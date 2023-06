Endlich Kaffee ohne Knatsch? Café-Betreiberin berichtet, wie es nach der Anwohner-Schikane weiterging

Von: Martin Becker

Der Ärger hatte auch etwas Gutes: Cornelia Nikel erhielt dadurch ein Angebot für ein Restaurant in Starnberg, das sie nun neben dem Café Lani zusätzlich betreibt. © martin becker

Monatelang hatte Café-Lani-Chefin Cornelia Nikel in Unterhaching mit Schikane und Sabotage von einigen Anwohnern zu kämpfen. Jetzt berichtet sie, wie es ihr ein Jahr nach dem Ärger geht.

Unterhaching – An einem der Regale neben der Theke hängt ein grünes Schild, darauf steht: „Am Ende wird alles gut. Und wenn nicht alles gut ist, dann ist es auch nicht das Ende!“ Ein Zitat des irischen Schriftstellers Oscar Wilde, das relativ präzise die Befindlichkeit von Cornelia Nikel ausdrückt. Vor genau einem Jahr setzten einige Anwohner der Inhaberin des „Café Lani“ am Unterhachinger Rathausplatz schwer zu mit Beschwerden plus Sabotage. Nach einem Artikel im Münchner Merkur widerfuhr der 42-Jährigen eine Welle der Solidarität. Und heute, ein Jahr nach den Turbulenzen? „Jetzt läuft’s“, sagt Cornelia Nikel, „auch wenn ich manchmal ein bisschen auf dem Zahnfleisch laufe.“

Die Wirtin fährt jetzt zweigleisig

Dass ihr Arbeitstag manchmal 14 Stunden dauert, liegt daran, dass Cornelia Nikel vor einem Jahr der Versuchung widerstand, ihr Café in der Unterhachinger Fußgängerzone aufzugeben und ein neues Angebot aus Starnberg anzunehmen, das ihr im Zuge des ganzen Wirbels gemacht wurde. Die Wirtin überlegte kurz – und fährt inzwischen zweigleisig: Außer dem „Café Lani“ in Unterhaching betreibt sie jetzt zusätzlich das Restaurantcafé „Lani 1893“ in Starnberg.

Italienischen Spitzenkoch gewonnen

„Das sind Wege des Schicksals“, glaubt Cornelia Nikel. „Ich bin unendlich dankbar, wie sich alles entwickelt hat.“ Beispielsweise, dass sie für die Lokalität in Starnberg mit Davide Delle Vedove einen italienischen Spitzenkoch gewinnen konnte. „Er hat früher in Unterhaching gewohnt, er ist wie ein Sechser im Lotto – mit Superzahl.“ Oder dass Antonella, quasi ihre rechte Hand, in Unterhaching den Laden schmeißt, während Cornelia Nikel ihre selbstgebackenen Kuchen von einem Café zum anderen fährt. „Das größte Geschenk der Welt ist, dass ich solch tolle Mitarbeiter habe. Eben die Lani-Familie.“

Apropos Lani: Der Begriff entstand durch die Verquickung von zwei Nachnamen – als Cornelia Nikel 2013 ihr erstes Café in Unterhaching eröffnete, half ihr dabei Cousin Maximilian Lang. Lang & Nikel = Lani, lautete die Formel. Übrigens, in der Sprache Afrikas bedeutet „Lani“ soviel wie „nobel“, berichtete der in Namibia aufgewachsene Cousin damals, und auf Hawaii lautet die Übersetzung „Himmel“, wie Cornelia Nikel später herausfand.

Auch die Mitarbeiter pendeln

Zehn Leute umfasst ihr Team, manche arbeiten sowohl in Unterhaching als auch in Starnberg. Den Ortswechsel vollziehen auch manche Stammgäste, ein älteres Ehepaar aus Unterhaching berichtet beim Frühschoppen: „Neulich haben wir einen Ausflug nach Starnberg gemacht – das dortige ,Lani‘ gefällt uns auch sehr gut.“ Sogar der Vater der Wirtin, seit zwölf Jahren nach Thailand ausgewandert, kommt im Sommer extra nach Bayern, um seiner Tochter zu helfen – Thomas Nikel (77) wird das Ausfahren der Kuchen übernehmen.

In Starnberg ist rund ums „Lani 1893“ eine hilfsbereite Gemeinschaft entstanden, auch den Grill anwerfen oder Musik laufen lassen darf Cornelia Nikel, ohne dass Nachbarn ihr das Leben zur Hölle machen.

Als Kompromiss kürzere Öffnungszeiten

In Unterhaching haben sich die Wogen offenbar auch geglättet, die bis dato letzte Beschwerde zum Außenbereich ging im September beim Landratsamt ein. Als Kompromiss hat die 42-Jährige die Öffnungszeit verkürzt und schließt schon um 20 Uhr (die Genehmigung der Gemeinde geht bis 22 Uhr). „Das ist wie bei Ladenöffnungszeiten, ich kann damit prima leben.“

Neulich, beim Inklusionstag der SpVgg Unterhaching, hatte sie eine Beinahe-Begegnung mit „zwei meiner größten Gegner“. Die saßen im Stadion vier Reihen hinter Cornelia Nikel, die wiederum umrahmt war von der Führungs-Etage des Fußballvereins – inklusive Hachinger Café-Lani-Unterstützungstrikot.

Nikel: „Wollen niemandem was Böses“

„Ich glaube, es hat sich gelegt. Wir wollen ja niemanden etwas Böses, sondern einfach nur unsere Gäste glücklich machen“, sagt die Wirtin. Ob diese Sichtweise auch umgekehrt herrscht? Der Blick fällt nach draußen, zur Freifläche auf dem Rathausplatz, wo nun auch vier Liegestühle aufgestellt sind. „Mal schauen, wann sich darüber der Erste beschwert“, frotzeln sie in der fröhlichen Stammtischrunde. Dann wäre die Nörgelei, im Sinne des eingangs erwähnten Zitats, noch nicht zu Ende.