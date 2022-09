43 Jahre die gute Seele im Hort: Kinder haben ihr Leben geprägt

Von: Stefan Weinzierl

Waltraud Morawietz hat 43 Jahre im Fasanen-Hort gearbeitet. Jetzt geht sie in den Ruhestand.

Unterhaching – Es kann durchaus vorkommen, dass, wenn Waltraud Morawietz durch Unterhaching radelt, ihr plötzlich Kinder, Jugendliche und gar Erwachsene zuwinken. Kein Wunder: Die 65-Jährige hat über mehr als vier Jahrzehnte im Hort an der Fasanenstraße Hunderte von Schülern betreut. „Dass sie sich auch nach Jahren noch freuen, mich zu sehen, zeigt mir, dass ich nicht viel falsch gemacht haben kann“, sagt die ausgebildete Kinderpflegerin, die nun in der Ruhestand geht, zuvor aber gebührend vom Hort-Team und den Mädchen und Buben verabschiedet worden ist.

Anfangs nur eine Durchgangsstation

Die gebürtige Landshuterin arbeitete nach ihrer Ausbildung in Fürstenfeldbruck mehrere Jahre im Säuglingsheim in Putzbrunn, dem Salberghaus. 1979 wechselte sie nach Unterhaching in den Hort an der Fasanenstraße, der damals noch von der Gemeinde betrieben wurde, mittlerweile eine Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt ist. „Ich wollte einfach etwas Neues ausprobieren, neue Menschen kennenlernen“, erzählt die Mutter eines erwachsenen Sohnes. Damals dachte Morawietz noch, auch die Stelle im Hort sei nur eine Durchgangsstation. Doch letztlich fühlte sie sich dort so wohl, dass sie nicht mehr weg wollte. „Ich kann es selbst nicht fassen, dass ich es da so lange ausgehalten habe“, sagt sie und lacht. „Es war dort einfach eine schöne Zeit.“

Für die alleinerziehende Mutter war es damals von Vorteil, im Hort zu arbeiten. Sie konnte ihr Kind mit in die Gruppe nehmen, die sie betreute. „Ich hatte Glück, ich konnte Geld verdienen und nebenbei mein Kind versorgen. Das habe ich immer sehr geschätzt.“ Andere berufstätige Eltern hätten diese Möglichkeit nicht, merkt sie an. Die müssten darauf vertrauen, dass ihr Kind in guten Händen ist.

Mit Geduld und Verständnis

Das ist auch ein Grund, warum Morawietz in all den Betreuungsjahren an einem wichtigen Grundsatz festgehalten hat: Das Kind muss an erster Stelle stehen. „Man muss sich Zeit nehmen und auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen“, sagt die 65-Jährige, die vor allem gerne mit den Kindern gebastelt und gebacken hat. Auch Geduld und Verständnis, meint sie, brauche es für die Arbeit in der Kinderbetreuung. Wichtig sei es einfach, für die Kinder da zu sein als Bezugsperson und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. „Oft“, sagt Morawietz, „habe ich mehr über ein Kind gewusst als seine Eltern.“

Über die Jahre hat sich die Arbeit Morawietz’ im Hort durchaus verändert. Als sie 1979 im Hort begann, wurden dort Schüler bis zur 9. Klasse betreut, mittlerweile sind es nur noch Grundschüler. „Auf die Teenager musste man sich ganz anders einstellen. Da musste man schon mit dem einen oder anderen pubertierenden Schüler klarkommen“, erinnert sich Morawietz.

Amerikanische Kinder betreut

In den Ferien seien damals auch noch mehr Kinder zur Betreuung dazugekommen – amerikanische, deren Väter in der nahe gelegenen Kaserne stationiert waren. „Das hat wirklich viel Spaß gemacht“, sagt sie. Man habe sich auf Deutsch und Englisch verständigt. Als die Kaserne aufgelöst wurde und die Familien weggezogen sind, war das nicht einfach für sie. „Denn diese Kinder habe ich nie mehr wiedergesehen.“

Kinder sind heute selbstbewusster

Insgesamt habe sich aber die Arbeit mit den Kindern nicht wesentlich verändert, meint Morawietz. Die Kinder dafür schon. „Viele von ihnen sind heute selbstbewusster als früher und wissen oft genau, was sie wollen.“

Mittlerweile sind in den Hort zu Waltraud Morawietz sogar zwei oder drei Kinder gekommen, deren Eltern sie früher betreut hat. Und sie selbst ist zweifache Oma, „Daran sieht man, wie die Zeit vergeht“, sagt der leidenschaftliche Michael-Jackson-Fan mit dem großen Tattoo ihres Idols auf dem linken Oberarm.

Der Abschied fällt schwer

Beim Abschiedsfest im Hort haben ihr die Kinder einen Kuchen gebacken, für sie getanzt, ein langes Gedicht vorgetragen und etwas gebastelt. Das hat sie sichtlich gerührt. „Da fällt der Abschied schon schwer“, gibt sie zu – auch wenn sie aufgrund einer langwierigen Erkrankung bereits seit dem vergangenen Jahr nicht mehr in ihrer geliebten Einrichtung arbeiten konnte. Mittlerweile geht es ihr wieder besser, doch was sie nun als Ruheständlerin mit ihrer vielen Freizeit machen will, weiß sie noch nicht. „Irgendetwas werde ich schon treiben“, meint sie augenzwinkernd. „Auf jeden Fall werde ich ab und zu im Hort vorbeischauen.“