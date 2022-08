Sommer, Sonne, Corona-Winter? Landrat Göbel: „Verschärfung von Maßnahmen denkbar“

Von: Max Wochinger

Teilen

Behörden blicken mit Sorge auf den Winter: Worauf müssen wir uns einstellen? © Wolfgang Maria Weber via IMAGO

Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei über 400 – etwas unterhalb des Bundesdurchschnitts. Behörden blicken mit Sorge auf den Winter: Worauf müssen wir uns einstellen?

Landkreis – Das Coronavirus breitet sich wieder stärker aus. Seit Juni steigen die Infektionszahlen in Bayern, im nahenden Herbst könnte sich die Situation weiter verschärfen: Das neue Schuljahr fängt Mitte September an, Reisende kommen aus dem Sommerurlaub in den Landkreis zurück und mit sinkenden Temperaturen treffen sich Menschen wieder in Innenräumen.

Um Krankenhäuser nicht zu überlasten, gab es in den vergangenen zwei Corona-Wintern Kontakt- und andere Schutzmaßnahmen. Was diesmal anders ist: Es gibt ausreichend Impfstoff.

Zunahme von Infektionen erwartet

Das Landratsamt rechnet im Herbst wieder mit einer Zunahme von Infektionen. Die Entwicklung der Infektionslage in den kommenden Monaten hänge auch davon ab, „inwieweit die Menschen auf ihren Impfschutz achten“, teilte das Landratsamt mit.

Die drei Impfzentren im Landkreis würden derzeit mit reduzierten Kapazitäten betrieben. „Sie können jederzeit innerhalb kurzer Zeit auch wieder auf die volle Leistung hochgefahren werden“, so die Kreisverwaltung. Auch die Testinfrastruktur sei „gut aufgestellt“. In zwölf kommunalen Testzentren sowie privaten Teststellen und bei Apotheken oder Ärzten gibt es Corona-Testungen.

Auf eine neue Infektionswelle sei die Kreisverwaltung „gut vorbereitet“. Stellen seien verlängert worden, das Gesundheitsamt könne „auf gut eingearbeitetes Personal“ setzen. Das Motto der Kreisverwaltung aber lautet: abwarten.

Arzt: Zwei Szenariensind denkbar

Der Allgemeinarzt und ärztliche Leiter des Impfzentrums in Unterschleißheim Friedrich Kiener findet es problematisch, zum jetzigen Zeitpunkt eine Prognose für den Herbst abzugeben; er hält aktuell zwei Szenarien für denkbar. „Die Virologen sind aktuell in zwei Lager geteilt“, sagt er. „Die einen sagen, es kann nur noch zur Bildung weiterer Escape-Mutationen kommen.“

Diese Varianten – wie die Omikron-Mutationen – seien zwar sehr ansteckend, jedoch auch ungefährlicher. In diesem Fall sieht Kiener für eine Verschärfung der Maßnahmen keinen Anlass; das Coronavirus hält er mittlerweile für endemisch, also für eine örtlich begrenzt auftretende Krankheit.

Das andere Szenario beschreibt das Entstehen einer „neuen, gefährlicheren Variante“ – eine verstärkte Übertragbarkeit und schwerere Krankheitsverläufe wären die Folgen mit einer Belastung für Intensiv- und Normalstationen. Sollte es dazu kommen, hält Kiener eine Verschärfung der Maßnahmen für notwendig.

Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht schließt dann auch der „Expertenrat der Bundesregierung“ nicht aus. Der Rat hatte sich schon im Frühjahr mit der Pandemievorbereitung für den Herbst befasst. „Droht hier eine Überlastung des Gesundheitssystems, wäre eine erneute Verschärfung von Maßnahmen aus infektiologischer Sicht durchaus denkbar“, sagt auch Landrat Christoph Göbel (CSU).

Auffrischungsimpfungempfohlen

Grundsätzlich empfiehlt Allgemeinarzt Friedrich Kiener Maske zu tragen – und die Corona-Schutzimpfung. Über 60-Jährige oder vorerkrankte Menschen sollten sich eine zweite Auffrischungsimpfung verabreichen lassen, alle anderen können bis zum Oktober warten. Dann soll ein neuer Impfstoff verfügbar sein, der besser gegen neue Varianten schütze. Eine zweite Auffrischungsimpfung empfiehlt auch die ständige Impfkommission (Stiko).

Appell an dieEigenverantwortung

Die Verantwortung des Einzelnen macht auch der „Expertenrat der Bundesregierung“ deutlich: Der erfolgreiche Umgang mit der Corona-Pandemie werde auch vom „gesellschaftlichen Zusammenhalt abhängen“, heißt es in der Stellungnahme des Gremiums.