Vermisste Frau aus Unterhaching: Polizei durchkämmt erneut Wald

Von: Max Wochinger

Ausgerüstet mit Stöcken und Holzsägen: 40 Polizeikräfte durchkämmten am Mittwoch einen Wald in Unterhaching. © Max Wochinger

Vanessa Huber wurde zuletzt am 5. November gesehen. Auch nach einer groß angelegten Suchaktion in Unterhaching fehlt jede Spur der Vermissten.

Unterhaching – Leise fallen die letzten Blätter der Bäume auf den Boden. Hier im Wald an der nördlichen Gemeindegrenze von Unterhaching liegt viel Laub, das Gebiet ist mit unzähligen schmalen Pfaden durchzogen, einige Wege sind von umgefallen Bäumen versperrt. Liegt hier Vanessa Huber, die vermisste Frau aus Unterhaching?

Nein. Das steht nach einer Suchaktion der Polizei fest: Zwei Einsatzzüge haben am Mittwochmorgen den Wald im Umfeld der Albert-Schweitzer-Straße nach der Vermissten durchkämmt. Rund 40 Polizeikräfte waren im Einsatz. Doch von Huber fehlt weiterhin jede Spur.

Zuletzt im Supermarkt gesehen

Die 39-Jährige war zuletzt am 5. November in einem Supermarkt in Unterhaching gesehen worden, wohin sie danach gegangen ist, weiß niemand. Zwei Tage später, am 7. November, wurde sie von ihrem Ehemann bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Die Kripo ermittelt in alle Richtungen, sie schließt ein Gewaltverbrechen genauso wenig aus wie einen Suizid. Das Wohnhaus an der Münchner Straße wurde von der Spurensicherung untersucht. Daraus ergaben sich keine Anhaltspunkte über ihren Verbleib, auch wurde bisher kein Abschiedsbrief gefunden. Nach einem Zeugenaufruf seien zehn Hinweise eingegangen, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Die hätten aber zu nichts geführt.

Wo hat sich die Vermisste öfters aufgehalten?

Groß angelegte Suchen in den umliegenden Wäldern wie am Mittwoch gehören zu den Standardmaßnahmen der Polizei. Wo hat sich die Vermisste öfters aufgehalten? Wo könnte ein Gewalttäter eine Person wegbringen? Neben dem Wald an der Albert-Schweitzer-Straße wurde bereits der Perlacher Forst zwischen Münchner Straße und A995 abgesucht, sagte die Einsatzleiterin der Suchaktion am Mittwoch. Weitere Aktionen seien nicht geplant.

Die Polizei tappt im Dunkeln bei der Suche nach Vanessa Huber. Wer ist die Vermisste? Die Polizei zeichnet das Bild einer unauffälligen Frau: keine Vorstrafen, keine Auffälligkeiten, auch war sie in der Vergangenheit nicht in psychiatrischer Behandlung.

Weiterhin vermisst: Vanessa Huber aus Unterhaching. Sie wurde zuletzt am 5. November gesehen. © mw

Polizei bittet um Hinweise

Wer hat die 39-Jährige gesehen? Das Kommissariat 11 bittet um Mithilfe: Zu erreichen ist die Polizei unter Telefon 089/2910-0 oder in jeder Polizeidienststelle.