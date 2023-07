Start der Herbst/Winterspielzeit im Kulturzentrum Unterhaching – Vorverkauf startet

Von: Kathrin Kohnke

Teilen

Die schönsten Lieder der 1920er-Jahre und ihre Geschichte lässt das Casanova Society Orchestra Berlin wieder aufleben. © Agentur

Im Herbst- und Winterprogramm geben sich viele Künstler die Ehre. Erstmals wird Ursula Maier-Eichhorn als Kulturamtsleiterin nicht mehr die Leitung haben. Sie ist im Ruhestand.

Unterhaching – Bruno Jonas kommt auf der MS Deutschland ins Kubiz, Jan Weiler mit der Älternzeit und die Academixer fordern kabarettistisch-keck: Bitte mal freimachen! Viele interessante Künstler prägen die Herbst-Winter-Spielzeit 2023/24 des Kultur- und Bildungszentrums Unterhaching. Auch für Kinder gibt´s spannende Begegnungen: etwa mit dem Kasperl Tuttifändchen zur Weihnachtszeit. Am Montag startet der Vorverkauf.

Sichtlich zufrieden betrachtet Marion Brück, die Leiterin des Kulturzentrums, das 40-seitige Programmheft, das dieser Tage an die Haushalte geliefert wird. Jede Seite davon ein Angebot, eine kulturelle Option. Doch sie will sich nicht mit fremden Federn schmücken: Die neue Spielzeit ist quasi eine Co-Produktion mit der erst im Juni verabschiedeten, langjährigen Kulturamtsleiterin Ursula Maier-Eichhorn. Die Stelle wurde bislang nicht nachbesetzt. „Ihre Aufgaben im Bereich der Veranstaltungsorganisation habe ich als kulturelle Leitung des Kulturamts übernommen“, stellt Brück klar. Seit Mai hat sie jetzt den leitendenden Geschäftsbereich inne, ist seit 1996 am Kubiz tätig.

Publikumslieblinge fehlen nicht

„Ich freue mich sehr auf unsere Publikumslieblinge“. Dazu zählt der Kabarettist Bruno Jonas. „Er ist heuer zum achten Mal im Kubiz und war erstmals im Jahr 1993 bei uns zu Gast“. Diesmal gibt Bruno Jonas einen Redner, der von der „Gesellschaft zur Rettung der Welt“ auf die MS Deutschland eingeladen ist. Ein Gala-Abend. Er tritt nach dem Hauptgang auf. Zum Dessert die Sintflut für alle, am Ende gemeinsames Absaufen. Seinen „herrschaftsfreien Monolog für Fleischesser und Dieselfahrer – Vegetarier und Fußgänger willkommen“ serviert Jonas am 27. Oktober, 20 Uhr.

Karin Pagmer, preisgekrönte Kammersängerin

Zu weiteren Highlights zählt Marion Brück auch die Theater-Revue „The Spirit of Love – hinter meiner Maske“. Das Thema – vertieft in Tanz, Schauspiel und Musik – sei die Liebe: von der ersten Berührung bis hin zum Liebestod. Akteure sind: Karin Pagmar, preisgekrönte Kammersängerin mit einem Stimmenumfang von vier Oktaven, vom Kontra-Alt bis in den Sopran, Schauspieler, Tänzer sowie die Münchner Akkordeonistin Michaela Dietl. Zu erleben am 24. November, 20 Uhr. Alternativ ist die Revue bereits am 18. November, 19.30 Uhr in Ottobrunn zu sehen. Es gebe öfter Co-Produktionen mit dem Wolf-Ferrari-Haus, erzählt dazu Brück.

Academixer bieten Rundumversorgung

„Bitte mal freimachen“ fordern zuvor jedoch die Academixer aus Leipzig und bieten eine intensivkabarettistische Rundumversorgung am 8. Oktober, 19 Uhr an. Der Patient: das deutsche Gesundheitswesen. „Gespannt bin ich auch auf das Silvesterkonzert mit den „Movie-Hits and more“. Das Ensemble der Posaunenklasse der Nürnberger Musikhochschule sei erstmals im Kubiz, freut sich Marion Brück. Die Leitung hat Uwe Schrodi inne, Posaunist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Wann? Am 31. Dezember, 18 Uhr. Insgesamt sei das Programm ausgewogen, für die ganze Familie sei etwas dabei. Und was ist mit Corona? „Ich glaube, mit dem Thema sind wir jetzt endgültig durch“, hofft Marion Brück.

Tickets und Infos

Karten- und Abo-Verkauf ab Montag (17. Juli) im Kubiz, Jahnstraße 1. Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Sa. von 9 bis 12 Uhr, abends Mo. 18 bis 20 Uhr, Do. von 17 bis 19 Uhr; Telefon 089-66 555-316; E-Mail: tickets@unterhaching.de; Online: kubiz-tickets.reservix.de; Programm: www.unterhaching.de/kultur