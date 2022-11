Lehrerin besorgt: „Die Grundfitness fehlt vielen Kindern“

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Auf Play drücken und damit Kinder zur Bewegung motivieren ist Lösch ein Anliegen. © privat

Myriam Lösch sorgt sich um die körperlkiche Verfasstheit der Kinder. Die Ex-Sportlehrerin will unter anderem mit einer neuen CD mehr Bewegung ins Klassenzimmer bringen.

Myriam Lösch hat in ihrem Leben schon viel angepackt: Buchautorin, Grundschullehrerin, Sport-Referentin in der Lehrerfortbildung, Fachberaterin für Sport sowie Konrektorin und Rektorin an Münchner Grundschulen. Jetzt ist die 60-Jährige aus Unterhaching in Pension und möchte ihren noch aktiven Kollegen mit einer neuen CD eine Anleitung für den Unterricht mitgeben – und die Kinder für Bewegung begeistern.

Warum sind Sie Lehrerin geworden?

In meiner Jugend war ich Trainerin für Taekwondo und Leiterin von Skikursen. Ich wollte Kindern etwas beibringe und wusste, dass ich das auch beruflich machen wollte.

Warum engagieren Sie sich für die Gesundheit von Kindern?

Es war schon immer mein Herzensanliegen, Sport und Bewegung mehr in die Grundschule zu bringen. Das motorisch beste Lernalter ist zwischen sechs und zehn Jahren. Die Kinder sind in diesem Alter klasse zu motivieren. Ich konnte diesen wahnsinnigen Sitzmarathon nicht mehr mitansehen. Die Kinder wollen sich bewegen. Deshalb habe ich zum Beispiel Bewegungsphasen während des Unterrichts im Klassenzimmer eingeräumt.

Stufen Sie die Gesundheit von Kindern als gefährdet ein?

Die Grundfertigkeiten im Sport wie einen Ball fangen, eine Rolle vorwärts oder Seilspringen, so ganz einfache Sachen können Kinder immer weniger. Die Grundfitness fehlt vielen Kindern. Auch die Konzentration nimmt ab. Die Kinder sind hibbelig und aufgedreht, weil sie sich nicht ausreichend bewegen.

Was war eines Ihrer Herzensprojekte?

Das FittraS-Projekt mit Grundübungen, um die Kinder fit zu machen. Im kleinen Gymnastikraum habe ich einen Parcours aufgebaut mit Stationen wie Seilspringen, Klimmzügen und Ballprellen. Es gab einen Stundenplan und jeder Lehrer ist mit seiner Klasse zweimal in der Woche für zehn Minuten in den Raum. Wir haben das dann erweitert nach draußen in den Pausenhof.

Auf Ihrer CD „Olivias Bewegungs-, Entspannungs- & Konzentrationsübungen“ übernimmt die Figur Olivia die Lehrerrolle und erklärt den Schülern, wie ein Ballspiel funktioniert. Was steckt hinter Ihrer Motivation der Oliva?

Ich habe nie vergessen, was ein Grundschullehrer leistet. Du kannst von sieben bis halb zwei nicht durchschnaufen und hast keine Pause. Das ist meine Hauptmotivation: Wie froh war ich, wenn ich mal abgeben konnte. Wenn ein Fachmann, zum Beispiel der Zahnarzt, eine Sequenz übernommen hat. Als Lehrer bist du immer präsent. Die CD kann der Lehrer ohne Aufwand einschalten, den Unterricht für kurze Zeit an die Figur Olivia abgeben und währenddessen entspannen oder die nächste Mathestunde vorbereiten.

Meine zweite Motivation sind die Kinder. Den Kindern tut es gut, beim Yoga zur Ruhe zu kommen. Gleichzeitig sollen sich die Kinder im Sportunterricht viel bewegen. Zum Beispiel leitet die Figur Olivia eine Aufwärmübung an und erklärt ein Spiel. Währenddessen baut der Lehrer die Geräte auf. Bei den Konzentrationsübungen trainieren die Kinder bei sich zu bleiben.

Was war Ihnen ein Anliegen bei Ihren Fortbildungen?

Die Zeit für Sport und Bewegung während der Schule ist immer zu kurz. Bis sich alle umgezogen haben vergehen 20 Minuten. Meine Motivation war, den Lehrern in der Organisation zu unterstützen. Welche Zeitfresser habe ich und wie kann ich die Kinder motivieren, dass es schneller geht? Ein Trick ist zum Beispiel die Zauberzeit: Wir reden nicht und ziehen uns schnell um. Ich habe den Lehrern auch praxisnahe Übungen aufgezeigt, die sie sofort ohne Aufwand im Unterricht umsetzen können; zum Beispiel Entspannung durch die Partnermassage oder Kräftigungsübungen mit den Stühlen.

Sie sind jetzt in Pension. Gerade kam Ihre CD für Grundschüler heraus. Haben Sie schon ein nächstes Projekt?

Es gibt noch nichts Konkretes. Ich bin offen, den Kundenkreis zu erweitern, zum Beispiel für Eltern. Beim Kindergeburtstag kann die Figur Olivia ein Spiel oder Konzentrationsübungen vor den Hausaufgaben anleiten. Eine weitere Idee ist eine CD für Erzieherinnen im Kindergarten.

Kontaktdaten Sie erreichen Myriam Lösch per Mail unter fittelehrer@gmail.com, auf ihrer Homepage www.fitte-lehrer.com/ber-mich oder telefonisch unter: 0174/328 42 53.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)