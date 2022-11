Turn-WM: Lukas Dauser holt am Barren die Silbermedaille

Teilen

Bärenstarker Auftritt: Lukas Dauser vom TSV Unterhaching gewinnt in Liverpool WM-Silber am Barren. Nur Zou Jingyuan schneidet besser ab © Marijan Murat/dpa

Riesen-Erfolg für Lukas Dauser vom TSV Unterhaching: Bei den Weltmeisterschaften der Turner gewinnt er am Barren die Silbermedaille.

Unterhaching – Der Olympia-Zweite Lukas Dauser hat bei den Turn-Weltmeisterschaften in Liverpool mit Silber am Barren seine erste WM-Medaille gewonnen. Mit 15,50 Punkten musste sich der Unterhachinger am Sonntag zum Abschluss der Titelkämpfe nur dem Chinesen Zou Jingyuan (16,166) geschlagen geben. Carlos Yulo von den Philippinen wurde Dritter mit 15,366.

Schon direkt nach seiner eigenen Übung durfte sich der 29-jährige Dauser, der bei zwei WM-Finalteilnahmen zuvor nach Fehlern jeweils auf dem achten und letzten Platz gelandet war, über Edelmetall freuen. Als Sechster in die Entscheidung gegangen, übernahm der im Vorkampf drittplatzierte Turner vom TSV Unterhaching erst mal die Spitze des Feldes, musste dann aber gleich darauf Zou vorbeiziehen sehen.

Für den EM-Dritten von 2021 war es die erste Medaille bei einer WM und in Liverpool auch die einzige für den Deutschen Turner-Bund. Im Mehrkampf hatte Dauser am Freitag den elften Platz belegt. (dpa)