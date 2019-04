Als die Botschaft vom Himmel fiel

Die aktuelle Ausstellung des Heimatmuseums Unterhaching beschäftigt sich mit der turbulenten Rätezeit 1918/19. 60 beeindruckende Original-Plakate und Flugblätter aus dieser Zeit sind in der Ausstellung zu sehen.

Unterhaching – Wenn heute von „Echtzeit“ die Rede ist, geht es meist um mediale Live-Berichterstattung. Längst nicht mehr nur im Fernsehen, sondern auch in WhatsApp-Gruppen, E-Mail-Verteilen oder Chats auf Internetplattformen. Irgendwo passiert etwas, irgendwer bekommt es unmittelbar mit. Und teilt seine Eindrücke mit anderen. Der Informationsfluss der Neuzeit eben. Aber vor 100 Jahren, wie lief es da?

„Das hier ist Geschichtsunterricht in Reinkultur“, sagte der Unterhachinger Heimatpfleger Günter Staudter bei der Eröffnung der Ausstellung „Die Rätezeit in Bayern – Putsch und Revolution 1918/19“. Wie sich damals Neuigkeiten in Windeseile verbreiteten, lässt sich anhand von 60 Originalplakaten eindrucksvoll nachvollziehen.

So entstand der Begriff „Flugpost“

+ So entstand der Begriff „Flugpost“ © Brouczek Proklamation, Aufruf, Bekanntmachung: Mit diesem Vokabular erregten die Vertreter widerstreitender Interessen die Aufmerksamkeit der Massen. Als beispielsweise der Anführer jener November-Revolution, Kurt Eisner, am 21. Februar 1919 durch ein Attentat in München ermordet wurde, „war die ganze Stadt innerhalb kürzester Zeit mit Plakaten zugepflastert – eine logistische Meisterleistung“, zeigte sich der Historiker und Vorsitzende des Heimatmuseums-Fördervereins, Harald Nottmeyer, fasziniert vom Informationsfluss jener Zeit. Auf den mussten sich wegen der Pressezensur der Räteregierung auch Opposition und Konterrevolutionäre einstellen: Die einzige Möglichkeit, ihre politische Meinung kundzutun, war es, Zettel vom Flugzeug aus abzuwerfen. „So entstand der Begriff Flugblatt“, erläuterte Nottmeyer bei der Ausstellungseröffnung.

Gemeinsam haben Staudter und Nottmeyer die Ausstellung vorbereitet und den vornehmlich älteren Zuhörern in einem kurzen geschichtlichen Abriss eine Zusammenfassung dieser Epoche präsentiert: vom Ende der Monarchie nach 738 Jahren unter der Herrschaft der Wittelsbacher bis zum Beginn der Demokratie.

Plakate aus Privatbesitz eines ehemaligen Unterhachingers

Die Ausstellung besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Einerseits den 60 Originalplakaten der Münchner Revolution, die ein ehemaliger Unterhachinger aus seinem Privatbesitz zur Verfügung gestellt hat. Und auf der anderen Seite ist eine doppelte Bildergalerie zu sehen, gestaltet von einem Fotokurs der VHS: mit Originalaufnahmen der damaligen Schauplätze sowie jeweils einem aktuellen Foto, wie diese Orte heute aussehen. Ziel der Ausstellung sei es, „ein Gespür zu bekommen für die Entwicklung damals“, sagte Nottmeyer. Wie sich die Stimmung aufheizte, sich politische Kräfte gegenseitig mobilisierten, es zu Plünderungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen kam, zu Geiselnahmen und Erschießungen. „Jeder versuchte eben, seine Vorstellung eines modernen Staates durchzusetzen.“

Der beste Weg, gedanklich in die Rätezeit einzutauchen, sei es, sich im Detail in die Plakate zu vertiefen, ergänzte Nottmeyer. Der aggressiv-militärische Sprachduktus der diversen Bekanntmachungen spiegelt die Atmosphäre vor 100 Jahren sehr gut wider. Einen kleinen Exkurs dazu, wie die Revolution in Unterhaching verlief, gab Günter Staudter. Der Heimatpfleger skizzierte die Entwicklung von der Bildung eines ersten politischen Rats am 23. November 1918 im Gasthaus „Zur Post“ bis zum blutigen Ende am 3. Mai 1919, als die drei Anführer der Unterhachinger Räteherrschaft in Stadelheim hingerichtet wurden.

Eine Chronologie der Situation sowohl in Bayern insgesamt als auch speziell in Unterhaching komplettiert die Ausstellung. Nottmeyers Ratschlag an die Betrachter: „Nehmen Sie sich Zeit, alles genau zu lesen.“

Die Ausstellung

im Heimatmuseum Unterhaching, Hauptstraße 51 (am Maibaum), ist an vier Sonntagen jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr zu sehen: 14. und 28. April sowie 5. und 12. Mai.