

Die Teilnehmer wurden in verschiedenen Nachbarschaftshilfen sowie bei einem gewerblichen Anbieter von Pflege- und Unterstützungsleistungen für Senioren im Landkreis eingesetzt. Zukünftig sollen sie als Alltagsbegleiter, Demenzhelfer oder zur hauswirtschaftlichen Versorgung im Einsatz sein.

Ehrenamtlich oder in Festanstellung

Ein Gespräch, eine beratende Tätigkeit oder kleinere Unternehmungen im Alltag und vieles mehr sind unter anderen die Aufgaben eines Seniorenhelfers. Dabei können sich die Helferinnen und Helfer sowohl ehrenamtlich engagieren als auch eine Festanstellung erhalten. In diesem Zusammenhang versteht sich das Leistungsangebot laut Landratsamt als hilfreiche Ergänzung zu den Aufgaben eines Pflegedienstes und der medizinischen Betreuung durch Ärzte.

Helfer gesucht

Weitere engagierte Helfer sind willkommen. Aktuelle Informationen zu offenen Stellen und ehrenamtlichen Tätigkeiten finden Interessierte auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen unter www.nachbarschaftshilfen-landkreis-muenchen.de.

mm