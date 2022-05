Solarpark im Landschaftspark: Eine Idee, die bald Realität wird?

Von: Martin Becker

Der Solarpark der Bürger-Energie Unterhaching an der A 8 dient als Musterbeispiel für den CSU-Antrag zur Energieunabhängigkeit. © Bürgerenergie Unterhaching

Ein Schritt Richtung Energie-Unabhängigkeit für die Gemeinde Unterhaching könnte ein Solarpark im Landschaftspark sein. So zumindest die Idee der örtlichen CSU.

Unterhaching – Diese Rechnung kennt inzwischen jeder. Die russischen Invasoren finanzieren ihren Krieg in der Ukraine unter anderem damit, dass sie Energie an Länder wie Deutschland verkaufen. Um also nicht indirekt über Energie-Importe Wladimir Putin zu stärken, laufen überall die Bemühungen auf Hochtouren, sich unabhängig(er) von russischem Gas und Öl zu machen.

Einen dieser Mosaiksteine zur Energie-Unabhängigkeit will die CSU Unterhaching mit neuen Solarparks beisteuern, wie der Fraktionsvorsitzende Korbinian Rausch im Gemeinderat darlegte.

Abhängigkeit reduzieren

„Die Versorgungssicherheit der Bundesrepublik Deutschland steht auf tönernen Füßen“, sagte Korbinian Rausch angesichts von „massiven Verwerfungen am globalen Energiemarkt“. Dass die Geothermie Unterhaching den Strom für ihre Förderpumpe überwiegend mit dem Gaskraftwerk an der Biberger Straße erzeuge, sei eine „Manifestierung deutscher Abhängigkeit von Importen fossiler Brennstoffe“, die es „schnellstmöglich zu reduzieren“ gelte. Eine Möglichkeit dazu seien Solarparks im Landschaftspark, wo Korbinian Rausch rund 15 000 Quadratmeter nördlich und südöstlich der sogenannten „Neubiberger Röhre“ auf schon versiegelten Flächen ausgemacht hat, sowie entlang der Autobahnen A 8 und A 995.

Vorbild Bürgerenergie

Als schon praktizierte Beispiele nennt der CSU-Fraktionschef die Photovoltaikanlage der Genossenschaft „Bürger-Energie Unterhaching“ (BEU) an der A 8. Aktuell kooperiere die BEU auch mit der Gemeinde Planegg und installiere dort Agri-Photovoltaik – also Solarmodule, „die in wenigen Metern Höhe montiert werden, um die darunterliegenden Ackerflächen zu erhalten“. Dies sei auch in Unterhaching möglich. Und der Betonsockel des Autobahntunnels biete sich als Sofortmaßnahme an. Der Freizeitwert des Landschaftsparks solle „unangetastet bleiben“, ökologisch hochwertige Gebiete ringsherum würden ausgespart.

„Schnelles Handeln ist das Gebot der Stunde“, mahnte Korbinian Rausch. „Wir müssen unseren Beitrag leisten, um die Finanzierung der russischen Aggression trockenzulegen.“ Die Gemeinde solle umgehend, so der CSU-Antrag, die Machbarkeit weiterer Solarparks prüfen.

Energiespartag am 17. Mai

Ungeachtet dessen beteiligt die Gemeinde sich an den bayernweiten Themenwochen zur Energiewende mit der Veranstaltung „Gemeinsam Energie sparn“ am Dienstag, 17. Mai, in der Hachinga-Halle (17 bis 19 Uhr). Bei einem informativen Austausch und einer „Mitmach-Ausstellung“ werden Tipps vermittelt, wie jeder Einzelne einen Beitrag zum Energiesparen leisten kann. Mit 15 unkomplizierten Maßnahmen könne ein Drei-Personen-Haushalt pro Jahr 500 Euro sparen.