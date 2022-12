Andreas Demarcsek bringt die Kirche zum Strahlen

Von: Stefan Weinzierl

Er zündet die Kerzen an und sorgt dafür, dass in der Kirche immer alles picobello ist: Andreas Demarcsek ist seit 31 Jahren Mesner und Hausmeister in der Pfarrei St. Birgitta in Unterhaching. © stefan weinzierl

Er kümmert sich nicht nur darum, dass in der Kirche die Kerzen brennen, sondern sorgt auch für ein warmes Gotteshaus und den passenden Blumenschmuck: Seit 31 Jahren ist Andreas Demarcsek Mesner und Hausmeister in der Pfarrei St. Birgitta in Unterhaching – und das mit ganzem Herzen.

Unterhaching - „Es ist ein schöner und abwechslungsreicher Job“, sagt er. Allerdings müsse man sehr flexibel und immer in Bereitschaft sein. Denn oft wisse man am morgen nicht, was für neue Aufgaben kurzfristig wieder anfallen. Wichtig ist ihm als Mesner, dass die Kirche möglichst immer für die Gläubigen offen ist – und dass sich diese im Gotteshaus wohlfühlen. „Was ist denn Kirche?“, fragt er, nur um darauf gleich selbst die Antwort zu geben: „Kirche ist, wenn Menschen zusammenkommen. Wenn sie in Gemeinschaft das Wort Gottes hören.“

Die Kirche muss sauber sein

Damit sich die Gläubigen wohlfühlen, legt Demarcsek Wert darauf, dass die Kirche sauber ist. Er befreit die Kerzenständer vom Wachs, säubert die Wände von Ruß und Staub und besorgt in der Großmarkthalle frische Blumen. „Auch die Messgewänder des Pfarrers müssen picobello sein“, erklärt der 60-Jährige. Vor den Gottesdiensten achtet er zudem darauf, dass die notwendigen Utensilien, beispielsweise der Messwein und die Hostien, bereitstehen. „Ich komme in der Regel immer eine Stunde vor der Messe. Denn ich mag keine Hektik und will alles in Ruhe vorbereiten“, sagt er.

Mit Gurt und Leiter wird der Christbaum geschmückt

Neben den Gottesdiensten steht er auch für die Vorbereitung von Requiems, Taufen und Hochzeiten bereit – oder wenn einmal ein Konzert in der Kirche stattfindet. In der Adventszeit kommen noch Rorate-Feiern hinzu. Überhaupt steht in der Adventszeit viel Arbeit an. Wie das Schmücken des Christbaums. Unterstützt von zwei Helfern wagt sich Demarcsek dann auf die Leiter – weil es doch etwas höher hinaus geht, abgesichert durch einen Gurt – und richtet den Baum für die Feiertagsgottesdienste her.

Ab und zu passiert es auch, dass eine Gruppe der Pfarrei ins Pfarrheim will, im Pfarrbüro aber niemand mehr ist, um aufzusperren. Dann eilt der Mesner schnell mit dem Schlüssel herbei und öffnet die Türen. „Viele haben meine Nummer“, sagt er, „und zum Glück wohne ich gleich in der Nähe der Kirche.“

Als Kind regemäßig beim Ministrieren

In seiner Arbeit geht der gläubige Christ voll auf. Bereits als Kind, in seiner ursprünglichen Heimat im rumänischen Siebenbürgen, ministriert er bei den Frühmessen vor der Schule. „Und es gab dort viele Messen – auch an den Werktagen“, sagt er und lacht. 1990 wandert er nach Deutschland aus, wenig später bewirbt er sich um die Mesner-Stelle in St. Birgitta unter dem damaligen Pfarrer Theo Seidl.

Demarcsek, der in Siebenbürgen als Dreher gearbeitet hatte, überlegt auch kurz als Lastwagenfahrer oder Lokführer Geld zu verdienen. Damit er genug Zeit mit seiner Frau und seinem damals vierjährigen Sohn verbringen kann, entscheidet er sich aber letztlich für den Dienst in der Pfarrei und macht dafür einen mehrwöchigen Mesner-Kurs in Freising. Mesner zu werden, hat er nie bereut: „Ich bin Gott dankbar für diese Arbeit.“ Und auch wenn er in vier Jahren in Rente gehen könnte, will er sich damit noch überhaupt nicht befassen: „Dafür macht mir die Arbeit viel zu sehr Spaß.“

