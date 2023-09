Ein Tag in der Welt der Retter: 4000 Besucher strömen zur Feuerwehr Unterhaching

Von: Volker Camehn

Jede Menge Applaus gab’s bei der „Modenschau“, bei der die verschiedenen Schutzkleidungen der Einsatzkräfte präsentiert wurden. © Volker Camehn

Rund 4000 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Unterhaching. Und hier gab es jede Menge spannende Einblicke in die Arbeit der Einsatzkräfte.

Unterhaching – So 24 Kilo sind ganz schön schwer. Vor allem, wenn es darum geht, mit einem hydraulischen Rettungsspreizer einen Tennisball zu greifen und auf eine Laufrinne zu befördern, diese dann anzuheben, damit der Ball ins Rollen kommt. „Lust auf einen kleinen Geschicklichkeitstest?“, hatte Oberlöschmeister und Gruppenführer Thomas Montag von der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching zuvor gefragt. Klar doch, gerne, aber der Berichterstatter merkt schnell, dass es weniger um Geschicklichkeit denn um Kraft geht. Den Rettungsspreizer, der in seiner Form ein wenig an eine Kettensäge erinnert, will ordentlich gestemmt sein. Zum Einsatz kommt so ein Spreizer unter anderem, wenn es darum geht, verklemmte oder deformierte Autotüren aufzubrechen, erklärt Montag beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr.

Erklärt die Funktionsweise eines Rettungsspreizers: Oberlöschmeister und Gruppenführer Thomas Montag. © Volker Camehn

Motto: „Feuerwehr zum Anfassen“

Es ist der erste seit zehn Jahren. Und an diesem Samstag herrscht Volksfeststimmung: Schon um die Mittagszeit sind jede Menge Besucher auf dem Gelände, überwiegend Familien. Tages-Motto „Feuerwehr zum Anfassen“: Neben einer Fahrzeugausstellung gibt es Einsatzübungen, einen Erste-Hilfe-Stand der First Responder. Wer will, kann eine verrauchte Wohnung aus Einsatzkräfte-Perspektive durch eine Wärmebildkamera sehen, und sich selbst auf die Suche nach einer vermissten Person machen. Es gibt ein Feuerlöschertraining, Grillstation, Biertraglsteigen und einen Malwettbewerb sowie eine Hüpfburg.

Schutzkleidung bei einer Modenschau vorgestellt

Gegen Ende des Tages sind es wohl knapp 4000 Gäste gewesen, wird Christoph Simon später schätzen. Simon ist Vereinsvorsitzender und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, im Moment organisiert er aber gerade eine „Modenschau“, hinter der Bühne gibt er den Einsatz, wann und wer seiner Truppe auf einer großen Bühne welche Schutzkleidung präsentiert: Anzüge gegen Hitze- und Kälte, Funktionswesten und Atemschutz und formale Dienstkleidung. Dazu dröhnt jeweils die passende Musik aus den Boxen. Showtime: Das kommt gut an, es gibt jede Menge Applaus. Zudem passt Simon auf, dass keiner beim Rückwärtsgehen von der Bühne fällt, denn manche Schutzanzüge sind nicht nur klobig und schwer, das Sichtfeld ist auch nach vorne begrenzt.

Gemeinschaftsgefühl und ein enormes Netzwerk

Christoph Simon (37) ist seit acht Jahren im Vereinsvorstand der Feuerwehr. Die zählt insgesamt 240 Mitglieder, davon sind rund 160 aktiv, sagt er. Simon selbst ist über seinen Onkel zur Feuerwehr gekommen, er hat hier viele Schulkameraden wiedergetroffen. Er fühlt sich hier aufgehoben. Gemeinschaftsgefühl, gesellschaftliches Engagement, „aber man hat hier auch ein enormes Netzwerk, vom IT-Experten bis zum Bankmanager, ganz unterschiedliche Leute. So etwas findet man ja sonst selten auf einem Haufen“.

Trommeln für die Werbetrommel: Der Spielmannszug der Feuerwehr sucht dringend Nachwuchs. © Volker Camehn

Spielmannszug sucht dringend neue Mitstreiter

Was die Unterhachinger Feuerwehr hingegen schwer findet, ist Nachwuchs für ihren Spielmannszug, weshalb hierfür kräftig werbegetrommelt wird. Querflöte, Lyra und Marschtrommel kann, wer will, hier kostenfrei lernen. Mindestalter: zehn Jahre. „Spielmannszug ist wohl nicht mehr so angesagt“, sagt Simon, „dabei bietet er jede Menge Spaß, es gibt Auftritte und die Teilnahme bei Festumzügen bis hin zu Ausflügen und Konzertfahrten im In- und Ausland.“ Logisch, dass der Spielmannszug an diesem Nachmittag auch mehrmals zu hören ist.