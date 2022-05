Ärztehaus für Unterhaching in greifbarer Nähe

Von: Martin Becker

Hinter der Osttribüne des Stadions soll einmal das Ärztehaus entstehen. © Martin Becker

Bis tatsächlich die Bagger anrollen, dürfte es wohl noch ein Jahr dauern, aber im baurechtlichen Hickhack um ihr Ärztehaus-Projekt am Sportpark hat die SpVgg Unterhaching als Investor jetzt eine wichtige Hürde genommen.

Unterhaching - Der kommunale Bauausschuss brachte den Bebauungsplan fürs Gewerbegebiet Nord auf den Weg. Zuvor waren, in Ausschuss und Gemeinderat, sämtliche Anläufe der SpVgg Unterhaching gescheitert. „Das ist ein wichtiger Schritt, denn die Pläne liegen längst in der Schublade“, atmete SpVgg-Vizepräsident Peter Wagstyl als Zuhörer im Rathaus auf. „Schade, dass es so lange gedauert hat. Was jetzt beschlossen wurde, hatten wir schon im September 2021 beantragt.“

Sorge, das Gebäude könnte zu groß ausfallen

Rathaus-Sprecher Simon Hötzl räumte als Referent im Bauausschuss die „längere Vorgeschichte“ ein. Im Kern der Debatte ging es stets darum, dass Sorge bestand, das Bauprojekt der SpVgg Unterhaching hinter der Osttribüne des Stadions könne zu voluminös ausfallen und zu einer Verschattung des Kinderhorts im Norden ausfallen. „Diesen Bedenken zu Belichtung und Durchlüftung des Areals trägt der neue Planentwurf Rechnung“, sagte Hötzl. Konkret sieht die Modifikation nun mehr Abstand zu den Nachbargrundstücken vor. Vor allem aber soll das Ärztehaus in spe sein oberstes Geschoss um sieben Meter einrücken, um dadurch keine Schatten auf den Hort zu werfen. „Endlich kommen wir hier zu Potte. Das ist schwer überfällig“, seufzte der CSU-Fraktionsvorsitzende Korbinian Rausch nach dem positiven Votum mit zwei grünen Gegenstimmen.