Trauer um Bergsteiger-Legende Hermann Huber: „Ein positiver Geist des Alpinismus“

Von: Martin Becker

Einem alpinen Privatmuseum gleicht die „Bergwohnung“ von Hermann Huber in Gaißach. Mit 92 Jahren ist die Bergsteiger-Legende aus Unterhaching jetzt gestorben. © Martin Becker

Die Alpinsportszene trauert um Hermann Huber: Die Bergsteiger-Legende aus Unterhaching, jahrzehntelang auch Geschäftsführer von Salewa, ist mit 92 Jahren gestorben.

Unterhaching – Auch wenn der Körper altersbedingt nicht mehr alles mitmachen mochte, der Geist blieb hellwach bis zuletzt. Und wenn Hermann Huber in Erinnerungen schwelgte, von seiner großen Leidenschaft schwärmte, den Bergen, dann leuchteten seine blauen Augen plötzlich wie der Himmel im Sonnenschein. Dieses markant Hellwache im Blick gehört nun der Vergangenheit an: Im Alter von 92 Jahren hat die international geschätzte Bergsteiger-Legende aus Unterhaching für immer ihre Augen geschlossen.

Diese historische Aufnahmen zeigt Hermann Huber 1960 beim Klettern in den Laliderer Wänden im Karwendel. © Privat

Der Tod von Hermann Huber, der seit 1967 in Unterhaching lebte und in Gaißach, zwischen Bad Tölz und Lenggries, seit 40 Jahren seine einem Privatmuseum gleichende „Bergwohnung“ hatte, löst rund um den Globus Bestürzung aus bei seinen Weggefährten und der weitverzweigten Familie; einer der beiden Söhne flog eigens aus Sydney ans Krankenbett seines sterbenden Vaters.

„Er war ein positiver Geist des Alpinismus. Einer der ganz großen Bergsteiger“, sagt Reinhold Messner (78), einstiger Extremalpinist aus Südtirol. „Mein höchster Respekt gilt Hermann Huber für seine kreativem und schöpferischen Fähigkeiten beim Erfinden neuer Bergsportausrüstung. Für die Alpinszene war er ein unglaublich empathischer Mensch, der bis ins hohe Alter Kontakt zu den Jungen hielt und für alles, auch für neue Entwicklungen im Bergsport, Verständnis zeigte.“

Die Firma Salewa führt Hermann Huber zu einer Marke von Weltruf

Eng verknüpft mit dem Leben Hermann Hubers ist der Aufstieg von Salewa, der einstigen Münchner Firma „Sattler- und Lederwaren“, zu einer Bergsportmarke von Weltruf. Als Lehrling stieß Hermann Huber 1945 zu Salewa, war von 1972 bis 1988 Geschäftsführer und wirkte später beratend im Hintergrund. Mit seiner Experimentierfreude suchte er als junger Bergsteiger schon damals nach innovativen Ausrüstungs-Lösungen, die es (noch) nicht gab: ein intelligentes Rucksacksystem mit Basis und abnehmbarem Part, Nylonseile mit Kernmantelkonstruktion, die erste Rohreisschraube, ein superleichtes Zelt mit Glasfasergestänge oder einen gewichtsoptimierten Hohlkarabiner.

Einfühlsames Filmporträt von Tom Dauer

Der Journalist und Autor Tom Dauer hat den Ausrüstungspionier, der zu seinem 90. Geburtstag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden war, 2021 im 24-minütigen Film „Vom Wert der Zeit“ wunderbar porträtiert. Auf seiner Instagramseite schreibt Tom Dauer zum Tod des Unterhachingers: „Wir trauern um einen Freund, ein Vorbild, einen großartigen Menschen, der uns bis zuletzt mit seiner Warmherzigkeit, seiner Offenheit, seiner Lebenslust und seinem Mitgefühl berührt hat. Danke, Hermann. Du wirst uns fehlen.“

Hermann Huber 1960 mit seiner Frau, der „Taubenstein-Fanny“. © Privat

Ähnlich drückt, ebenfalls bei Instagram, der Extremkletterer und Abenteurer Stefan Glowacz, seine Gefühle aus. „Mister Salewa, Erstbegeher, Erfinder, Entwickler, passionierter Bergsteiger und Kletterer, Autor, Vater, Ehemann und ein einfach einmaliger Weggefährte – wir werden dich vermissen“, schreibt der 57-Jährige. Bei Salewa selbst heißt es in einer Würdigen des langjährigen Geschäftsführers: „Viele Wege führen zu Gott, einer von ihnen führt über die Berge.“ Der Aufstieg Hermann Hubers in den Himmel war sein letzter.

Die Liebe seines Lebens fand er beim Klettern am Spitzingsee

Aufstiege hat Hermann Huber in seinem Leben viele gemeistert. Als Bub lernte er im Klettergarten Buchenhain von damaligen Bergsport-Stars wie Otto „Rambo“ Herzog oder Eiger-Nordwand-Erstdurchsteiger Anderl Heckmair, später gelangen ihm selbst extreme Klettereien im Karwendel oder im Wilden Kaiser; auch bei weltweiten Unternehmungen in Grönland, Nordindien, den USA, in der Sahara oder in Fernost setzte er Akzente.

Die Liebe seines Lebens fand er ebenfalls beim Klettern, am Spitzingsee: Dort begegnete Hermann Huber der legendären „Taubenstein-Fanny“, die er 1956 heiratete. „Ihr habe ich unglaublich viel zu verdanken“, erinnerte er sich 1988 bei einem ausführlichen Interview mit dem Münchner Merkur; ein Jahr zuvor war seine Frau gestorben. Ihr ist er nun, nach einem äußerst bewegten und aktiven Bergsteigerleben, nachgefolgt.