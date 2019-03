600 Schüler bei der ersten regionalen Ausbildungsmesse im Landkreis München

Die Schüler informierten sich, die Arbeitgeber versuchten, Vorurteile über ihre Berufsfelder auszuräumen. Ein Besuch in Unterhaching, bei der ersten regionalen Ausbildungsmesse des Landkreises München.

Unterhaching/Landkreis – Rund 600 Mittelschüler, Realschüler und Gymnasiasten drängen sich um die Ausstellerstände von Betrieben, die mit kleinen Geschenken wie Schwimmnudeln, Lippenpflegestiften, Notizblöcken, aber auch kleinen Blumentöpfen und süßen Leckerbissen die Aufmerksamkeit der Jugendlichen auf sich lenken.

Zur ersten regionalen Ausbildungsmesse, organisiert vom Landratsamt München, präsentieren sich 40 lokale Betriebe in der Hachinga Halle. Vom Autohaus Schmid über die Gemeinde Unterhaching, die Airbus Defence and Space GmbH bis hin zum Brauereigasthof Aying und dem Feinkostspezialisten Develey war alles vertreten. Und alle hatten das gleiche Ziel: Die Messe zu nutzen, um den Schülern ihre Ausbildungsberufe näher zu bringen. Denn laut Statistik gibt es derzeit 326 anerkannte Ausbildungsberufe, da fällt der Überblick schwer.

Einige Berufe sind auch mit Vorurteilen belastet. Ingrid Till, Wohnbereichsleiterin im Seniorenzentrum am Schlossanger in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, kämpft oft mit dem schlechten Image der Altenpflege. „Viele junge Menschen haben eine falsche Vorstellung von meinem Beruf. Es ist viel mehr als nur Hintern abwischen.“ Ein Großteil der Ausbildung beschäftige sich mit Krankheitsbildern und Medikamentengabe. „Außerdem hat man vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten.“

Immer mehr Unternehmen schätzen und nutzen Berufsmessen, erklärt Organisatorin Stefanie Mertens: „Der Andrang war so groß, dass sich manche Betriebe sogar einen Stand teilen mussten.“ Solche Veranstaltungen seien wichtig, um den steigenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Vor allem in gewerblichen Berufen wird händeringend nach Azubis gesucht. „Tendenziell bewerben sich meistens mehr Schüler für kaufmännische Berufe“, sagt Franziska Erthle, Managerin beim Unterhachinger Lebensmittelkonzern Develey. „Das liegt oft daran, dass sie sich unter viele Berufsbezeichnungen nichts vorstellen können.“

Auch der Develey-Auszubildende Markus Ostertag wusste am Anfang nicht, was sich hinter der Bezeichnung „Fachkraft für Lebensmitteltechnik“ versteckt. Nach der mittleren Reife machte er ein Praktikum, und sofort war ihm klar: „Genau das möchte ich machen.“ Während der dreijährigen Lehre könne er in die unterschiedlichsten Bereiche reinschnuppern.“ Vor allem das Arbeitsklima und eine Übernahmequote von über 90 Prozent hätten ihn überzeugt.

Die Ausbildungsmesse entstand zusammen mit der Ausbildungsbustour des Landkreises. 24 Schüler der neunten Jahrgangsstufe des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegertsbrunn und der Realschule Neubiberg hatten Ende Februar verschiedene Unternehmen besucht und kreierten im Anschluss „Philosophy-Slams“, kurze Rap-Texte passend zum Thema Berufsorientierung. Diese führten die Schüler während der Messe auf. Die drei besten Beiträge wurden prämiert.

Sophie und Sophia (beide 14 Jahre alt) vom Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn gehen mit vielen neuen Eindrücken nach Hause, ihren Traumberuf haben sie aber trotz der großen Auswahl noch nicht gefunden. Dafür haben sie auf der Messe gemerkt, welche Berufsfelder ihnen nicht so gut gefallen. In einer Sache sind sich die Neuntklässlerinnen aber einig: „Wir möchte uns schon jetzt mit dem Thema Beruf auseinandersetzen“, sagt Sophie. Es gebe so viele Möglichkeiten: Ausbildung, Studium oder duales Studium.

