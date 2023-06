Noch immer keine Lösung für Seniorenarbeit: Lässt Rathaus ältere Unterhachinger im Stich?

Von: Martin Becker

Mit seinen vagen Äußerungen stößt Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) auf viel Unmut bei den Senioren in Unterhaching. © mbe

Die Zukunft der Seniorenarbeit in Unterhaching ist weiter ungewiss. Die älteren Bürger sorgen sich. Denn für sie sind die Angebote ein wichtiger Lichtblick im Alltagstrott.

Unterhaching – Die Überraschung, dass Erdmute Albat, seit 30 Jahren Leiterin der Seniorenarbeit im Unterhachinger Kubiz, ihren Vertrag zum 30. September gekündigt hat, ist seit drei Monaten bekannt (wir berichteten). Nicht minder groß ist für viele die Überraschung, in welchem Tempo sich die Gemeinde Unterhaching um eine Nachbesetzung dieser Führungsaufgabe bemüht. „Natürlich werden wir die Seniorenarbeit weiterführen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) im Gemeinderat. Aber Ersatz für Erdmute Albat (60) zu finden sei schwierig: „Das ist ein sehr kreativer Posten.“

Vage Aussagen vom Bürgermeister

Wie kreativ die Gemeinde ist, um den Fortbestand der Seniorenarbeit zu regeln: Der Bürgermeister machte darum viele Worte mit eher vagem Inhalt. Wegen des „hohen Standards“ dürfe man „frei werdende Stellen nicht unreflektiert nachbesetzen“, weshalb man „im Dialog mit allen Nutzern sowie den gemeindlichen Gremien zukunftsweisende Konzepte erarbeiten“ wolle. Ziel sei es, „Wege zu finden, wie wir auch diejenigen miteinbeziehen, die wir bisher nicht oder nicht so gut mit unseren Maßnahmen erreicht haben“. Panzer versprach einen „transparenten Prozess“, die „daraus resultierenden Konzepte sollen den Sommer über laufen“. Der Gemeinderat könne dann „in diesem Herbst die notwendigen Entscheidungen treffen“.

Seniorenangebote ein wichtiger Anker im Alltag älterer Menschen

In Seniorenkreisen wird dieses zögerliche Personalmanagement mit Skepsis beobachtet. Ein Unterhachinger, der nach eigener Auskunft „seit vielen Jahren“ Seniorenangebote wie Sprachkurse oder Wanderfahrten nutzt, drückt in einem Schreiben an den Münchner Merkur seine Bedenken aus: „Wir sind sehr besorgt, wie es weitergehen wird. Die meisten von uns sind alleinstehend und freuen sich auf die gemeinsamen Treffen. Sollten diese wegfallen, würde für uns ein Lichtblick im Alltagstrott verschwinden. Es ist vor allem das Erlebnis der Gemeinschaft, die uns seit langer Zeit zusammenhält.“

Er fürchtet ein „Aussitzen des Themas“ durch die Rathaus-Verantwortlichen. Der Unterhachinger ermuntert auch andere Senioren, ihren Unmut kundzutun: „Mit Sicherheit darf man dem Rathaus keine Ruhe lassen, auch wenn die nächsten Kommunalwahlen in weiter Ferne liegen und sich viele Politiker leider nur kurz davor bewegen lassen.“