Unterkünfte reichen nicht: Landratsamt bittet, Ukrainer aufzunehmen

Der Landkreis München sucht händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete aus der Ukraine. (Symbolfoto) © IMAGO/Ying Tang

Der Landkreis München sucht händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete aus der Ukraine und bittet erneut die Bürger um Hilfe.

Landkreis - Nirgendwo seien laut Landratsamt so viele Menschen aus der Ukraine angekommen wie im Landkreis München. Zwar errichtet der Landkreis derzeit Groß- und Gemeinschaftsunterkünfte für die Geflüchteten. Doch die reichen bei weitem nicht aus.

Angesichts der Vielzahl an geflüchteten Familien und insbesondere Frauen mit Kindern ruft das Landratsamt Wohnungseigentümer und Vermieter erneut dazu auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Möglich ist dies mithilfe eines Online-Formulars in der eigens eingerichteten Wohnraumbörse des Landkreises (muenchen.wohnraum.tuerantuer.org).

So können Kosten erstattet werden

Darüber hinaus macht das Landratsamt darauf aufmerksam, dass bei Geflüchteten, die Arbeitslosengeld 2 oder aufgrund ihres Alters oder einer Erwerbsminderung Grundsicherung beziehen, das Jobcenter oder das Sozialamt bei der Berechnung der Sozialleistungen angemessene Kosten anerkennen kann, die sich im Rahmen der Mietobergrenzen bewegen. Voraussetzung dafür ist ein gültiger Miet- oder Untermietvertrag. Auch Wohnnebenkosten können laut Landratsamt berücksichtigt werden. Eine direkte Überweisung der Miete oder auch der Nebenkosten an den Vermieter könne dann erfolgen, wenn die Geflüchteten schriftlich erklären, dass sie mit der Direktzahlung an den Vermieter einverstanden sind.

Beteiligung an Wohnnebenkosten

Wer Wohnraum kostenfrei zur Verfügung stellt, kann mit seinem Gast auch eine Beteiligung an den Wohnnebenkosten vereinbaren. Anfallenden Kosten können vom Jobcenter oder vom Sozialamt berücksichtigt werden. Voraussetzung hierfür ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen Gastgeber und Geflüchteten. Ein Vordruck wird in Kürze auf der Website des Landkreises zur Verfügung gestellt. Bürger können sich bei Fragen an das Landratsamt wenden, Tel. 089/62 21 18 99 (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr).

mm