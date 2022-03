Spielvereinigung Unterhaching: Stadionkapazität wird halbiert

Fußball

Von Martin Becker schließen

Wegen wegfallender Parkplätze: Nur noch 7500 Zuschauer haben künftig im Stadion Platz.

Unterhaching – Normalerweise beträgt das Fassungsvermögen des Unterhachinger Fußballstadions 15 103 Zuschauer – eine Zahl, die zuletzt am 26. Oktober 2020 beim Lokalderby der SpVgg gegen den TSV 1860 München erreicht wurde. Dass der Sportpark mal wieder ausverkauft sein wird, zeichnet sich momentan nicht ab, denn der einstige Profiklub kickt mittlerweile in der 4. Liga, zum jüngsten Regionalligaduell mit dem 1. FC Schweinfurt kamen 900 Zuschauer. Insofern wird der Fußballverein es verschmerzen können, dass die zulässige Maximalzuschauerzahl nun auf 7500 Personen halbiert wird. Hintergrund für die Neuberechnung der Stadionkapazität ist, dass wegen der Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Sportpark eine ganze Reihe an Pkw-Stellplätzen wegfallen. Weil diese Stellplätze mit der Zuschauerzahl verknüpft ist, sinkt die maximal mögliche Stadionauslastung. Der Bauausschuss hat einen entsprechenden Beschluss vorbereitet, die finale Entscheidung fällt im Gemeinderat am Mittwoch, 23. März.

Der Grund: Erweiterung Schule

Gemäß der Neuregelung sind pro Pkw-Stellplatz nur noch 15 statt bisher 19,5 Stadionbesucher zugelassen (weil viele ja sowieso mit S-Bahn oder Fahrrad kommen), 522 solcher Pkw-Stellplätze bleiben nach dem Schulumbau übrig (bisher waren es 847) – das entspräche 7830 Besuchern. Um kurzfristig auf Anforderungen wie Schulveranstaltungen reagieren zu können, deckelt die Gemeinde das Stadionvolumen sogar auf 7500 Zuschauer.

„Ja, mehr dürften dann nicht hinein“, sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) im Bauausschuss. Allerdings, für den Fall, dass die SpVgg Unterhaching eines Tages wieder höherklassig Fußball spielen und mit Gegnern wie 1860 München den Sportpark randvoll würden füllen können: Per Einzelgenehmigung soll das dann möglich sein. Die SpVgg müsste zu diesem Zweck tageweise zusätzliche Parkplätze anmieten – oder beispielsweise auf ihrem eigenen Grundstück hinter der Osttribüne eine Tiefgarage bauen. Aktuell ein fiktives Szenario, denn sportlich ist die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner weit davon entfernt, solche Massen an Fans zu akquirieren.