Junger Pizzabote will einparken und reißt damit alle Anwohner aus dem Schlaf

Durch gewaltigen Lärm auf der Straße sind in der Nacht zu Freitag Anwohner der Katharinenstraße in Unterhaching aus dem Schlaf gerissen worden.

Unterhaching - Verursacher war ein 20-jähriger Pizzabote, der betrunken nachts um 2 Uhr vergeblich versuchte, mit seinem Auto rückwärts einzuparken.

Laut Polizei schrammte der 20-Jährige aus München mit seinem Mercedes A-Klasse erst gegen die linke Seite eines geparkten Mercedes Vito und krachte dann gegen einen Gartenzaun und ein Gartenhäuschen, nachdem sein Fahrzeug noch einen weiten Linksbogen rückwärts gefahren war. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von rund 26.000 Euro. Gott sei Dank wurde niemand verletzt.

Nachbarn wurden durch den Lärm aufmerksam und verständigten die Polizei, sodass der Verursacher gestellt werden konnte. Ein Alkoholtest vor Ort zeigte ein Ergebnis von 1,8 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme in der Rechtsmedizin unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Aufgrund seines Alters und der hohen Alkoholisierung wird der Münchner seine Fahrerlaubnis so schnell auch nicht wiederbekommen, vermutet die Polizei. Außerdem muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

