Tempo 30 für Grünwalder Weg

Von: Martin Becker

Kinderkrippe „Tranquilla Trampeltreu“: Vor der Einrichtung drücken viele Autofahrer gern aufs Gas. © mbe

Mehr Sicherheit an der Kinderkrippe „Tranquilla Trampeltreu:–Bauausschuss Unterhaching stimmt für einheitliche Tempo-Regelung im Grünwalder Weg.

Unterhaching – 30, 50, 30, 50? Ein Hin und Her beim Tempolimit am Grünwalder Weg in Unterhaching soll es nicht geben. Um an der Kinderkrippe von „Tranquilla Trampeltreu“ die Sicherheit für Eltern und Kinder zu gewährleisten, gelten künftig nicht nur punktuell dort 30 km/h als Höchstgeschwindigkeit, sondern gleich auf der gesamten, genau einen Kilometer langen Strecke zwischen der Einmündung Schulstraße und dem Kreisverkehr am Baubetriebshof. Diese Entscheidung traf der Bauausschuss nach längerer Debatte.

Riskante Straßenüberquerung

Weil vor der Kinderkrippe am Grünwalder Weg 10 so mancher Autofahrer ordentliche aufs Gas drücke, hatten Eltern berichtet, sei es dort oft schwierig und riskant, die Straße zu überqueren. Somit reifte in der Elternschaft der Wunsch, das Tempolimit von 50 auf 30 km/h zu reduzieren. Daraufhin hielt die Gemeinde Rücksprache mit der Polizei – die hat bislang zwar kein nennenswertes Unfallgeschehen an der Kinderkrippe registriert, bestätigte aber eine Gefahrenlage. Die erste Idee aus dem Rathaus war, wie Sascha Monger vom Referat Bürgerservice schilderte, bloß die Kurve an der Kinderkrippe mittels Tempo-30-Schildern zu limitieren und so für eine Entschärfung der Situation zu sorgen; diese punktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung, so der ursprüngliche Plan, sollte analog zu den Zeiten des Krippenbetriebs gelten, also von Montag bis Freitag jeweils zwischen 7 und 17 Uhr. Doch daraus wurde plötzlich mehr. Denn auch weiter nördlich, bei den Hachinger-Tal-Schulen des Landkreises, gilt schon Tempo 30. Dazwischen, auf den rund 200 Metern zur Kinderkrippe, mangels Bebauung (ringsherum sind Felder) wiederum Tempo 50, ebenso wie auf dem Abschnitt zwischen Kinderkrippe und Baubetriebshof.

„Eine Stückelung, mal 30 und mal 50 km/h, führt zu einem Schilderwald, der nur verwirrt. Erst recht, wenn partiell zeitliche Begrenzungen dazukämen“, sagt FWU-Fraktionschef Alfons Hofstetter. An Einkaufs-Samstagen fließe der Verkehr dort ohnehin nur im Schneckentempo, unter der Woche dagegen werde der Bereich an Schule und Kinderkrippe „zur Rennstrecke“. Deshalb, so Hofstetters Vorschlag: „Machen wir es lieber gleich einheitlich!“

Keine Insellösung

Das sahen auch die Grünen so, Stefan König sagte: „Im Gewerbegebiet stockt oft der Verkehr. Es ist besser, wenn die Autofahrer sich dem Stau langsam nähern.“ Im Zuge der Diskussion gewann auch Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) Gefallen an einem ununterbrochenen Tempolimit: „Ich halte es für sinnvoll, Tempo 30 dort durchzuziehen.“ Also nicht nur an Kinderkrippe und Schule, sondern komplett auf dem gesamten Kilometer. Gegenüber einer „Insellösung“, wie Panzer es nannte, und zeitlichen Begrenzungen setzte sich letztlich unter mehreren die langsamste Variante durch: Tempo 30 auf der ganzen Strecke und dies rund um die Uhr.