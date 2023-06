Skurrile Debatte um Ärztehaus am Stadion in Unterhaching

Von: Martin Becker

Auf dieser Kiesfläche hinter der Osttribüne des Stadions soll das Ärztehaus entstehen. © Martin Becker

Auf einer Fläche hinter der Osttribüne des Stadions will die SpVgg als Investor ein Ärztehaus bauen. Doch so einfach ist das offenbar nicht. Anderthalb Jahre lang gab es keine Baugenehmigung.

Unterhaching – Um ein Haar wäre es gelaufen wie seit anderthalb Jahren: Dies und das müsse noch geändert werden, mal wieder. „Eine sechsstellige Summe“, rechnete Peter Wagstyl fort, „haben uns all die Umplanungen inzwischen gekostet.“ Der Vize-Präsident des Fußball-Drittligaaufsteigers SpVgg Unterhaching verfolgte im Bauausschuss kopfschüttelnd die x-te Debatte zum Projekt seiner Sportpark GmbH: Als Investor will der Fußballverein hinter der Osttribüne ein Ärztehaus bauen. Die jahrelange Hinhaltetaktik der Gemeinde führte laut Wagstyl dazu, „dass uns schon drei große Mieter abgesprungen sind“. Ärztehaus oder Kiesfläche – steht das Millionenprojekt endgültig vor dem Aus? Jetzt hatte der Bauausschuss, nach langer Diskussion plus zehnminütiger Nachdenkpause, ein Einsehen und erteilte die Baugenehmigung. Die allerdings an allerlei Bedingungen geknüpft ist.

Das sind die Problempunkte

Im Kern ging es um zwei Problemfelder. Erstens, dass es die Gemeinde bis heute nicht geschafft hat, für das Gebiet den Bebauungsplan 164B/2021 aufzustellen. Erst der Bebauungsplan, dann die Baugenehmigung: Auf diese Reihenfolge pochte zunächst Grünen-Sprecher Stefan König. Knackpunkt zwei: Das Ärztehaus-Projekt besteht aus zwei einzelnen Bauanträgen. Einen für den sehr komplexen medizischen Bereich, einen für die eher banalen Büroräume. Alles ist ineinander verzahnt, es geht um ein Gebäude. Um diese funktionalen Unterschiede darzustellen, hatte die SpVgg Unterhaching als Investor zwei getrennte Bauanträge gestellt – woraus manche Kommunalpolitiker einen Strick zu drehen versuchten: Wäre es denkbar, dass nur Gebäudeteil I entsteht und statt Gebäudeteil II plötzlich eine Garage hingesetzt wird?

Skurrile Diskussion und Forderung nach Bauverpflichtung

Und so nahm eine teils skurrile Diskussion ihren Lauf. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Wöstenbrink monierte, es sei „nirgendwo schriftlich festgelegt, dass der eine Bau zum anderen passt“. Er forderte einen „städtebaulichen Vertrag“ mit einer garantierenden „Bauverpflichtung für den zweiten Gebäudeteil“.

Auf Nachfrage räumte der Chef der Bauverwaltung im Rathaus, Stefan Lauszat, ein, solch eine „Bauverpflichtung“ habe es in Unterhaching noch nie gegeben. Auch SPD-Bürgermeister Wolfgang Panzer hatte Bauchschmerzen mit der Idee seines Fraktionsvorsitzenden: „Wir fahren mit der Dampfwalze drüber über etwas, das wir mit dem Rechen zusammenkehren könnten.“ Sein sozialdemokratischer Kollege Dieter Senninger sah es ebenso: „Wir können doch nicht den einen Bauwerber so behandeln und den anderen so.“

CSU-Fraktionschef: „Nach anderthalb Jahren Diskussion muss endlich mal der Bagger kommen“

Mal so, mal so, nach Gutsherrenart: Der CSU-Fraktionsvorsitzende Korbinian Rausch wertete das als „absurd und absolut investorenfeindlich“. Sein Credo: „Nach anderthalb Jahren Diskussion muss endlich mal der Bagger kommen statt wieder die Redemaschine. Für Unterhaching ist ein Ärztehaus besser als eine brachliegende Kiesfläche.“

Überdies: Für den Firmenkomplex im Norden, der Grünen-Gemeinderat Max Heiland gehört, hatte die SpVgg eine „nachbarschaftliche Einigung“ erzielt wegen etwaiger Verschattungsprobleme. Also? Unter der Maßnahme, den Grundgedanken des künftigen Bebauungsplans einzuhalten, erteilte der Bauausschuss, nach Formulierungsvorschlägen von Sebastian Ruppert (FWU) und Renate Fichtinger (CSU), grünes Licht – ohne den strittigen „Wöstenbrink-Passus“.