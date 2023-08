Foodtruck im Wohngebiet? Anwohner haben keine Lust auf Frittiergeruch und Wildbiesler

Von: Martin Becker

Ein ruhiges Fleckchen zum Wohnen ist die neue Grüne Mitte in Unterhaching. Ein Foodtruck passt hier so gar nicht rein, finden einige Anwohner. © martin becker

Anwohner der Grünen Mitte in Unterhaching befürchten, dass ein Foodtruck die Idylle in ihrem Wohngebiet trüben könnte.

Unterhaching – Über die Neugestaltung der „Grünen Mitte“ wird in Unterhaching seit Jahren lebhaft diskutiert. Mittlerweile ist das Bebauungsplanverfahren angelaufen, und im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung haben Anwohner ihre Bedenken geäußert. Der Ferienausschuss des Gemeinderats reagierte jetzt darauf. Die Kritikpunkte Nummer eins und zwei betreffen Fahrradständer und Sitzgruppen – beide seien sehr nah an Garten und Terrasse einer Erdgeschosswohnung im Rosa-Bauer-Weg situiert. Durchs ständige An- und Abschließen von Fahrrädern befürchten die Anwohner „Unruhe direkt an der Gartengrenze“, die Platzierung der Sitzgruppen führe zum „Mithören von Gesprächen in Gärten und auf Balkonen“.

Noch keine festen Standorte für Sitzbänke

Das Fahrradständerproblem löste der Ferienausschuss rasch, die Abstellmöglichkeiten werden an die Kreuzung mit dem Straßfeldweg (Rad- und Gehweg) verlegt. Was die im Plan eingezeichneten Sitzgruppen angeht: Es handele sich nur um eine „Studie zur Untersuchung der Emissionen“, im Bebauungsplan würden aber „keine festen Standorte für Bänke oder Sitzgruppen festgelegt“.

Geruch, Lärm und Parkplatzprobleme befürchtet

Knackpunkt Nummer drei aus Sicht der Anwohner: ein sogenannter „Foodtruck“, also eine Art fahrbarer Imbiss. Auch ein „Kaffeemobil“ ist im Gespräch. In ihrer Stellungnahme verweisen die Anwohner auf die vergleichbare „American Burger Bar“ auf dem Edeka-Parkplatz am Sportpark – in der „Grünen Mitte“ sei solch ein Konzept bedenklich. Denn: Es sei mit Parkplatzproblemen, Geruchsbelästigung sowie Musikbeschallung zu rechnen. Dass keine Toilettenplicht bestehe, verlagere natürliche Bedürfnisse möglicherweise ins Wohngebiet.

Verwaltung: Gewisse Gerüche muss man hinnehmen

Christine Helming (FWU) zeigte Verständnis. „Die ,Grüne Mitte‘ ist ein schöner, ruhiger Platz – dort den Anwohnern einen Foodtruck zuzumuten, das ist einfach unmöglich!“ Evi Karbaumer (Grüne) sah es ähnlich, in puncto Verköstigung habe man eigentlich „an etwas Kleineres gedacht“. Die Rathausverwaltung indes fand, ein „gewisser Geruchsentstand“ müsse „hinnehmbar“ sein, überdies sei die Nutzungsdauer des Foodtrucks zeitlich limitiert auf werktags von 7 bis 20 Uhr. Mit drei Gegenstimmen wischte der Ferienausschuss die Anwohnerkritik zum Foodtruck vom Tisch. Anschließend fasste der Ferienausschuss den Billigungsbeschluss zum überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans – dieser wird nun, zur weiteren Abwägung, öffentlich ausgelegt.