Tote und eine Milliarde Euro Schaden: Das würde ein Blackout für den Landkreis bedeuten

Von: Charlotte Borst

Experten haben jetzt im Kreisausschuss ein Gutachten vorgestellt, welche Folgen ein großflächiger Stromausfall für den Landkreis München haben könnte. © Jessica Lichetzki/dpa

Experten haben jetzt im Kreisausschuss ein Gutachten vorgestellt, welche Folgen ein großflächiger Stromausfall für den Landkreis München haben könnte.

Landkreis – Auch wenn Landrat Christoph Göbel (CSU) einen langfristen Stromausfall für „höchst unwahrscheinlich“ hält, will man im Notfall handlungsfähig sein. Experten der Berliner Firma KomRe haben sich im Auftrag des Landkreises einen Überblick verschafft, wie sich ein viertägiger Blackout im Landkreis München auswirken würde und wie gut die Kommunen bisher vorbereitet sind. Das Gutachten wurde jetzt im Kreisausschuss vorgestellt. Fazit: „Im Vergleich zu allen Landkreisen, die wir bisher analysiert haben, gar nicht so schlecht.“

Nach vier Tagen, so die Prognose, gäbe es auch Tote

Der Wiederaufbau der Stromversorgung werde „drei bis vier Tage, vielleicht auch eine Woche“ dauern, stellte Konstantin Hartmann von der Firma KomRe in der Sitzung des Kreisausschusses fest. Nach vier Tagen, so seine Prognose, gäbe es auch Tote, vor allem wo Beatmungsgeräte ausfielen, „also in den Pflegeheimen“. Den finanziellen Schaden im Landkreis taxiert der Experte auf eine Milliarde Euro, durch Schäden an der Infrastruktur, eingerechnet sind auch Ausfälle beim Bruttosozialprodukt.

Nur wenige Kommunen haben schon Notstromaggregate

„Wichtig ist, wie die Kommunen und der Landkreis in der ersten sogenannten Chaosphase agieren.“ Ein erster Überblick ergibt: Nur einige wenige Kommunen haben schon Notstromaggregate angeschafft. Die meisten müssen sich noch ausrüsten. Gut aufgestellt sei der Sicherheitssektor, wie die Feuerwehreinsatzzentrale oder einige Feuerwehren, beispielsweise in Unterschleißheim und Haar. Auch Versorger wie die Bayernwerke oder die Stadtwerke München hätten vorgesorgt. Das Isar-Amper-Klinikum in Haar halte die Versorgung der Patienten für 96 Stunden durch.

Wie soll die Bevölkerung versorgt werden, wie lange reichen Kraftstoffvorräte?

Dennoch gibt es noch viel zu tun: „Einige Gemeindeverwaltungen fallen früh aus“, sagte Hartmann. Sie seien erst nach etwa zwei Tagen wieder handlungsfähig. Hier will der Landkreis nachbessern und mit den Bürgermeistern ein Vorgehen erarbeiten.

Hartmann erklärte: „Jede Kommune sollte Mitglieder für einen Krisenstab benennen und festlegen, unter welchen Umständen sie sich wo treffen.“ Zu klären ist: Wo soll die Bevölkerung hinkommen, womit soll sie versorgt werden, wie lange reichen Kraftstoffvorräte, wie viele Helfer sind für die Versorgung eines Pflegeheims verfügbar. Auch eine erste Ausstattung sollte verfügbar sein.

180.000 Euro in den Haushalt eingestellt

„Im vor uns liegenden Winter ist die Lage eigentlich gut, besser als man Anfang des Jahres angenommen hat“, stellte Göbel fest. Er sei froh, dass Notfallpläne „relativ früh“ in den Gemeinderäten thematisiert wurden und das Bewusstsein für Katastrophenschutz wieder größer sei. Auch das Landratsamt ist mit einem Notstromaggregat ausgestattet, „allerdings ist es bisher in keinen Notfallplan eingebunden.“

Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) berichtete, dass sich im Landkreis-Süden die Bürgermeister auf die Kommunikation über Satellitentelefone geeinigt hätten. Er ist zuversichtlich, dass man pragmatische Lösungen für viele Probleme findet. „Wir sollten aber einheitliche Systeme fahren.“ Dazu wird das Landratsamt 2023 eine Untersuchung für den Landkreis veranlassen. Einstimmig beschlossen die Kreisräte 180 000 Euro im Haushalt einzuplanen.