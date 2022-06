Mit Grillwürsten die ganze Schulfamilie geködert

Der erste Abistreich nach zwei Jahren Corona-Pause: Die Abiturienten des Luise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching haben das Beste daraus gemacht und ein Fest für alle Lehrer und Schüler auf die Beine gestellt.

Scheidende Gymnasiasten sorgen beim Abistreich für ausgelassene Stimmung

Von Stefan Weinzierl schließen

Der erste Abistreich nach zwei Jahren Corona-Pause am Luise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching ist geglückt: Mit einer Grillparty und Attraktionen für Groß und Klein überzeugten die scheidenden Schüler selbst die Schulleiterin.

Unterhaching – Es ist vielleicht nicht der originellste Abi-streich der vergangenen Jahre am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching gewesen, aber auf jeden Fall ein besonders integrativer. Denn die scheidenden Gymnasiasten haben sich nicht nur die eine oder andere kleine Bosheit für ihre Lehrer überlegt, sondern ab etwa 11.30 Uhr für die gesamte Schulfamilie ein geselliges Fest auf die Beine gestellt – mit Grillwürsten, Getränken, gebrannten Mandeln und allerlei weiterer Attraktionen für Jung und Alt.

„Es war ein Fest von den Abiturienten für alle Schüler – und das fand ich am Schönsten“, sagt Schulleiterin Michaela Trinder.

Schulleiterin lobt Abiturienten

Besonders gefallen hat Trinder, dass die Abiturienten das Fest nicht nur gut vorbereitet, sondern auch an die Bedürfnisse aller Altersstufen gedacht haben. Während die jüngeren Schüler, frenetisch angefeuert von ihren Klassenkameraden, aber auch Lehrer in einer hüpfburgartigen Wettkampfarena, ihre Kräfte und ihre Geschicklichkeit messen konnten, versuchten sich die Größeren beim Bierpong. „Natürlich ohne Bier“, wie die Schulleiterin betont. Und aus Hygienegründen mit leicht abgeänderten Regeln.

Der Abistreich an sich hatte übrigens bereits vor der ersten Unterrichtsstunde begonnen: Ohne Gesichtsbemalung „Abi 22“ und ein paar erfrischenden Spritzern aus Wasserpistolen kamen Lehrer und Schüler nur schwer an ihren Platz, außerdem hatten die Abiturienten die Einfahrt zur Lehrergarage mit Bierkästen verbarrikadiert und den Gang zum Lehrerzimmer mittels Schnüren, Kartons und Bechern voller Wasser in einen Hindernisparcour verwandelt.

Belohnung für die Schüler

Dabei blieben alle Späße im vertretbaren Rahmen, wie Trinder betont: „Das war alles machbar.“ Und weil – wie es ansonsten im Überschwang der Gefühle bei Abistreichen durchaus vorkommen kann – in diesem Fall auch nichts zu Bruch ging und die Abiturienten nach der Feier vorbildlich sämtliches Chaos beseitigten, gibt es seitens der Schulleitung nun auch einen kleinen Zuschuss für die Abikasse.