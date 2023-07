Das sind die Staufallen im Landkreis München während der Sommerferien

Fernwärmeleitungen, Glasfaser, Fahrbahnsanierung: An diversen Stellen im Landkreis wird in den Sommerferien gebaut. (Symbolfoto)

Übersicht

Fernwärmeleitungen, Glasfaser, Fahrbahnsanierung: An diversen Stellen im Landkreis wird gebaut. Wir erklären Ihnen, wo, wann und warum Sie in den Sommerferien mit Baustellen und Staus rechnen müssen und wie Sie ausweichen können.

Landkreis – Je nach Baufortschritt kann die angegebene Dauer der Bauarbeiten variieren. Die Zahlen in den Klammern entsprechen denen auf unserer Grafik (siehe unten).

Aying (1 + 2)

Im Ayinger Ortsteil Dürrnhaar kommt es auf der Staatsstraße 2078 (Höhenkirchner Straße) immer wieder tageweise zu halbseitigen Sperrungen mit Ampelregelung. Grund: Straßenbau- und Erschließungsarbeiten (Kanal, Wasser, Strom) für den Anschluss eines Neubaugebiets. Für die Staatsstraße 2078 Großhelfendorf – Rauchenberg weist das Staatliche Bauamt Freising hin auf eine Erneuerung der Fahrbahn auf einer Länge von etwas mehr als einem Kilometer. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Bushaltestelle bei Rauchenberg barrierefrei umgebaut und mit einer Querungshilfe ausgestattet. Konsequenz der Bauarbeiten, die bis Anfang September dauern: Vollsperrung. Für den Verkehr ist eine Umleitung eingerichtet. Sie führt von Großhelfendorf über die Kreisstraße M 8 nach Kleinkarolinenfeld, weiter über die M 9 bis nach Kreuzstraße und von dort auf der Kreisstraße RO 28 nach Aschbach zurück auf die Staatsstraße 2078. Die Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen. Die Zufahrt zum Bergtierpark Blindham ist von Süden aus über Aschbach möglich sowie über Kleinhelfendorf. Zusätzlich führt eine Umleitung von Feldkirchen über die Kreisstraße RO 2 nach Unterlaus und von dort über die Kreisstraße M 8 nach Großhelfendorf.

Aschheim (3)

Ein Dauerthema bleibt der achtstreifige Aufbau der A99 zwischen Aschheim und Kirchheim. „Auf der Richtungsfahrbahn Salzburg wird in diesem Jahr der Ausbau auf vier Fahrspuren abgeschlossen“, berichtet Josef Seebacher, Pressesprecher der Autobahn GmbH. Der Verkehr nach Norden fließt während der Arbeiten mit drei Fahrspuren pro Fahrtrichtung in einer Baustellenverkehrsführung.

+ Die wichtigsten Baustellen im Landkreis München sind auf der Karte eingezeichnet – die jeweiligen Ziffern verweisen auf die entsprechend nummerierte Erklärung im Artikel. © OpenStreetmap /Grafik Münchner Merkur, Steffi Junghans

Brunnthal (4)

Am Autobahnkreuz München-Süd bei Brunnthal steht in den Sommerferien die Sanierung der Rampenbrücke von der A99 auf die A8 in Richtung Salzburg auf der Agenda. Konkret geht es um eine Erneuerung der Abdichtung und der Kappen. Bis zum Abschluss der Arbeiten im Herbst 2023 fließt der Verkehr auf zwei Fahrspuren in einer verengten Baustellenverkehrsführung.

Gemeindefreies Gebiet Perlacher Forst (5)

Im Perlacher Forst (gemeindefreies Gebiet zwischen Unterhaching, Oberhaching und Grünwald) läuft seit April und noch bis Ende Oktober die Verlegung einer Fernwärmeleitung. Im Bereich des Grenzgeräumts bei Grünwald-Geiselgasteig ist ein Teilstücks der Radhauptverbindung München-Süd gesperrt, eine Umleitung für Radfahrer über Forstwege ist ausgeschildert.

Garching (6)

In der Dieselstraße in Garching-Hochbrück werden seit Anfang Juni Sickeranlagen in die Straße eingebaut. Diese Sanierungsmaßnahme geht bis Ende Dezember – in Teilabschnitten ist mit Vollsperrungen zu rechnen.

Gräfelfing (7)

Kanalbaumaßnahmen, die Verlegung einer Fernwärmeleitung sowie eine anschließende Fahrbahnsanierung stehen in Gräfelfing in der Bahnhofstraße auf der Agenda. Betroffen ist vor allem der Teilabschnitt zwischen Eichendorffplatz und Tassilostraße. Im Fall von Vollsperrungen erfolgt die Umleitung des Verkehrs über Pasinger-/Planegger Straße sowie weiterführend innerörtlich in Planegg und Gräfelfing.

Auswirkungen auf den Landkreis hat zudem der Ausbau der St 2544 an der Autobahn-Anschlussstelle Germering Süd zu einer signalisierten Kreuzung. Die Umsetzung erfolgt vom 16. August bis 8. September in drei Bauabschnitten. In den Bauabschnitten ist die Staatsstraße durchgehend befahrbar. Für den zweiten Bauabschnitt werden alle Zu- und Ausfahrten am südlichen Autobahnanschlussast gesperrt. Während der ersten beiden Bauabschnitte sind die umliegenden Autobahnanschlussstellen zu nutzen. Für die abschließende Asphaltierung müssen die gesamte Anschlussstelle sowie die Staatsstraße voll gesperrt werden. Während der Vollsperrung verläuft die Umleitung für Verkehrsteilnehmer aus Krailling, Planegg und Gräfelfing kommend über die Kreisstraße M 21, die Staatsstraße 2063 und die A96-Anschlussstelle Gräfelfing.

Grünwald (8)

Gleisbauarbeiten am Wettersteinplatz in München wirken sich aus auf die Tram 25: Zwischen München und Grünwald gibt es vom 31. Juli bis zum 13. August einen Schienenersatzverkehr.

Haar (9)

Engere Fahrbahnen, breitere Gehwege: In Haar wird seit dem 17. Juli die Kreuzung Drosselweg, Adler- und Bahnstraße umgebaut. Dauer der Bauarbeiten: bis zum 24. November – es besteht eine Vollsperre.

Hofolding (10)

Von Mitte August bis Mitte September lässt das Staatliche Bauamt Freising die Ortsdurchfahrt von Hofolding (M27) sanieren: Eine Erneuerung der Fahrbahndecke und die Verbesserung der Entwässerung stehen an. Für den Verkehr bedeutet dies eine Vollsperrung. Umleitung: über die St 2070 Richtung Faistenhaar, von dort über die St 2367 Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn, dann über die St 2078 und anschließend zurück über die Kreisstraße M11 nach Brunnthal (umgekehrt ebenso). Während der gesamten Bauzeit sind die begleitenden Gehwege weitestgehend nutzbar. Anliegern wird die Zufahrt größtenteils ermöglicht.

Ismaning (11)

Im Auftrag der Gemeindewerke Ismaning erfolgt der Neubau einer Wasserleitung – und zwar auf der Kreisstraße M13 (Münchener Straße) zwischen den Einmündungen Park- und Bahnhofstraße. Für etwa drei Wochen wird die Münchener Straße während der Sommerferien halbseitig gesperrt.

Kirchheim (12)

Eine relativ große Straßenbaustelle ist der Umbau des sogenannten „Kirchheimer Ovals“: der Umbau des Kreuzungsbereichs der Staatsstraße 2082 (Autobahn-Zubringer) mit dem Heimstettener Moosweg zu einer lichtzeichensignalisierten Kreuzung mitsamt Neubau von Fußgänger- und Radfahrerbrücke. Anfang Juli wurde damit begonnen, Ende April 2024 soll das Großprojekt fertiggestellt sein. Wegen der Vollsperrung des „Kirchheimer Ovals“ sind diese Umleitungen ausgeschildert: von München kommend Richtung Erding über Aschheim – Gewerbegebiet – Östliche Umgehungsstraße – Erdinger Straße – Kirchheim – Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz; von Erding kommend Richtung München über Landsham – Gewerbegebiet – Parsdorfer Straße – Grub – Prof.-Zorn-Straße – EBE1 – M 1 –Feldkirchen.

Vergleichsweise eher kleinerer Natur ist, wie Timo Wiesinger vom Kirchheimer Rathaus (Bereich Tiefbau und Verkehrswesen) mitteilt, der Neubau der Heimstettner Straße (von Grund- und Mittelschule in südlicher Richtung bis Kollegium) mitsamt Geh- und Radweg. Voraussichtlich Ende Dezember ist die Baumaßnahme beendet, Umleitungen sind im Gemeindegebiet beschildert, bis Ende Dezember soll alles vorbei sein.

Neuried (13)

Am alten Rathaus in Neuried wird im Kreuzungsbereich bis Mitte September die Fahrbahndecke der St 2344 erneuert. Im Zuge der Arbeiten werden auch die Gautinger Straße angepasst und die Bushaltestelle vor dem Rathaus und die Kreuzung barrierefrei umgebaut.

Ottobrunn (14 + 15)

Auf der Kreisstraße M 22 (Unterhachinger Straße), so meldet es das Landratsamt, werden zwischen den Kreuzungen mit dem Haidgraben und der Rosenheimer Landstraße im Auftrag der Gemeinde Ottobrunn eine Wasserleitung neu verlegt und anschließend die Fahrbahn saniert. Am 26. Juni begannen die Bauarbeiten – sie dauern bis Ende September und bedingen eine Vollsperrung. Umleitung: über die Rosenheimer Landstraße und die Westumfahrung Ottobrunn. Zusätzlich wird eine südliche Umleitung über die Robert-Koch-Straße, Caroline-Herschel-Straße, Robert-Koch-Straße, Ludwig-Bölkow-Allee und den Haidgraben ausgeschildert.

Auch der Ausbau der Fernwärme sorgt in Ottobrunn für Behinderungen, teilt die Gemeinde mit. In der Ottostraße gilt noch bis zum 13. August eine Einbahnstraßenregelung zwischen Mozartstraße und Karl-Stieler-Straße Die Ottostraße ist in diesem Abschnitt nur in östlicher Richtung befahrbar. Voraussichtlich ab dem 13. August wird es bis zum Ende der Sommerferien eine Einbahnstraßenregelung in der Karl-Stieler-Straße geben mit Fahrtrichtung Putzbrunner Straße. Im Jägerweg dauern die Arbeiten für die Fernwärme bis Anfang September an. Die Fahrbahn wird abschnittsweise halbseitig gesperrt. Die Zufahrt für Kunden und Lieferverkehr ist möglich. Mehrere Bauabschnitte betreffen zudem die Rathausstraße.

Die Rathausstraße wird in zwei Abschnitten vollgesperrt: bis zum 20. August zwischen Naupliaallee und „Am Bogen“; die Naupliaallee ist über die Putzbrunner Straße erreichbar. Und vom 21. August bis 10. September „Am Bogen“ auf Höhe des Rathauses. Die Rathausstraße ist dann wieder befahrbar. Von der Putzbrunner Straße zur Rosenheimer Landstraße endet die Straße „Am Bogen“ jedoch auf Höhe des Rathauses in einer Sackgasse.

Putzbrunn (16)

Die Kreisstraße M 22 (Ottobrunner Straße) ist im Bereich der Kreuzung mit der Oedenstockacher-/Theodor-Heuss-Straße tangiert wegen der Verlegung einer Fernwärmeleitung. Die Folge: halbseitige Sperrung des Kreuzungsbereichs mit Ampelregelung und Vollsperrung der Einmündung Oedenstockacher Straße. Dauer: die ganzen Sommerferien.

Sauerlach (17)

Glasfaserkabel werden in Sauerlach an der Staatsstraße 2070 (Wolfratshauser- und Hofoldinger Straße) und Staatsstraße 2573 (Münchener- und Tegernseer Landstraße) abschnittsweise im Auftrag der Telekom verlegt. Autofahrer müssen mit halbseitigen Sperrungen rechnen.

Unterföhring (18)

Auch wenn es zuletzt gebrannt hat und es zeitweise sogar zu einer Vollsperrung der Herzog-Heinrich-Brücke in Unterföhring kam: Die Arbeiten zum Ausbau des Föhringer Rings gehen weiter, noch etwa zwei Jahre sind dafür veranschlagt. Für die Realisierung des Ausbaus des Föhringer Rings von zwei auf vier Fahrstreifen ist der Neubau zweier Brücken über die Isar und den Isarkanal erforderlich (Isarbrücke Süd und Isarbrücke Nord). Für den Baustellenverkehr an der Isarbrücke wurde ein eigener Fahrstreifen eingerichtet. Die Fahrbahn des Föhringer Rings ist an dieser Stelle überbreit, sodass der Verkehr hier weiterhin auf zwei (verengten) Fahrstreifen fließen kann.