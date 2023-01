Großes Bauunternehmen verlagert Direktion nach Unterhaching

Von: Martin Becker

In den Bürokomplex „Hatrium“ zieht ab März nun auch die Strabag AG ein. © Martin Becker

In den Unterhachinger Bürokomplex „Hatrium“ zieht ab März die Strabag AG ein. Für den Marktführer im deutschen Verkehrswegebau war vor allem die CO2-Neutralität entscheidend.

Unterhaching – Lage, Lage, Lage? Die einstige Kriterien-Prioritätsetzung der Immobilienbranche gilt zumindest für Büroflächen nicht mehr uneingeschränkt: Der ökologische Aspekt spielt in Zeiten der Klimakrise eine immer wichtigere Rolle. Und sogar die entscheidende im Fall einer Gewerbeansiedlung in Unterhaching: Dorthin verlagert die Strabag AG ihre Direktion Bayern Süd/Großprojekte Ost. Im Bürokomplex „Hatrium“ an der Biberger Straße bezieht der Marktführer im deutschen Verkehrswegebau ab März 800 Quadratmeter mit rund 65 Mitarbeitern, die bisher auf drei Standorte im Raum München verteilt sind.

Energieeffiziente Bürogebäude sind Unternehmen wichtig

Dass Unterhaching den Zuschlag erhielt, liegt an der ökologischen Ausrichtung des insgesamt 19 000 Quadratmeter großen „Hatrium“ am nordöstlichen Ortseingang der Gemeinde. Denn: Die Strabag AG verfolgt unter dem Motto „Work On Progress“ das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden. „Auf dem Weg zu unserem ambitionierten Konzernziel – Klimaneutralität bis 2040 – spielen energieeffiziente Bürogebäude für unsere Mitarbeiter eine wichtige Rolle“, sagt Strabag-Prokurist Fritz Patrick List. „Wir freuen uns, mit unserem Einzug ins ,Hatrium‘ einen Beitrag zu leisten. Sowohl die klimaschonende Gebäudetechnologie als auch sämtliche Aspekte der Digitalisierung erfüllen unsererseits alle Grundvoraussetzungen.“

Energieversorgung auf Geothermie umgestellt

Dafür, dass der Bürokomplex nahezu CO2-frei ist, sorgt seit 2019 als Eigentümer die Schwaiger Group, indem sie die Energieversorgung auf Geothermie umgestellt hat und großflächige Solaranlagen plant. „Längst gehört der Arbeitsplatz zu den bedeutendsten Bestandteilen des ökologischen Fußabdrucks von Unternehmen, weshalb der neue Mieter Strabag Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zur Grundbedingung für ein neues Mietverhältnis gemacht hat“, sagt Michael Schwaiger, CEO seiner Firmengruppe. Im „Hatrium“ garantiert obendrein der Einsatz künstlicher Intelligenz die ausgeklügelte Steuerung von Lüftungs- und Heizprozessen. Neben dem „Centro Tesoro“ in München zählt das „Hatrium“ zu den Leuchtturmprojekten der auf nachhaltige Gewerbeimmobilien spezialisierten Schwaiger Group.

Weitere Unternehmen im Hatrium

„Für den Wirtschaftsstandort Unterhaching ist das eine extrem gute Nachricht“, sagt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl. Strabag, das die ehemaligen Büroräume von Intel Deutschland bezieht, befinde sich „in namhafter Gesellschaft“. Zu den Nachbarn in dem Gebäudekomplex zählen die Halbleiter-Hersteller Infineon und Vincotech, Maschinenbauer Cevotec sowie das schwedische High-Tech-Unternehmen Mycronic.

Weil weitere Firmen Schlange stehen, soll das „Hatrium“ mit einem zusätzlichen Gebäude um 6000 Quadratmeter Bürofläche erweitert werden (wir berichteten). Der nächste Verfahrensschritt dazu steht am 25. Januar auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Auch der würfelförmige Erweiterungsbau soll modernste Öko-Standards erfüllen – Simon Hötzl sieht darin „ein Alleinstellungsmerkmal, das für Unternehmen höchst attraktiv ist, weil sie von niedrigen Energiekosten profitieren“.