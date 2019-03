Sturm „Eberhard“: 100 Einsätze und Gefahr durch herabfallende Äste

Sturmtief „Eberhard“ hat am Sonntag auch im Landkreis seine Spuren hinterlassen. Zu rund 100 Einsätzen mussten die Feuerwehren ausrücken.

Landkreis - Die meisten Einsätze verzeichneten die Feuerwehren im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 21 Uhr. Hauptsächlich mussten umgestürzte Bäume, Bauzäune oder umherfliegende Gegenstände von den Straßen geräumt werden. Laut Feuerwehreinsatzzentrale hielt sich das Ausmaß in Grenzen. Verletzt wurde auch niemand.

Wie das Landratsamt mitteilt, kam es in den Erholungsgebieten des Landkreises sowie am Isarradweg im Bereich der nördlichen Isarauen zu Schäden an den dort befindlichen Bäumen. Die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde waren bereits vor Ort, um die Lage zu sichten und notwendige Maßnahmen zu prüfen. Da in den nächsten Tagen noch weitere Stürme zu erwarten sind, werden sich die Aufräumarbeiten sowie die Baumkontrollen aber noch einige Zeit hinziehen. Instabil gewordene Bäume können auch noch Tage nach dem Sturm umstürzen. Eine weitere Gefährdung besteht durch angebrochene Äste, die ebenfalls herunterfallen könnten. Das Landratsamt München bittet deshalb die Bürger, sich in den kommenden Tagen von den Erholungsgebieten und vom Isarradweg fernzuhalten. Der Isarradweg im Bereich der Isarauen Nord ist derzeit nicht passierbar.

mm