Bioladen trotzt seit 25 Jahren dem Geschäfte-Sterben - mit einer simplen Strategie

Der Bioladen in Unterhaching schafft mit einem Nischenangebot, woran viele scheitern: Er behauptet sich auf dem schweren Pflaster der Fußgängerzone. Zufall ist das nicht.

Unterhaching– Läden haben eröffnet, Läden haben geschlossen. Die Fußgängerzone in Unterhaching ist ein hartes Pflaster für den Einzelhandel. Der Pizza-Service steht leer, der Teeladen und der Hundesalon haben zugemacht, das Woll-Geschäft auch. Dafür gibt es jetzt ein Tattoostudio und eine Versicherungsagentur. Frequenzbringer sind sie eher nicht. Doch der kleine Naturkost-Schlemmerladen hat in 25 Jahren Wurzeln geschlagen. Am Samstag feiern Christine und Robert Schleißner ihr Jubiläum mit einem Ladenfest. Ihr Motto: „Das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen.“

Einkäufe bis zur Haustür des Kunden liefern - natürlich mit dem Rad

Christine Schleißner (60) blickt auf den Rathausplatz. „Wir brauchen hier Läden, die zum Leben gehören, eine Metzgerei oder eine Apotheke – das sind Läden, die einen Unterschied machen.“ So wie ihr eigenes Geschäft.

+ Umweltverträgliche Zartbitter-Zärtlichkeit: Bio-Bussis kommen bei den Kunden offenbar an. © Robert Brouczek

Am Rollator von Ingrid Zielfelder hängt ein Korb, darin liegen Joghurt und Kiwis. „Ich kann nicht mehr weit laufen, hier finde ich immer etwas, was ich mag“, sagt die 87-Jährige, die im nahe gelegenen Seniorenzentrum wohnt. Andere wie Monika Bauer (54) erledigen ihren gesamten Wocheneinkauf im Schlemmerladen. Einige Stammkunden schätzen den Lieferservice: Robert Schleißner bringt ihnen per Radlanhänger ihre Einkäufe an die Wohnungstür. Ein Auto hat Familie Schleißner nicht.

1994 waren die Schleißners Pioniere

Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) ist froh, „dass es den Schlemmerladen gibt. Wir hätten gerne mehr Läden, die so gut laufen.“ Während andere Geschäftsleute fehlende Parkplätze beklagen, habe sich der Bioladen trotzdem als wichtiger Anlaufpunkt behauptet. „Weil das Angebot gut ist und der Service stimmt.“

1994 waren Christine und Robert Schleißner Bio-Pioniere in Unterhaching. „Lebensmittel verkaufen, die gesund sind und gut schmecken“, das war ihre Motivation. Mit einem Marktstand fing alles an. Gemeinsam mit ihrem Mann testete die gelernte Keramikerin zunächst das Interesse der Unterhachinger an biologischem Obst und Gemüse. Als der Laden am Rathausplatz 8 frei wurde, sagten sie sich: „Packen wir’s an.“

Erfolgsprinzip Tante-Emma-Laden

Seiher setzen sie auf Kundenkontakt und fachkundige Beratung. „Am Anfang war der Umsatz zum Lachen“, erzählt Christine Schleißner (60), „nur ein paar hundert Mark blieben übrig.“ Die BSE-Krise und der Eier-Skandal brachten Schwung ins Geschäft. Bis in den umliegenden Gewerbegebieten die Biodiscounter eröffneten. „Bio allein ist nicht mehr genug“, sagt Christine Schleißner, „mittlerweile verkauft jeder Discounter Bioprodukte.“ Die Schleißners hielten trotz mancher Durststrecke beharrlich am Tante-Emma-Konzept fest: Sie kennen ihre Lieferanten, besuchen Hersteller, achten darauf, dass bei den Produzenten die Sozialstandards zertifiziert sind und reagieren auf Kundenwünsche. „Gerade ist das vitaminreiche Hagebuttenpulver absoluter Hype“, erzählt Robert Schleißner (55).

+ So ein Käse! Dutzende Sorten haben die Gerners im Angebot © Robert Brouczek

Aus ihrem Radl-Urlaub in Irland haben sie original irischen Cheddar mitgebracht: „Der hat uns super geschmeckt, den können wir auch den Kunden gut empfehlen“, sagt der Diplom-Betriebswirt, „das macht uns auch Spaß.“

Hoch im Kurs: Plastikfasten und Hagebuttenpulver

Gerade hält das unverpackte Einkaufen Einzug: Die Kunden bringen Taschen und Käsebehälter mit. „Plastikfrei ist ein Riesenthema“, sagt Christine Schleißner, „auch bei uns zu Hause, da ist unsere Tochter sehr streng.“ Die Schleißners überlegen, ob sie demnächst Nudeln, Nüsse und Rosinen unverpackt anbieten. Was die Schleißners überzeugt, daran lassen sie die Kunden eben teilhaben. Vielleicht hält gerade das den Laden am Puls der Zeit.

Fest zum Jubiläum

Am morgigen Samstag lädt Familie Schleißner zwischen 11 und 16 Uhr am Rathausplatz 8 ein. Es gibt Kaffee und Kuchen, Vollwert-Pizza und Zwiebelkuchen, viele Probierstationen der Biowaren-Hersteller, ein Quiz mit Preisen, Geschicklichkeitsspiele, eine Hüpfburg, Live-Musik und Schnellkarikaturen von Bernhard Prinz.