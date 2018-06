Unterhachinger Altenheim soll nicht größer, sondern moderner werden

Abbruch und Neubau, das klingt nach „tabula rasa“. Nach Radikallösung. Doch Gemach: Bei diesem fast 20 Millionen Euro teuren Projekt in Unterhaching wird höchst behutsam vorgegangen. Denn es handelt sich nicht um irgendein beliebiges Gebäude, sondern um den Marxhof: das Alten- und Pflegeheim St. Katharina Labouré.

Unterhaching – Schon 1924 hat der Ordensverband der Barmherzogen Schwestern den einstigen Marxhof gekauft, der von Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg stark getroffen wurde – so entstand das 1967 eröffnete Alten- und Pflegeheim St. Katharina Labouré. „Damals hatte die Glaubensgemeinschaft insgesamt rund 2800 Ordensschwestern. Heute sind es nur noch 210, mit einem Durchschnittsalter von 80,5 Jahren“, berichtete Claus Peter Scheucher, der Generalökonom von St. Katharina Labouré. Was damals zeitgemäß war, funktioniere heute wegen ambitionierter Pflege-Vorschriften nicht mehr. „Die Ordensleitung hat beschlossen, dass wir ein Haus für die Zukunft bauen“, sagte Scheucher. Weil eine Sanierung keinen Sinn mache, sollen nun Abriss und Neubau erfolgen.

Mit diesem sensiblen Vorhaben ist der Architekt Claus Schleburg aus Rosenheim beauftragt, der im Bauausschuss die Details vorstellte. „Hochwertiges Wohnen mit selbstbestimmtem Leben ist unser Ziel“, sagte Schleburg. Was das Volumen des Baukörpers angehe: Man werde keine Ausweitung betreiben, sondern sich im Bereich der jetzigen baulichen Strukturen bewegen.

Das Gebäude an sich allerdings ist nicht mehr zeitgemäß. Der extrem lang gezogene Haupttrakt, einst auf die Bedürfnisse der Ordensschwestern abgestimmt, entspricht nicht modernen Anforderungen an die Pflege und ist zudem brandschutzrechtlich fragwürdig. Weil eine interne Sanierung keinen nachhaltigen Sinn ergibt, erfolgen nun Abriss und Neubau. Dies passiert in zwei Schritten – für die Übergangsphase reduziert sich die Zahl der Pflegeplätze von 103 auf 75, nach dem Neubau werden 196 zur Verfügung stehen.

Eine Tiefgarage, schönes Ankommen, kurze Wege, dazu der Erhalt der parkähnlichen Gartenanlage: Dies sollen die künftigen Charakteristika des neuen Alten- und Pflegeheims St. Katharina Labouré sein. Intern fußt das künftige Konzept auf Wohngruppen mit Einheiten, die aus zwölf Einzelzimmern plus Gemeinschaftsbereich (zum Beispiel fürs Kochen und Zusammensitzen) bestehen. Architekt Schleburg spricht von einer „Synthese aus Architektur, Pflege, Natur und Glauben“, das Areal werde „eher Hotelcharakter haben als das klassische Bild eines Pflegeheims vermitteln“.

Im Bauausschuss genehmigten die Kommunalpolitiker das Vorhaben einstimmig, Richard Raiser (CSU) lobte ein „sehr ökonomisches und ökologisches Konzept“, das einen „Gewinn für Unterhaching“ darstelle. Das einzige, kleine Manko: Die integrierte Kirche – danach wurde mehrfach gefragt – wird es „in der bisherigen Größe nicht mehr geben“, wie Generalökonom Scheucher ausführte: „Wir bauen sie in kleinerer Dimension, denn das Haus muss sich wirtschaftlich tragen. Dies ist ein sogenanntes ,Ad-on‘, kein privater Träger baut so etwas.“ Der Fokus liege auf der Wirtschaftlichkeit: „Es geht nicht darum, Gewinne zu erzielen – Überschüsse werden gleich wieder reinvestiert.“ In diesem Kontext sei auch der schwierige Arbeitsmarkt zu berücksichtigen: „Wir haben derzeit Pflegekräfte, die wirklich schwierig zu bekommen sind, aus 42 Nationen.“ martin becker