50 Jahre Mozartsiedlung: Die Wohnburg an der S-Bahnlinie

Von: Stefan Weinzierl

Zwischen beiden Wohnblöcken liegt der große Innenhof, in dem früher viele Kinder gespielt haben. © Stefan Weinzierl

Die Mozartsiedlung an der S-Bahnlinie in Unterhaching ist eine imposante Anlage. Vor 50 Jahren wurde sie fertiggestellt.

Unterhaching – Eine weiße Wand, durchbrochen lediglich von schwarzen Türmen, die eindruckvoll in den Himmel ragen, sowie von vielen kleinen Fenstern mit orangefarbenen Rahmen. So mag man sich eine futuristische Festung vorstellen: Die Wohnanlage zwischen S-Bahnlinie und Fasanenstraße gelegen, weil sie im Norden an die Mozartstraße angrenzt in der Gemeinde auch Mozart-Siedlung genannt, mag nicht jeder schön finden.

Ein Hingucker ist sie allemal. Die Siedlung mit über 300 Wohnungen ist heuer 50 Jahre alt geworden. 1972 wurde der Hauptkomplex an der Bahnlinie fertiggestellt. „Als wir damals eingezogen sind, war der Aufzug noch nicht einmal betriebsbereit“, erinnert sich ein ehemaliger Anwohner. „Wir mussten alles, von den Umzugskartons bis zu den Möbeln die Treppen hinaufschleppen.“

Zwei große Gebäudekomplexe

Errichten ließ die Wohnsiedlung, die aus zwei großen Gebäudekomplexen besteht, die in den 1960er-Jahren gegründete Bauträgergesellschaft DEBA. Erst wurde der kleinere Bau, direkt an der Fasanenstraße gelegen, der sich optisch mit seinen gelben Fensterrahmen und ohne die imposanten schwarzen Aufzugstürme deutlich vom zweiten Gebäudekomplex unterscheidet, fertiggestellt. Danach folgte der rund 200 Meter lange gewaltige Baukörper mit teils achtstöckigen Mehrfamilienhäusern im Osten des Areals. 1974 wurde dieser Wohnblock sogar noch um einen „Seitenarm“ mit weiteren Wohnungen und einem kleinen Nahversorgungszentrum.

Freie Sicht auf den Häuserblock: Beim Bau der Mozartsiedlung Anfang der 1970er-Jahre gab es östlich der Bahngleise noch keine Bebauung. © DEBA Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Dort hat viele Jahre Thomas Jäger gewohnt. Der Vorsitzende des Städte-Partnerschaftskreises Unterhaching und ehemalige FDP-Gemeinderat zog 1974 mit seiner schwangeren Frau von Schwabing nach Unterhaching. Eigentlich wäre er gerne in der Landeshauptstadt geblieben, erzählt er, doch weil in der Nähe die Schwiegereltern wohnten, habe er schließlich dem Wunsch seiner Frau nachgegeben.

Fantastischer Blick ins Gebirge

Die Entscheidung war letztlich ein Glücksfall. „Wir waren von der Anlage begeistert“, sagt Jäger – auch wenn beim Einzug noch eine Bautüre die echte Wohnungstür ersetzte und das Treppenhaus kein Geländer hatte. Die Vier-Zimmer-Wohnung mit dem sieben Meter langen Balkon, von dem sich ein laut Jäger „fantastischer Blick ins Gebirge“ eröffnete, passte genau zu den Vorstellungen der jungen Familie. „Im großen Innenhof zwischen den Wohnblöcken, mit Spielplatz und viel Grünfläche, haben wir unbesorgt unsere Kinder spielen lassen“, erzählt Jäger. Auch zu den Nachbarn habe man schnell eine Verbindung gefunden. „Die meisten hatten ja auch Kinder.“

Die Aufzugstürme mit den schwarzen Baustoff-Platten stechen sofort ins Auge. © Stefan Weinzierl

Attraktiv sei die Anlage zudem wegen der Nähe zum S-Bahnhof, der Partyräume in den Kellern und der integrierten Ladenzeile gewesen. Dort gab es anfangs einen Tante-Emma-Laden, in dem man Obst, Gemüse oder Wurst bekommen konnte und ein Blumengeschäft. Auch eine Kneipe hatte viele Jahre geöffnet. „Die Hofpfisterei war lange da, auch die Reinigung war nicht schlecht“, sagt Jäger. Mittlerweile kann man in den Läden keine Lebensmittel mehr einkaufen. Dort finden sich nun ein Elektriker, ein Fachgeschäft für Wasserbetten und ein Hausverwaltungsunternehmen.

Viel hat sich verändert

Auch an der Anlage selbst hat sich in den Jahren viel verändert. Die schwarzen Eternit-Platten wurden schon vor Jahren durch unbedenkliches Material ausgetauscht, die Wohnhäuser sind mittlerweile an die Geothermie angeschlossen, das Dach und die Balkone sind saniert. Trotzdem klagt so mancher Anwohner über die schlechte Bausubstanz, hinter vorgehaltener Hand ein paar auch über den sozialen Niedergang durch Zuzüge in der Siedlung.

Hat sich hier 16 Jahre wohlgefühlt: Thomas Jäger vor seinem ehemaligen Wohnhaus in der Mozartsiedlung. © Stefan Weinzierl

Was dem Betrachter schnell auffällt: Die wenigen Spielplätze, die es noch gibt, sind völlig veraltet – und verwaist. „Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen ausgestorben da“, sagt Jäger. Er hält die Siedlung für überaltert: Es lebten im Vergleich zu anderen Wohnanlagen viele ältere Menschen hier, junge Familien gebe es kaum.

Doch genau kann es Jäger nicht sagen. Er selbst ist mit der Familie im Jahr 2000 umgezogen – ein paar Hundert Meter weiter ins Haus der Schwiegereltern. Und ein bisschen vermisst er die große Siedlung mit der überschaubaren Wohnung noch immer: „Jetzt bin ich der Knecht vom Haus.“