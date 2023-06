Getränkelaster kracht auf der A995 in Leitplanke

Das THW München Land musste die Getränkekisten des verunglückten Lkw umladen. © Thomas Gaulke

In den frühen Morgenstunden ist am Samstag ein Getränkelaster samt Anhänger auf der A995 bei Unterhaching von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt.

Unterhaching - Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 4.45 Uhr. Der 21-jährige Fahrer des Lasters kam aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurden etwa 200 Meter der Leitplanke stark beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Unfall auf der A995: Aufwändige Bergung mit Kran

Die Bergung des Gespanns gestaltete sich als zeitaufwendig, da das Fahrzeug in leichter Schräglage zum Stehen kam. Ein Mobilkran musste eingesetzt werden, um den Sattelzug wieder auf die Straße zu heben und abzuschleppen. Während der Bergungsarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, die zu keinem größeren Stau führten. Die Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Unfall auf der A995: Polizei vermutet Fahrfehler

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Es wird vermutet, dass ein Fahrfehler des 21 jährigen Lkw-Fahrers aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck für den Unfall verantwortlich war. Ob Alkohol, überhöhte Geschwindigkeit oder körperliche Beeinträchtigungen eine Rolle spielten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Unfall auf der A995: THW lädt Getränkekisten um

Die Autobahnmeisterei Hohenbrunn arbeitete daran, die beschädigte Leitplanke schnellstmöglich zu reparieren, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Die Aufräumarbeiten und Reparaturen nahmen einige Stunden in Anspruch. Die Ladung, bestehend aus Getränkekisten, musste durch das THW München Land umgeladen werden. Auch war das Wasserwirtschaftsamt vor Ort, um abzuklären, inwieweit Betriebsstoffe in das Erdreich eingedrungen sind.

Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 25.000 Euro.